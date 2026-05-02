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चकनाचूर क्रूज में चार सवारों की खोज, पर्यटन राज्य में बंदोबस्त से कैलाश विजयवर्गीय पानी पानी

बरगी क्रूज हादसे के बाद इस घटना पर राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बरगी क्रूज हादसे के कारण हमारी पर्यटन गतिविधियां प्रभावित होंगी लेकिन यह बात सच है कि हमारे पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं हैं. यह हमारी व्यवस्थाओं पर सीधे तौर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है. विजयवर्गीय ने कहा इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्रवाई की है और आगे भी जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

जबलपुर/इंदौर: पर्यटन विभाग के जिस क्रूज की वजह से 9 लोगों की जान चली गई और चार अभी भी लापता हैं, उस क्रूज को तोड़-तोड़ कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है क्योंकि ऐसी संभावना थी कि इसके किसी केबिन में किसी पर्यटक का शव न फंसा हो. अभी भी बरगी बांध के बैक वाटर में लापता लोगों की तलाश जारी है. इधर, जबलपुर के बरगी क्रूज हादसे में राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, जिससे सरकार की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़ा होता है.

कैलाश विजयवर्गीय बोले- पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना व्यवस्थाओं पर प्रश्नचिन्ह (ETV Bharat)

लापता 4 लोगों की तलाश जारी

लापता 4 लोगों में 3 एक ही परिवार के हैं, जो तमिलनाडु के तिरची के रहने वाले हैं. जबलपुर के डीआईजी अतुल सिंह ने बताया, "सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है, पर्यटन विभाग के अधिकारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार पानी में नाव के जरिए लापता लोगों की तलाश कर रही हैं. इसके लिए पानी के भीतर कांटे चलाए जा रहे हैं और मोटर वोट के जरिए भंवर लाने की कोशिश की जा रही है ताकि पानी में हलचल हो और यदि किसी पर्यटक का शव किसी पत्थर में फंसा हो तो ऊपर आ सके."

लापता 4 लोगों की तलाश के लिए सर्चिंग अभियान जारी (ETV Bharat)

क्रूज को तोड़कर किया गया नष्ट

क्रूज को पानी के भीतर से खींचकर किनारे तक लाया गया था. इसके बाद क्रूज के भीतर से 3 लोगों की बॉडी मिली थी. एक संभावना यह थी कि क्रूज के भीतर के किसी केबिन में किसी की लाश ना फांसी हो, इसलिए क्रूज को तोड़कर उसके भीतर के केबिन तक जाने की कोशिश की गई है और धीरे-धीरे करके पूरे क्रूज को बाहर लाकर चकनाचूर कर दिया गया है. प्रशासन की कोशिश यह है कि यदि क्रूज के किसी हिस्से में किसी पर्यटक की बॉडी फंसी हो तो उसे निकाला जा सके लेकिन इसमें किसी का भी शव नहीं मिला है.

शव को ढूंढ़ने क्रूज को किया गया चकनाचूर (ETV Bharat)

जांच के लिए बनाई उच्चस्तरीय जांच समिति

मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई गई है. वहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल इस हादसे में 9 लोगों के शव मिले हैं. 28 लोगों को बचाया जा चुका है. राज्य सरकार ने लोगों की जान बचाने वाले वाले वॉलिंटियर्स को 51-51 हजार रुपये देने के अलावा मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख आर्थिक सहायता की घोषणा की है. बरगी बांध में 30 अप्रैल को शाम लगभग 6 बजे मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक क्रूज पलट गया था. इस क्रूज में उस समय लगभग 41 लोग सवार थे.

लापरवाह कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

मुख्यमंत्री के निर्देश पर क्रूज हादसे में लापरवाही के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की गई है. क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी बृजेंद्र की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की गई हैं. होटल मैकल रिसॉर्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया है, जबकि रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच की जा रही है.