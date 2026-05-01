हादसा या लापरवाही, बंडल में बंधे रह गए लाइफ जैकेट, क्रूज डूबने की क्या थी बड़ी वजह
जबलपुर के बरगी डैम हादसे की लापरवाही आई सामने, लाइफ जैकेट से लेकर क्रूज के सुरक्षा मानको पर उठे सवाल. पढ़िए क्या रह गई कमियां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 6:41 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल की शाम कई परिवारों की जिंदगी में अंधेरा लेकर आई. बरगी डैम में गुरुवार शाम जब लोग सुहाने मौसम का मजा लेने और कुछ पल मस्ती के बिताने के लिए क्रूज पर चढ़े थे, तो उन्हें क्या पता था कि ये सुहाना मौसम उनके लिए अगले ही पल काल बन जाएगा और जिस लहरों को देखकर वह खुशी से समा नहीं रहे थे, वहीं उनकी मौत का कारण बन जाएगा. ये दुर्घटना प्राकृतिक थी, या किसी लापरवाही की भेंट 9 जिंदगी चढ़ गई. पढ़िए किन कमियों और लापरवाही के चलते यह हादसा इतना बड़ा हो गया.
एक पल में पानी में समाईं खुशियां
जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर बरगी डैम है, जहां रिसॉर्ट भी हैं और इस डैम में मध्य प्रदेश टूरिज्म की क्रूज और बोट्स चलती हैं. जिसका मजा लेने सैलानी और रहवासी आते रहते हैं. ऐसी ही शाम बीती गुरुवार की थी. जब भीषण गर्मी से जूझ रहे लोग अचानक हुए सुहाने मौसम का मजा लेने बरगी डैम की ओर निकल पड़े. यहां 41 लोग क्रूज पर चढ़े. सब अपनी मस्ती में मस्त थे, कोई फोटो क्लिक कर रहा था, कोई रील-वीडियो बना रहा था, तो कोई लहरों का मजा ले रहा था.
सैलानियों को नहीं पहनाई थी लाइफ जैकेट
इसी बीच 5:45 पर आए तूफान में क्रूज एकदम से पलट गया, लोग गिरने लगे और बड़ा हादसा हो गया. अब बात अगर कमियों की करें, तो सबसे बड़ी जो गलती थी, वह यह कि लोगों को क्रूज पर चढ़ाते वक्त लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी. जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त लाइफ जैकेट के बंधे हुए बंडल पानी में तैरते मिले. हादसे में बचने वाला एक 11 साल का बच्चा और एक सैलानी ने बताया कि मौसम बिगड़ने के बाद भी क्रूज का स्टाफ लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दे रहा था, हमने लड़-झगड़ के जैकेट लिए.
20 साल पुराना क्रूज, सुरक्षा मानक पूरे नहीं
इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि क्रूज 20 साल पुराना था, मतलब 2006 में यह क्रूज लिया गया था. इतने सालों में क्रूज के सुरक्षा मानकों को नहीं परखा गया था. पुराना क्रूज होने से उसमें नियमानुसार सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं थे. सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपडेटेट क्रूज में जो सुविधाएं होती हैं, वह इस पुराने क्रूज में नहीं थीं. वहीं जब भी कहीं क्रूज या बड़ी नाव चलती है, तो वहां वेदर स्टेशन होता है, लेकिन बरगी डैम में कोई वेदर स्टेशन नहीं था. जबलपुर में तेज हवाओं के चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया था. इसके बावजूद नर्मदा नदी में क्रूज चलाने की परमिशन कैसे दी गई? तेज हवाओं के बीच भी क्रूज का संचालन होता रहा.
अनस्किल्ड ड्राइवर, मना करने के बाद भी चलाता रहा क्रूज
इस हादसे की सबसे बड़ी एक और वजह, क्रूज को चलाने वाला ड्राइवर अनस्किल्ड था. स्थानीय लोगों के मुताबिक 8वीं पास क्लीनर महेश पटेल क्रूज चला रहा था, जिसके पास बड़ी नाव या क्रूज चलाने का कोई अनुभव ही नहीं था. वहीं जब मौसम ज्यादा खराब हुआ तो लोगों ने ड्राइवर को क्रूज को वापस ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसने सैलानियों की बातों को दरकिनार किया और क्रूज चलाता रहा. ड्राइवर ने कहा तेज हवा चलना नॉर्मल बात है.
पर्ची कटी 29 की, बैठे 41 सैलानी
यह भी पता चला है कि किसी भी इमरजेंसी जैसी के लिए बचाव के कोई संसाधन समय पर मौजूद नहीं थे. अगर कोई हादसा होता है, तो छोटी नाव या मोटर बोट आस पास होना चाहिए. जबकि बरगी में दो क्रूज, 4 से 5 स्पीड बोट और एक मोटर बोट चलती है, लेकिन हादसे के वक्त कुछ भी मौजूद नहीं था. एकस्ट्रा पैसे कमाने के लालच में क्रूज प्रबंधन ने सिर्फ 29 लोगों की टिकट काटी थी, जबकि क्रूज में 41 लोग सवार थे. 41 लोगों के बैठने का वीडियो सीसीटीवी से सामने आया है.
उमंग सिंघार ने उठाए सवाल
वहीं दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यह हादसा अगर प्राकृतिक होता तो समझ में आता, लेकिन इसमें सरकारी नियमों की अवहेलना साफ नजर आ रही है. यहां के महाप्रबंधक ने कहा कि मापक यंत्र नहीं थे. अगर मापक यंत्र नहीं थे, तो कैसे मौसम को मापा जाएगा. लोगों को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी. जांच और मुआवजा देने बस से काम नहीं चलेगा. मामले में तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और सरकार व मुख्यमंत्री मोहन यादव को संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए.
शिपिंग कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी थी अनुमति
इसके साथ ही दर्दनाक हादसे को लेकर व्यवस्थाओं पर सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे ने भी सवाल उठाए हैं. अजय दुबे ने घटना को लेकर सीधे तौर से पर्यटन विकास को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आरोप लगाया कि "जब शिपिंग कारर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वाटर बॉडी में क्रूज चलाने की अनुमति ही नहीं दी थी, तो इसे क्यों चलाया जा रहा था?
क्रूज में जो लोग बैठे थे, उन्होंने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी. विभाग की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान गई है. उधर पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी के मुताबिक मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. इसको लेकर एनजीटी के निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा था. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो क्रूज डूबा है, उसका इंश्योरेंस हुआ था या नहीं?
घटना के पहले सामने आए कई वीडियो से पता चलता है कि लोगों ने लाइफ जैकेट भी नहीं पहने थे. यदि सभी ने लाइफ जैकेट पहने होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता." सामाजिक कार्यकर्ता ने इसके लिए पर्यटन बोर्ड की लापरवाही को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है.
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हनुमंतिया में भी चल रहा क्रूज
तेज हवा के बाद बरगी डैम में उठी लहरों में डूबे क्रूज के बाद अब अन्य स्थानों पर संचालित क्रूज को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. घटना से सवाल उठ रहा है कि क्या पानी में तैर रहे क्रूज सुरक्षा मानकों के हिसाब से बेहतर नहीं है. प्रदेश में हनुमंतियां में भी क्रूर तैर रहा है. हालांकि जब इस संबंध में पर्यटन मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि "मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं. जांच होने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है."