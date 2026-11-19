जबलपुर में ATS की कार्रवाई, 3 संदिग्ध अफगानी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर
जबलपुर में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानि ATS का एक्शन, तीन संदिग्ध अफगानी पकड़ाए, फर्जी पासपोर्ट से रहने का शक. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:33 PM IST
जबलपुर: एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बार फिर तीन अफगानी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इन्हें जबलपुर के छोटी ओमती इलाके से हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर आरोप है कि इनके पास भारत में रहने का कोई दस्तावेज नहीं है. उनके पासपोर्ट फर्जी हैं और उनके पास भारत में रहने के लिए वीजा भी नहीं है. तीन अफगानी को पकड़ने की पुष्टि एटीएस की तरफ की गई है. जबलपुर में इसके पहले भी 6 अफगानी नागरिक इसी तरह गैरकानूनी रूप से भारत में रहते हुए पकड़े थे. इन लोगों ने भी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाए थे.
जबलपुर में ATS की कार्रवाई, 3 अफगानी पकड़ाए
शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक बार फिर कार्रवाई की है. इस बार भी तीन लोगों को पकड़ा गया है. जिन पर आरोप है कि यह अफगानी नागरिक हैं, गुरुवार दोपहर को तीनों को जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के बाद कोर्ट में पेश किया गया. जहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, तीनों की गिरफ्तारी फर्जी पासपोर्ट और वीजा के मामले में की गई है. फिलहाल एटीएस ने उनकी पहचान और नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. तीनों संदिग्ध लंबे समय से जबलपुर में रह रहे थे. इनके पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों की वैधता को लेकर संदेह है.
अब एटीएस यह भी पता लगा रही है कि तीनों भारत में किस रास्ते से दाखिल हुए और यहां तक पहुंचने में किन लोगों ने उनकी मदद की. जांच के दौरान अफगानिस्तान के दूतावास से भी संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है. एटीएस इनके जबलपुर में रहने के ठिकानों, संपर्कों और दस्तावेज तैयार कराने वाले नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है. बताया जा रहा है कि ये लोग छोटी ओमती से लगे इलाके में रह रहे थे.
पहले भी पकड़े जा चुके हैं छह अफगानी नागरिक
जबलपुर में फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर रहने वाले अफगानी नागरिकों का मामला पहले भी सामने आ चुका है. इससे पहले ATS ने छह अफगानी नागरिकों को पकड़ा था. ये सभी शहर के छोटी ओमती से लगे इलाके में रह रहे थे. जांच में उनके दस्तावेजों को लेकर गंभीर संदेह सामने आया था. अब तीन और संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि क्या इन मामलों के बीच कोई साझा नेटवर्क या संपर्क है.
AK-47 के साथ तस्वीर से भी मचा था हड़कंप
जबलपुर में अफगानी नागरिकों को लेकर पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ चुकी है. पूर्व में एक अफगानी नागरिक की सोशल मीडिया पर AK-47 राइफल के साथ तस्वीर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया था. इसके बाद संबंधित व्यक्ति और उसके भारत में रहने से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई थी. बिना वैध पासपोर्ट के विदेशी नागरिकों के शहर में रहने का मामला भी सामने आया था. इस घटनाक्रम के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच को लेकर सतर्कता बढ़ाई थी.
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जबलपुर में अफगानी नागरिक सदियों से आते जाते रहे हैं. पहले यह मसाले और मेवों का व्यापार करते थे. अब ज्यादातर अफगानी नागरिक जबलपुर में गर्म कपड़ों को बेचने का काम करते हैं. पहले वीजा नियम इतने सख्त नहीं थे, इसलिए उनके आने जाने पर कोई निगरानी नहीं थी, लेकिन अब विदेशी नागरिकों को लेकर नियम कठिन हो गए हैं, इसलिए आए दिन जबलपुर में अफगानी नागरिकों की धरपकड़ होती रहती है.