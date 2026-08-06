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ब्रिटिश और गोंड कपल के प्रेम से बचा देश का ताकतवर सुपरफूड, 1939 ब्लूप्रिंट से निकला श्री अन्न

हेरी बैरियर होलमन एल्बिन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और उनकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में हुई थी, वे एक शिक्षक थे. वेरियर एल्विन 1926 में भारत आए थे, वह एक मिशनरी के रूप में भारत पहुंचे थे. उनका मुख्यालय पुणे हुआ करता था लेकिन जब वे भारत पहुंचे तो उनकी रुचि भारत की जनजातियों के बारे में जानने में दिखी और इसके लिए वे मध्य प्रदेश पहुंचे.

जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ आशीष कुमार ने बताया, "कृषि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को वेरियर एल्विन नाम के एक लेखक की एक पुस्तक पढ़ाई जाती है, जिसका नाम द बैगा है. इस पुस्तक में बैगा जनजाति के जीवन से जुड़ी कुछ बारीक जानकारी के साथ ही खेती की कुछ अनोखे तरीके के साथ बैगा जनजाति के लोग कौन सा अनाज खाते थे, फल खाते थे और कौन सी औषधीय का उपयोग करते थे. इन सभी की जानकारी लेने के लिए लेखक ने बकायदा आदिवासी महिला से शादी करने के बाद जानकारियां इकट्ठी की."

जबलपुर: आज हम जिन अनाजों को श्री अन्न या मिलेट्स के नाम से जानते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी जानकारी अंग्रेजों ने हमसे पहले जुटा ली थी. अंग्रेज लेखक वेरियर एल्विन की द बैगा नाम की एक किताब 1939 के दशक में लिखी. जिसमें आदिवासियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी थी. इस अध्ययन के लिए वेरियर एल्विन ने एक आदिवासी लड़की से शादी कर ली थी. वह 20 साल तक बैगा और गोंड आदिवासियों के बीच में रहे. आज भी यह किताब जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में खेती के अध्ययन के लिए छात्रों को पढ़ाई जाती है.

जब वे मंडला पहुंचे तो मंडला का सौंदर्य और मंडला के आदिवासी उन्हें बहुत पसंद आए लेकिन एक अंग्रेज से आदिवासी बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे और ना ही अपनी बातें बताते थे. वेरियर एल्विन जो लंदन के रहने वाले थे, जब उन्होंने गोंड जनजाति और बैगा जनजाति को उनके प्राकृतिक निवास में रहते हुए देखा तो अंग्रेज लेखक से रहा नहीं गया. इन आदिवासियों के बारे में और दूसरे लोगों के पास बिल्कुल जानकारियां नहीं थीं.

गोंड आदिवासी लड़की से कर ली शादी

वेरियर एल्विन ने अपना अध्ययन जारी रखने के लिए एक नया तरीका निकाला और एक गोंड आदिवासी लड़की कोसी बाई से शादी कर ली. उस समय जिसकी उम्र 13 साल थी. इसके बाद वेरियर एल्विन मंडला, डिंडोरी, बैगाचक के कई इलाकों में 20 साल तक रहे. उन्होंने ही सबसे पहले बैगाचक इलाके का नक्शा बनाया और आदिवासियों के रहने के स्थान के बारे में जानकारी दी.

बैगा जनजाति दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा पुरानी प्रिमिटिव ट्राइब में से एक है और जिस समय वेरियर एल्विन यहां आए थे. उस समय बैगा जनजाति के लोग पूरी तरह से अपनी ही परंपरा में रहते थे. आज तो इन लोगों का जीवन बहुत कुछ बदल गया है लेकिन उस समय बैगा अपने मूल स्वरूप में रहते थे.

बैगाओं के जीवन को जानने के लिए की आदिवासी महिला से शादी (ETV Bharat)

पुस्तक में है बैगा जनजाति की हर जानकारी

वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में बैगा जनजाति के रहन-सहन, खानपान, बोली, विवाह, जादू टोना और उनके इस्तेमाल में आने वाले घर, उनकी दवाइयां के साथ हर छोटी बड़ी जानकारी को समाहित किया गया है. इसी पुस्तक में वेरियर एल्विन ने लिखा है कि जनजाति के लोग कौन-कौन से कंदमूल खाते थे, कौन सी जड़ी बूटियां खाते थे. किस तरह की खेती करते थे, कौन से फल उन्हें स्वस्थ रखते थे. वह शराब किस तरह बनाते थे जैसी कई जानकारियां आज भी वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन की सामग्री है.

