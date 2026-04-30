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जबलपुर में नर्मदा नदी के बरगी डैम में सैलानियों से भरा क्रूज पलटा, 4 लोगों के निकाले गए शव

जबलपुर में नर्मदा नदी के बरगी डैम में सैलानियों से भरा क्रूज पलटा, तूफान के कारण उठी लहरों से डूबा क्रूज. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी.

JABALPUR CRUISE CAPSIZED BARGI DAM
जबलपुर में नर्मदा नदी के बरगी डैम में सैलानियों से भरा क्रूज पलटा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 7:55 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 8:16 PM IST

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जबलपुर: नर्मदा नदी के बरगी डैम में सैलानियों से भरा एक क्रूज पलटने से हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि इस क्रूज में 29 लोग सवार थे. इस हादसे में 4 लोगों के शव मिले हैं. घटनास्थल पर पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है. जानकारी के अनुसार 14 लोगों को डूबने से बचा लिया गया है. वहीं कुछ लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय भी मौके पर पहुंच चुके हैं. डैम में क्रूज पलटने से डूबे लोगों की तलाश की जा रही है. एसडीआरएफ और पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर रही है. मोटर बोट और स्पीड बोट से भी बचाव कार्य किया जा रहा है.

नर्मदा नदी के बरगी डैम में सैलानियों से भरा क्रूज पलटा (ETV Bharat)

तूफान के कारण उठी लहरों से डूबा क्रूज

यह घटना शाम लगभग 6 बजे की बताई जा रही है. पर्यटकों से भरा क्रूज बरगी बांध में खमरिया टापू के पास तेज आंधी और तूफान के चलते संतुलन खो बैठा और डूब गया. जानकारी के मुताबिक क्रूज में 29 लोग सवार थे. कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए हैं.

जबलपुर से 35 किमी दूर है बरगी डैम

जबलपुर से करीब 35 किमी दूर नर्मदा नदी पर बरगी बांध बना हुआ है. यहां मध्य प्रदेश टूरिज्म का रिसोर्ट है और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं.

●डैम में डूबा क्रूज़

●बरगी डैम में दर्दनाक हादसे के बाद मची चीख पुकार

●4 सैलानियों की मौत की खबर, कई लोगों के लापता होने की जताई जा रही आशंका

●क्रूज में सवार थे 29 सैलानी

●मौके पर पहुंची एसडीआरएफ सहित बचाव की टीमें

●मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी

●शाम के वक्त अचानक चली तेज आंधी के चलते पानी में डगमगाकर डूबा क्रूज़

●मध्य प्रदेश पर्यटन निगम यानि MPT के द्वारा संचालित किया जाता है क्रूज

Last Updated : April 30, 2026 at 8:16 PM IST

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