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जबलपुर क्रूज हादसे में पानी के अंदर रहकर 3 घंटे का संघर्ष, 72 साल के रियाज के जिंदा बचने की पूरी दास्तां

जबलपुर क्रूज हादसे में पानी में 3 घंटे डूबे रहकर कैसे जिंदा बचे रियाज खान. ईटीवी भारत को बताया क्रूज हादसे का दर्दनाक मंजर.

CRUISE ACCIDENT EYEWITNESS RIYAZ
पानी में डूबे रहने के 3 घंटे बाद भी जिंदा बचे रियाज खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:56 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: कोई चिल्ला रहा था बाहर एक आदमी जिंदा है. पूरे क्रूज मे सिर्फ एक आदमी जिंदा है. उन्होंने हथौड़ी कुल्हाड़ी सब्बल जाने किस किस से तोड़ा. मैं तो बढ़ते हुए पानी को देखकर कह रहा था. अब बच कर क्या करूंगा. हम चारो बिछड़ चुके थे. पांच मिनट चीख पुकार मची फिर सब पानी पानी हो गया सब एकदम शांत.

रियाज हुसैन की आंखों में रखी है वो रात जिसमें सिर्फ सैलाब था और सैर के लिए गए 4 लोग लहरों में ऐसे बिछड़े कि फिर हमेशा के लिए छूट गए. रियाज के साथ उनकी पत्नि रेश्मा जैदी भी थीं. 72 बरस के रियाज हुसैन के लिए जिंदा बच पाना कैसे आसान हुआ. उस कोने में ऐसा क्या था जो सांसे उखड़ने से बच गईं. एक पाईप के सहारे तीन घंटे खुद को थामे रहे रियाज किस ताकत की बदौलत डटे रहे और आखिर किनारे लगे.

72 साल के रियाज खान ने बताया पानी में कैसे 3 घंटे जिंदा रहे (ETV Bharat)

अंधेरे में लाइट दिखी और आवाज आई पूरे क्रूज में एक जिंदा है

रियाज हुसैन वो एक लम्हा शायद उम्र भर ना भूल पाएं. वे कहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा था. रेस्क्यू शुरू हो चुका था. एक लाइट दिखी दूर से और फिर कुछ आवाज की नाव में एक जिंदा है. फिर तो जाने उन्होंने हथोड़ी कुल्हाड़ी सब्बल जाने क्या क्या इस्तेमाल किया और तोड़कर मुझे बाहर निकाला. ऊपरवाले का शुक्रिया मैं जाने के लिए अंदर था कि मैं बच कर क्या करूंगा. मुझे नहीं मालूम बच्चा बच गया. चारों लोग अलग अलग हो गए पता नहीं चला कौन कब कहां चला गया.

मैं निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पायाा. 3 घंटे एंगल पकड़कर एक ही जगह रहा. धीरे धीरे नाव डूबेगी नाव डूबेगी पूरी. उसी में 9 बज गए. ऊपर वाले की कृपा ही बोल सकते और कुछ , 5 मिनट में हल्ला-गुल्ला, पानी भर गया, शांति छा गई मोटर बोट आई किसने बचाया पता नहीं.

RIYAZ SURVIVED 3 HOURS UNDERWATER
जबलपुर क्रूज हादसे में पानी में 3 घंटे डूबे रहकर जिंदा बचे रियाज खान (ETV Bharat)

5 मिनट तक चीख पुकार फिर सन्नाटा और पानी ही पानी

ईटीवी भारत से बातचीत में रियाज खान उस मंजर की पूरी बयानी देते हैं. उन्होंने बताया, "आधा घंटे तक सही चला, 5 बजे हम लोग बैठे थे. वे कहते हैं, हम चार लोग एक साथ गए थे. शिप में बैठे थे. उसके बाद अचानक से आंधी आने लगी. ड्राइवर ने कोशिश की किनारे ले जाए लेकिन नहीं हो पाया. क्रूज हिलने लगा और फिर उसमें पानी भरने लगा. उसमें नीचे की तरफ मेरी समधन और मेरी मिसेज थी. लोगों को पहले लाइफ जैकेट नहीं दिए गए लेकिन बाद में सबको पहना दिए गए थे. कंडीशन खराब होने के बाद लाइफ जैकेट पहनाए. वे कहते हैं 5 मिनट तक खूब चिल्लाए. लोगों की चीख पुकार मची लेकिन फिर सब शांत हो गया आधे से ज्यादा लोग तो तुरंत डूब चुके थे."

CRUISE ACCIDENT EYEWITNESS RIYAZ
एक पाईप के सहारे तीन घंटे खुद को थामे रहे रियाज खान (ETV Bharat)

सांस उस एक कोने में ही बची थी 3 घंटे वही टंगा रहा

रियाज खान बताते हैं, "मैं नीचे था बाकी लोग ऊपर थे, हम अंदर फंसे थे. एसी चेंबर में भी 2 दरवाजे थे, वहां भी जब तक दरवाजे खुले तो पानी भरा था. लहरों में किसी ने हिम्मत नहीं की बाहर जाने की. जब पानी भर गया. हमें कोई जगह मिल जाए मैं ये ढूंढता रहा कि कोई जगह मिल जाए कि जहां हवा मिल जाए. फिर मुझे कोने में एक जगह मिली मैं वहीं लटका रहा. इसलिए भी लटका रहा कि वहां हवा आ रही थी और सांस मिल रही थी.

हांलाकि मैं ये मान चुका था कि अब जब सब बिछुड़ गए, पानी ऊपर बढ़ ही रहा है तो मैं भी जी कर क्या करूंगा. रियाज कहते हैं एक पाईप था उसे पकड़ा रहा तीन घंटे उसे पकड़े पकड़े टिका रहा, शायद इसलिए बच गया. बाकी ऊपरवाले का करम तो है ही.

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