आदिवासियों के खानपान के बारे में दिलचस्प जानकारी

बांस, कचनार और इमली की कोमल पत्तियां भी खाई जाती हैं. इन्हें लगभग हमेशा थोड़ा सा नमक और मिर्च डालकर उबाला जाता है.

करिल-छेना (बांस की कोपलें) बैगा लोगों का अत्यंत प्रिय भोजन है. इसे बनाने के लिए पहले इसकी बाहरी परत उतारी जाती है और फिर उबाला जाता है. इसके बाद सारा पानी निचोड़कर इसे थोड़ा-सा कूटा जाता है, फिर इसे दोबारा नमक, हल्दी और मिर्च के साथ उबाला जाता है. पीपल की पत्तियों को पहले उबालकर धूप में सुखाया जाता है बाद में उन्हें हाथों से मसलकर छाछ में पकाया जाता है.

जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है किताब (ETV Bharat)

जंगल से अनेक प्रकार के कंदमूल एकत्र किए जाते हैं. इनमें सबसे अच्छा कन्हियाकंदा माना जाता है. अन्य लोकप्रिय कंद हैं. किरची, कुंदरी, जलिया, जरुंगी, सुआ और सर्दू. इन्हें धोकर, छीलकर और उबालकर बिना नमक या मसालों के ही खाया जाता है. कभी-कभी इन्हें काटकर सब्जी बनाई जाती है या चने की खट्टी दाल अथवा कुछ दिन पुराने चावल के पतले माढ़ में डुबोकर खाया जाता है. फलों में सबसे लोकप्रिय आम है. अन्य फलों में जामुन, चार, खमेर, तेंदू, गूलर, बरगद का फल, बेल, बोहार शामिल हैं.

आदिवासियों की पहली पसंद है महुआ

महुआ बैगा लोगों के लिए इतना मूल्यवान वृक्ष है कि वे अपने बेवर (झूम खेती) वाले क्षेत्र में इसे कभी नहीं काटते. इसके मीठे फूलों को सुखाकर दलिया या चटनी बनाई जाती है. इसके बीजों से निकलने वाला तेल खाना पकाने में उपयोग किया जाता है और इसके पुष्पदल (कोरोला) से शराब तैयार की जाती है.

खेती की बेवर पद्धति का है जिक्र

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ आशीष कुमार बताते हैं, "वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक में बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली बेवर पद्धति के बारे में लिखा है. ऐसा माना जाता है कि यह खेती करने की सबसे पुरानी तकनीक थी. एल्बिन ने लिखा कि बैगा धरती को मां समझते थे, इसलिए धरती पर हल नहीं चलाते थे बल्कि वह पेड़ों को जलाते थे और उसकी जो राख बनती थी उसी के ऊपर पौधों कुटकी, जौ, बाजरा और कई कंदमूल उगाते थे. खेती करने का यह तारीका बेवर पद्धति कहलाता था."

जनजातियों को जानने अंग्रेज लेखक वेरियर एल्विन पहुंचे मध्य प्रदेश (ETV Bharat)

डॉ आशीष कुमार बताते हैं, "जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने इस साल ही नगदमनकुट की बेगानी अरहर और सताही, कुटकी नाम की 3 फसलों पर जीआई टैग लिया है. इसकी जानकारी भी वेरियर एल्विन की द बैगा किताब से ही मिली थी." भारत सरकार ने वेरियर एल्विन को सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किया था, हालांकि उन्होंने कोशी बाई से एक तरफ तलाक ले लिया था और एक दूसरी आदिवासी महिला से शादी कर ली थी जिनका नाम लीलाबाई था. कोसी बाई से उनके जो बच्चे थे, उनकी बाद में बीमारी के दौरान मृत्यु हो गई थी.