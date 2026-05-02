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बरगी डैम हादसा: विरोध के बाद झुका प्रशासन, कामराज परिवार के 2 सदस्यों के शव चेन्नई एयरलिफ्ट

जबलपुर के बरगी डैम हादसे में तमिलनाडु के 2 लोगों के शव बरामद, 3 लोग अभी भी लापता, दोनों शवों को एयरलिफ्ट कर भेजा चेन्नई.

JABALPUR BARGI DAM CRUISE TRAGEDY
कामराज परिवार के 2 सदस्यों के शव बाई एयर चेन्नई रवाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 4:59 PM IST

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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर के बरगी बांध में क्रूज पलटने से कई लोगों की मौत हो गई. कई हंसते खेलते परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए. तमिलनाडु के तिरुची के तीन सदस्य और तिरुप्पुर के उनके दो रिश्तेदारों की मौत की खबर है. अभी इस परिवार के 2 सदस्यों के शव मिले हैं, जिन्हें एयर लिफ्ट से पैतृक गांव तिरुचि वापस भेजा जा रहा है.

प्रशासन पर आरोप लगा कर्मचारी यूनियन ने किया प्रदर्शन
प्रशासन ने तमिलनाडु से आए परिवारों के सदस्यों को भेजने का वादा किया था. कुछ समय बाद प्रशासन की तरफ से यह कह दिया की शवों को चेन्नई तक भेजेंगे, वहां से शव अपने गांव तक ले जाने का परिवार खुद इंतेजाम कर ले. क्योंकि शवों को रखे काफी समय हो गया है. तिरुचि की दूरी चेन्नई स्टेशन से काफी दूर है. जिसको लेकर कर्मचारी यूनियन ने विरोध स्वरूप आयुध निर्माणी गेट नंबर 1 के सामने शव रख कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी. जिसके चलते प्रशासन सभी शर्ते मानते हुए परिवार के सदस्यों समेत दोनों शवों को बाय एयर भेजने तैयार हो गया. अब उन्हें डुमना एयरपोर्ट से तिरुचि के लिए रवाना कर दिया गया है.

कामराज परिवार के 2 सदस्यों के शव चेन्नई एयरलिफ्ट (ETV Bharat)

जबलपुर में आयुध कारखाने में नौकरी करता था कामराज
तिरुवेरुम्बुर के पास अन्ना नगर के निवासी कामराज ने तिरुची आयुध कारखाने में प्रशिक्षु प्रशिक्षण पूरा किया था. एक साल पहले वह जबलपुर आयुध कारखाने में काम करने लगे थे. उनका 10 वर्षीय बड़ा बेटा पुविथारन जबलपुर के एक स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ रहा था. गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाने के कारण उनकी पत्नी करकुझली ने अपने माता-पिता वदिवेल और मरियम्मल, भाभी सौभाग्या और उनके बच्चों इनिया और मयूरन को जबलपुर आमंत्रित किया था.

JABALPUR BODIES AIRLIFTED CHENNAI
डैम हादसे में तमिलनाडु के 2 लोगों के शव बरामद (ETV Bharat)

क्रूज पलटने से डूबे 5 लोग, दो के शव बरामद
गुरुवार शाम को कामराज और अन्य लोग बरगी बांध देखने गए और नाव की सवारी का आनंद लिया. अचानक नाव पलट गई और 38 वर्षीय कामराज उनकी पत्नी करकुझली, 4 वर्षीय छोटे बेटे तमिलवेंथन और करकुझली की 42 वर्षीय भाभी पी सौभाग्या और उनके 8 वर्षीय बेटे पी मयूरन लापता हो गए थे. बाद में कामराज की पत्नी करकझुली और भाभी सौभाग्य का शव मिल गया. बाकी 3 सदस्य अभी भी गायब हैं.

jabalpur
डैम हादसे में तमिलनाडु के 2 लोगों के शव बरामद (jabalpur)

सीएम ने कही थी एयरलिफ्ट करने की बात
बरगी बांध हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जबलपुर पहुंचे थे. उन्होंने तमिलनाडु के पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि शवों को बाई एयर उनके घर भेजा जाएगा. सीएम के सामने प्रशासन ने भी हां कह दिया था. आरोप है कि सीएम के जाने के बाद प्रशासन ने शवों को चेन्नई तक भेजने के बात कही. जिस पर परिवार नाराज हो गया. यह बात जब कर्मचारी यूनियन को पता चली तो उन्होंने शव रखकर प्रदर्शन की चेतावनी दी. जिसके बाद प्रशासन गांव तक शव पहुंचाने के लिए मान गया.

जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि, ''क्रूज हादसे में तमिलनाडु के तिरुचि के रहने वाले एक परिवार के दो लोगों की मौत हो गई और अभी भी तीन लोग लापता हैं. जिन दो लोगों की मृत्यु हुई है उनके शव तमिलनाडु के तिरुचि हवाई जहाज के माध्यम से भेजे जा रहे हैं. इन शवों के साथ परिवार का एक सदस्य भी जा रहा है, बाकी लापता सदस्यों की तलाश जारी है.

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के रूपेश पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि ''साथी कामराज, उनकी पत्नी, दो बच्चे और भाभी व उनका बेटा नाव में सवार थे. घटना के बाद कामराज, उनका छोटा बैठा और भतीजा अभी लापता है. उनकी पत्नी और भाभी का शव प्रशासन द्वारा डुमना एयरपोर्ट से बाय एयर तिरुचि रवाना किया गया है. उनका गांव 70 किलोमीटर दूर है. इस दौरान परिवार के अन्य 6 सदस्य भी बाय एयर गए हैं. फैक्ट्री की तीन यूनियनों भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ने इकठ्ठा होकर मांग रखी थी जिसे प्रशासन ने मांग लिया. इस दौरान स्थानीय विधायक ने भी समर्थन दिया.''

Last Updated : May 2, 2026 at 4:59 PM IST

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