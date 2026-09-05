जबलपुर के ग्वारीघाट में होमगार्ड और बचाव दल की नाव डूबी, 12 लोग थे सवार, सामने आया वीडियो
भारी बारिश के चलते उफान पर है नर्मदा, तेज उफान में डूबी मोटर बोट, लाइफ जैकेट पहने सभी नाव सवारों को बचाया गया. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 7:33 AM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. यहां के ग्वारीघाट में उफनती नर्मदा नदी में होमगार्ड और बचाव दल की ही नाव डूब गई. इस नाव में करीब 12 लोग सवार थे. गनीमत ये रही कि सभी ने लाइव जैकेट पहनी हुई थी और आसपास ग्वारीघाट के नाविक मौजूद थे, जिन्होंने तत्काल सभी नाव सवारों को बचा लिया. वहीं, इस घटना को लेकर होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
बरगी डैम के 13 गेट खुलने से उफान पर नर्मदा
बरगी बांध के 13 गेट खुलने से नर्मदा नदी उफान पर हैं. बांध के गेटों को लगभग 2 मीटर तक खोला गया है, जिससे लगभग 3993 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसकी वजह से जबलपुर में ग्वारीघाट समेत सभी घाटों पर नर्मदा नदी का जलस्तर सामान्य से कई फीट ऊपर बह रहा है. ग्वारीघाट में नर्मदा सामान्य जल स्तर से लगभग 30 फीट ऊपर बह रही है.
अचानक बोट मोड़ने से हादसा
ग्वारीघाट में आम लोगों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और बचाव दल की एक मोटर बोट तैनात रहती है, लेकिन यही मोटर बोट दोपहर लगभग 3:30 बजे 12 से ज्यादा लोगों के साथ बीच उफान में डूब गई. मोटर बोट चालक के अलावा बाकी सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी. कहा जा रहा है कि मोटर बोट चालक ने अचानक बोट मोड़ दी, जिससे लहर में नाव डूब गई. गनीमत ये रही कि मोटर बोट में सभी सवार लोगों ने लाइव जैकेट पहनी हुई थी इसलिए कुछ लोग तेरकर किनारे पहुंच गए और कुछ लोगों को मौके पर मौजूद नाव चालकों ने बचा लिया.
मोटर बोट में इतने ज्यादा लोग कैसे बैठे?
घटना के बाद मौके पर पहुंचे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीरज सिंह ठाकुर ने बताया, '' ग्वारीघाट में अभी भी नर्मदा का जलस्तर बहुत अधिक है. इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से एक नई मोटर बोट यहां तैनात कर दी गई है. इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर इतने अधिक लोग मोटर बोट में क्यों सवार किए गए थे. इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि मोटरबोट का चालक नशे में था उसका भी मुलायजा करवाया जा रहा है. डूबे हुए सभी लोगों को बचा लिया गया है.''
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ताजा हुईं बरगी डैम हादसे की यादें
इस घटना ने एक बार फिर इसी साल 30 अप्रैल को हुए बरगी डैम हादसे की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें डैम के बैक वॉटर में क्रूज डूबने से 13 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना की भी जांच फिलहाल जारी है.