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बरगी डैम में तेज आंधी और ऊंची लहरों के बीच मौत का मंजर, क्रूज में वो आखिरी भयावह 10 मिनट

बरगी डैम में क्रूज हादसे से ठीक पहले के वीडियो बेहद खुशनुमा. कुछ ही पल बाद भयानक मंजर, रूह कंपाने वाले वो मौत के पल.

BARGI CRUISE TERRIFYING Last MOMENTS
बरगी डैम में क्रूज हादसे से ठीक पहले पल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:40 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर : गुरुवार की सुहानी शाम. वक्त साढ़े 5 बजे. जबलपुर के बरगी डैम के खमारिया द्वीप में क्रूज की सैर करने परिवार सहित पहुंचे कुल 41 लोग. समुद्र रूपी बांध में लहरों के बीच क्रूज की सैर करने से पहले सेल्फी और रील बनाने की होड़. बेहद हंसी-खुशी के पल. धीरे-धीरे सभी लोग क्रूज में सवार होते हैं. कुल 41 लोगों में 10 से 12 बच्चे हैं. क्रूज में सवार गिने-चुने लोग लाइफ जैकेट पहने हैं. क्रूज की सफारी शुरू हो जाती है. क्रूज करीब 300 मीटर अंदर बांध में सैर करता है.

शाम 6 बजते ही काल बनकर आईं तेज हवाएं

शाम के करीब 6 बजे क्रूज वापस किनारे की ओर मुड़ने लगता है. इसी दौरान तेज हवाएं चलने लगती हैं. क्रूज में सवार सभी पर्यटक तेज उठती लहरों के बीच सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं. हंसी और खिलखिलाहट से क्रूज गूंज उठता है. लोगों को लगा कि ऐसी सुहानी और मस्तानी शाम के बारे में तो सोचा भी नहीं था. सारे पर्यटक इस बात से बेखबर थे कि आने वाले कुछ पल उनकी जिंदगी के अंतिम साबित होने वाले हैं. हालांकि जब हवाएं और तेज होने लगी तो कुछ लोग आशंकित होने लगे. लेकिन लोगों ने एक-दूसरे को ये कहकर शांत किया कि हवाओं की रफ्तार कम हो जाएगी. इस मौसम का पूरा लुत्फ उठाइए.

बरगी डैम में क्रूज के वो आखिरी भयावह 10 मिनट (ETV Bharat)

तेज हवाओं के कारण उठी ऊंची लहरें

हवाएं और तेज होने लगती हैं. तेज हवाओं के कारण बरगी डैम में अब लहरें भी ऊंची उठकर मचलने लगती हैं. ऊंची लहरों और तेज हवाओं के बीच क्रूज डगमगाने लगता है तो कुछ पर्यटक क्रूड पायलट से तेजी से वापस किनारे की ओर ले जाने का कहते हैं. लेकिन किनारा भी इतना नजदीक नहीं था. अगले ही पल तेज हवाओं और ऊंची उठती लहरों से लड़ने में क्रूज असहज होने लगता है. ये देखकर लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएं आने लगती हैं. इस दौरान भी कुछ लोग लगातार वीडियो बनाते रहते हैं.

पर्यटक दहशत में आते हैं. चीख-पुकार मची

महज 5 मिनट के अंदर बरगी डैम में क्रूज के पास मानो मौत का तूफान उठा. ये देखकर सारे पर्यटक दहशत में आते हैं. चीख-पुकार मच जाती है. 41लोगों में से केवल 10-12 पर्यटक ही लाइफ जैकेट पहने थे. मौत से सामने कर रहे लोग चीख-पुकार के बीच क्रूज स्टाफ से लाइफ जैकेट की मांग करते हैं. लेकिन मौत बिल्कुल सिर पर मंडराते देख क्रूज स्टाफ के साथ ही सभी घबराहट में कुछ भी कदम उठाने में बेबस दिखते हैं.

मौत की दहशत के बीच बच्चे अपने पैरेंट्स से लिपट जाते हैं. फिर देखते ही देखते क्रूज डगमगाता हुआ पानी में डूबने को बेताब दिखने लगता है. जब क्रूज पलटकर आधा डूब गया तो कुछ लोग उससे बाहर निकल जाते हैं, जो तैरने में सक्षम में थे, वे लहरों से मुकाबला करते हुए अपनी जान बचा लेते हैं. वहीं, क्रूज देखते ही देखते पानी के आगोश में चला जाता है.

क्रूज के डूबते ही स्टोर से निकली लाइफ जैकेट्स

दिल्ली से घूमने आईं चश्मदीद संगीता कोरी भी हादसे के वक्त क्रूज पर मौजूद थी. संगीता कोरी बताती हैं "वह अपने परिवार के साथ दिल्ली से जबलपुर घूमने आई थीं. क्रूज में आधा घंटे से ज्यादा लुत्फ उठाया. वापसी के दौरान शाम करीब 6 बजे अचानक मौसम ज्यादा बिगड़ा और तेज हवाओं के साथ पानी अंदर भरने लगा. क्रूज पर सवार किसी भी यात्री को पहले से लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी. जब क्रूज डूबने लगा, तब स्टोर रूम से जैकेट निकालने की कोशिश की गई. इस दौरान यात्रियों के बीच मौत को सामने देख अफरा-तफरी और छीना-झपटी मच गई."

मेरे सामने मौत का नंगा नाच हुआ

इस भयानक हादसे में मौत के मुंह से निकले जबलपुर निवासी सैयद रियाज हुसैन बताते हैं "सामने मौत नजर आ रही थी, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बचाने की कोशिश की. वह परिवार के साथ क्रूज की सवारी का आनंद लेने गए थे. सैयद तो बच गए, मगर उनके परिजन अभी भी लापता हैं. उनकी तलाश की जा रही है. पानी में डूबते हुए मुझे याद भी नहीं कि मैं कब बांध की एक ऐसी जगह पहुंच गया. करीब दो घंटे मैं वहां फंसा रहा. बांध के पानी में लोगों के शव नजर आ रहे थे. बचाव दलों की नजर मुझ पर पड़ गई और मुझे बचा लिया गया."

कुछ ही पल में दुनिया उजड़ गई

हादसे में अपनी पत्नी को को खो चुके मनोज सेन के बच्चे नहीं जानते कि उनकी मां क्रूज के डूबने के साथ ही छूट गई. एक झटके में अपनी पूरी दुनिया को खो चुके मनोज सवाल करते हैं "अगर क्रूज खस्ताहाल था तो चलाया ही क्यों. लाइफ जैकेट दी ही नहीं गईं. जब स्थिति बिगड़ी तब लाइफ जैकेट पहनाई गईं. क्रूज में दो मिनट के भीतर पानी भर गया और पलट गया."

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