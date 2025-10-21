जबलपुर में आज भी जिंदा है कबूतरबाजी, काजू-बदाम खाकर कबूतर आसमान में भरते हैं उड़ान
जबलपुर में अब भी जिंदा है सदियों पुरानी कबूतरबाजी की परंपरा. 500 से ज्यादा कबूतरबाज अपनी ट्रेंड कबूतरों से दिखाते हैं करतब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 7:03 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी में कई तरह की अनोखी परंपराओं का निर्वहन किया जाता है. उन्हीं में से एक कबूतरबाजी की परंपरा है. जबलपुर में आज भी 500 से ज्यादा कबूतरबाज हैं. कबूतरबाजी भारत का परंपरागत खेल है. हालांकि, अब यह धीरे-धीरे विलुप्त होता जा रहा है. अब कुछ चुनिंदा कबूतरबाज ही बचे हैं जो परंपरागत ढंग से कबूतरबाजी कर रहे हैं. अब इस खेल के तौर तरीके बदल गए हैं. जबलपुर के मशहूर कबूतरबाज मानक खलीफा ने जबलपुर में कबूतरबाजी के इतिहास और वर्तमान के बारे में विस्तार से जानकारी दी.
भारत में कबूतरबाजी का बहुत पुराना है इतिहास
भारत में कबूतरबाजी एक बहुत पुराना खेल है. इसका जिक्र बाबर की किताब तुज्क-ए-बाबरी में भी मिलता है. पहले कबूतरों की बाजियां लगाई जाती थीं और जीतने वाला रात्रिभोज का आयोजन करता था, लेकिन समय के साथ कबूतरबाजी का खेल धीरे-धीरे विलुप्त होता गया. हालांकि, जबलपुर में आज भी कई कबूतरबाज हैं जो इस प्राचीन खेल को जिंदा रखे हुए हैं. कबूतरबाजी के इतिहास और वर्तमान के बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता जबलपुर के दमोह नाका पहुंचे, जहां के कुछ मोहल्लों में अभी भी कबूतर का पालन होता है.
उस्ताद के कबूतरों को हराने वाला बन जाता है खलीफा
दमोह नाका निवासी और रिटायर्ड बीएसएनएल कर्मचारी मानक खलीफा कबूतरबाजी को लेकर बताते हैं कि "उनके मोहल्ले में एक बहुत बड़े कबूतरबाज थे. उन्होंने कबूतरबाजी की कई बाजियां जीती हुई थीं. उनको देखकर ही उन्हें कबूतरबाजी का शौक हुआ. उनके द्वारा दिये गये 2 कबूतर से ही मैंने कबूतर पालन शुरू किया और धीरे-धीरे सैकड़ों की संख्या में कबूतर हो गये."
मानक बताते हैं कि "कबूतरबाजी में एक उस्ताद होता है. उस्ताद के नीचे की पदवी खलीफा को मिलती है और खलीफा के नीचे शागिर्द होता है. जो शागिर्द उस्ताद के कबूतरों को हरा देता है उसे खलीफा बना दिया जाता है." मानक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने कई लोगों को कबूतरबाजी सिखाई है. उनके पास आज भी 100 से ज्यादा कबूतर हैं.
पहचान के लिए कबूतरों के पैरों में बांधे जाते हैं धागे
मानक खलीफा बताते हैं कि "मैं अपने एक-एक कबूतर को जानता हूं. मैं एक आवाज देता हूं तो वह सब उड़ जाते हैं और एक आवाज देता हूं तो वह सब नीचे आ जाते हैं. जबलपुर में कबूतरबाजी सिर्फ गर्मियों के मौसम में होती है. बाकी दिनों में कबूतर ऊंची और लंबी उड़ान नहीं भरते.
इनके कंपटीशन में कबूतरों की पहचान के लिए उनके पैरों में छोटे-छोटे रिबन बांध दिए जाते हैं. एक बार कबूतर को जब उड़ाया जाता है तो वह कितनी देर में लौटकर अपने छज्जे पर आ रहा है. उसके अनुसार यह तय होता है कि कबूतर कितने सीखे हुए हैं. जब कबूतरबाज आवाज निकालता है तो कबूतर आकर छत की मुंडेर पर बैठ जाते हैं."
50 हजार तक होती है एक कबूतर की कीमत
मानक ने बताया कि "जबलपुर में 500 से ज्यादा कबूतरबाज हैं. अब उनके क्लब बन गए हैं. इसके अलावा अब लोग पाले हुए कबूतर उड़ाने की बजाय उनकी खरीद-फरोख्त भी करने लगे हैं. कुछ लोग बाहर से अच्छे कबूतर खरीद कर लाते हैं." उनके अनुसार अच्छे कबूतरों की कीमत 50000 रुपए तक हो सकती है.
खलीफा बताते हैं "एक कबूतर 12 साल तक जिंदा रहता है. यहां तक की बाजी जीतने के लिए कबूतरों को काजू-बादाम तक खिलाया जाता है. हालांकि अब समय बदल गया है. अब इस खेल में कई अनैतिक चीजें आ गई हैं. कुछ लोग अपनी कबूतरों को स्टेरॉयड तक देते हैं. प्रतियोगिता से पहले इंजेक्शन दिए जाने लगे हैं. जिससे वो 6 घंटे की बजाय 8 घंटे तक उड़ते रहते हैं."
ब्लड लाइन से चलते हैं कबूतर
निशांत कनौजिया मानक खलीफा के शागिर्द हैं. उनके पास भी एक सैकड़ा से ज्यादा कबूतर हैं. उन्होंने बताया कि "कबूतर ब्लड लाइन से चलता है. भारत में ही कबूतरों की कई अलग-अलग ब्लड लाइन है. इनमें ज्यादातर शहरों के नाम पर हैं और इसकी वजह से कबूतरों की बनावट में बहुत हल्का फर्क होता है, जो केवल एक अच्छा कबूतरबाज समझ सकता है." निशांत के पास जबलपुर, रायपुर, पंजाब, मद्रास सहित कई लाइन के कबूतर हैं. कबूतरों के वजन, पंखों की बनावट और आंख की पुतली की बनावट से उनकी वैरायटी का पता लगाया जाता है.
अपना जन्म स्थान जल्दी नहीं छोड़ते कबूतर
मानक खलीफा का कहना है कि "कबूतर कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ता. यदि कोई व्यक्ति किसी कबूतर को अपने साथ लेकर चला जाए और खुला छोड़ दे तो वो वापस उड़कर वहीं आ जाता है जहां उनका जन्म हुआ रहता है. इसलिए शुरुआत में कबूतर को पालने के लिए पिंजरे का सहारा लेना पड़ता है. एक बार जब वह अंडा दे देती तो वो उसका घर हो जाता है. इसीलिए पुराने जमाने में जब किसी को संदेश भेजना होता था तो कबूतर को पिंजरे में लेकर जाया जाता था."
इन कबूतरों को बच्चों की तरह पालते हैं इनके पालक
भारत में पक्षियों को पिंजरे में रखना गैरकानूनी है, लेकिन ये कबूतर न तो पिंजरे में हैं और न ही इनके पंख काटे गए हैं. बस इन्हें ऐसा सिखाया गया है कि यह एक ही स्थान पर रहते हैं और यहां से उड़ते नहीं है. इसलिए इन पक्षियों पर कोई जुल्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता. बल्कि इन पक्षियों को पालने वाला इन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है. उनके खाने-पीने का ख्याल रखा जाता है. बीमार हो जाने पर उनकी दवाई तक करवाई जाती है. हालांकि आज के आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में कबूतरबाजी बीते समय की बात होती जा रही है.