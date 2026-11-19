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जबलपुर में ATS की कार्रवाई, 3 संदिग्ध अफगानी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया रिमांड पर

जबलपुर में एटीएस की कार्रवाई ( ETV Bharat )

जबलपुर: एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बार फिर तीन अफगानी नागरिकों को हिरासत में लिया है. इन्हें जबलपुर के छोटी ओमती इलाके से हिरासत में लिया गया है. इन लोगों पर आरोप है कि इनके पास भारत में रहने का कोई दस्तावेज नहीं है. उनके पासपोर्ट फर्जी हैं और उनके पास भारत में रहने के लिए वीजा भी नहीं है. तीन अफगानी को पकड़ने की पुष्टि एटीएस की तरफ की गई है. जबलपुर में इसके पहले भी 6 अफगानी नागरिक इसी तरह गैरकानूनी रूप से भारत में रहते हुए पकड़े थे. इन लोगों ने भी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाए थे.

जबलपुर में ATS की कार्रवाई, 3 अफगानी पकड़ाए