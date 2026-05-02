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जबलपुर क्रूज हादसे में रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले ही बचाई 17 लोगों की जान, नहीं की अपनी जान की परवाह

जबलपुर क्रूज हादसे के चंद मिनट पहले ही वहां से कुछ दूरी पर काम कर रहे कुछ मजदूरों ने देख लिया था कि आंधी तूफान आ चुका है और क्रूज डैम में फंस गया है. उनकी आंखों के सामने ही क्रूज गोता लगाने लगा और चंद मिनटों में नर्मदा ने उसे अपने आगोश में ले लिया. चारों तरफ चीख पुकार मच गई और कुछ देर में सन्नाटा छा गया. इसी दौरान कुछ दूरी पर काम करे मजदूरों की टोली एक दूसरे को आवाज देती हुई बगैर रुके वहां पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू शुरू कर दिया. इनमें से कुछ लोग रस्से लेकर भी पहुंचे थे.

हैदराबाद: क्रूज पलटते देख रहे लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती लहरों में छलांग लगा दी और मौत के मुंह से लगभग 16 से 17 लोगों को खींच लाए. इन लोगों ने उस दौरान एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये लहरें उन्हें भी अपने आगोश में ले सकती हैं. क्रूज का पलटना भी इन लोगों ने देखा और वो खौफनाक मंजर भी. चीखते चिल्लाते लोगों की आवाज सुन इन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और उस बरगी डैम में कूद पड़े. हादसे के 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम पहुंची तब तक डूबते लोगों को किनारे लगाने वाले ये मसीहा कौन हैं. जानिए इन चश्मदीदों की पूरी कहानी.

रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले ही बचाई 17 लोगों की जान (ETV Bharat)

पुल निर्माण में लगे मजदूरों ने बचाई 17 लोगों की जान, निकाले 4 शव

बरगी बांध में जिस स्थान पर क्रूज हादसा हुआ वहां से कुछ दूरी पर ही एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है. इस पुल निर्माण कार्य में लगभग 35 मजदूर काम कर रहे हैं. इन मजदूरों ने क्रूज को डूबते हुए देखा तो उन्हें अपनी जान की परवाह किये बगैर, बिना संसाधन के अभाव में भी राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया था. इन मजदूरों ने क्रूज में सवार 16 से 17 लोगों की जान बचा ली. वहीं इसके अलावा 4 और लोगों को भी निकाला लेकिन उनकी जान जा चुकी थी.

'पायलट क्रूज को वापस लाने की जगह ले गया आगे'

पश्चिमी चंपारण बिहार निवासी 28 साल के बिंद्र कुमार यादव ने बताया, "पुल निर्माण में लगभग 35 मजदूर काम कर रहे हैं. बांध में क्रूज को अनियंत्रित होता देख उसने पायलट को रुकने की आवाज लगाई थी. इसके बाद साथियों को रस्सा लाने के लिए कहा था. उसका इरादा था कि रस्से के सहारे से क्रूज को किनारे लाया जा सके. लेकिन पायलट क्रूज को और आगे ले गया और वह डूब गया. इसके बाद सभी साथी क्रूज यात्रियों की मदद के लिए बांध के पास पहुंचे और उसमें कूद गए. यहां मौजूद लगभग सभी मजदूरों को तैरना आता है."

25 फीट की उंचाई से रमजान ने लगा दी छलांग, बचा ली 4 लोगों की जान

पश्चिम बंगाल निवासी 22 साल के रमजान ने बताया, "क्रूज को डूबते हुए देखने के बाद उसने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर तत्काल रस्सी लेकर बांध में छलांग लगा दी. लगभग 25 फीट ऊंचे पहाड़ से बांध में कूदे और 6 व्यक्तियों को बाहर निकाला. जिसमें से 4 व्यक्ति सुरक्षित थे और 2 की मौत हो चुकी थी." रमजान ने बताया कि हम सभी को तैरना आता है.

बिहार निवासी राजकुमार उम्र 18 साल और गोरखपुर निवासी शिवनाथ ने बताया कि वह क्रूज तक पहुंचते उसके पहले ही वह डूब गया. कुछ यात्री तो क्रूज डूबने से पहले ही बांध में गिर गये थे. उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से किसी तरह यात्रियों को बाहर निकाला.