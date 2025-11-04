ETV Bharat / bharat

जबलपुर में समग्र आईडी ने रोका 3 बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता, 10 बरस की हुई मुस्कान

जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे की ठीक पीछे डुमना बस्ती है. इस बस्ती में गोंड आदिवासियों के घर हैं. यहीं पर एक घर नन्नू बरकड़े का भी है. नन्नू की 10 साल की एक बेटी है. यह बेहद गरीब परिवार है और यह लोग मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं. नन्नू और उसकी पत्नी के बीच में विवाद हो गया था इसकी वजह से पत्नी, बच्ची को पिता के पास छोड़कर अपने मायके में रह रही है. जब नन्नू काम पर जाता है तो उसकी बच्ची का ख्याल उसकी बुआ रखती है.

जबलपुर: शिक्षा हमारा बुनियादी अधिकार है. 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा उसके अधिकार में शामिल है. इस कानून के पालन के लिए लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है. शिक्षकों की भर्तियां निकाली जा रही हैं, संविदा शिक्षक अतिथि शिक्षक बनाए जा रहे हैं, गांव-गांव तक सर्वे किया जा रहा है. इसके बाद भी जबलपुर के डुमना हवाई अड्डे की बस्ती ककरतला गांव में 3 बच्चे ऐसे भी हैं जो केवल समग्र आईडी ना होने की वजह से अब तक स्कूल नहीं जा पाए. इन बच्चों की उम्र 10 साल से ज्यादा हो गई है.

समग्र आईडी नहीं देने पर सरकारी शिक्षक नहीं कर रहे बच्चों के एडमिशन (ETV Bharat)

मुस्कान भी जाना चाहती है स्कूल

सामान्य तौर पर 10 साल का बच्चा तीसरी या चौथी क्लास में होना चाहिए. मुस्कान (परिवर्तित नाम) की दूसरी सहेलियां चौथी क्लास में है लेकिन मुस्कान कभी स्कूल नहीं गई. मुस्कान (परिवर्तित नाम) का कहना है कि "वह पढ़ना तो चाहती है लेकिन स्कूल में उसे पढ़ने नहीं दिया जाता. उसकी दूसरी सहेलियां पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं लेकिन वह नहीं जा पाती."

'स्कूल वालों को चाहिए समग्र आईडी'

मुस्कान की बुआ विनीता ने बताया कि "हमने मुस्कान का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया था लेकिन मुस्कान के पिता और माता के बीच में विवाद होने की वजह से इस परिवार की समग्र आईडी नहीं बन पाई. इसलिए स्कूल के शिक्षकों ने समग्र आईडी की मांग की और जब हम समग्र आईडी नहीं दे पाए तो मुस्कान को स्कूल से निकाल दिया गया. इसके बाद हमने शिक्षकों से कहा कि आप बिना समग्र आईडी के पढ़ाई जारी रखिए तो इसके लिए शिक्षक तैयार नहीं हुए."

डुमना बस्ती के 2 और बच्चे पढ़ाई से वंचित

मध्य प्रदेश में राइट टू एजुकेशन लागू है, मतलब 14 साल तक के बच्चों को हर हाल में स्कूल से जोड़ना है. इसके लिए सरकार लाखों रुपया खर्च कर रही है. यहां तक की जो बच्चे स्कूल से वंचित हैं उनके लिए अलग से शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वह गांव-गांव जाएं और यह देखें की कोई बच्चा शिक्षा से वंचित तो नहीं है. मुस्कान की बुआ विनीता ने बताया है कि "मुस्कान के अलावा बस्ती में और 2 बच्चे हैं जो समग्र आईडी की वजह से ही पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं."

शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक से मिला आश्वासन

ईटीवी भारत ने जबलपुर में शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक अरुण इंग्ले तक यह जानकारी पहुंचाई. उन्होंने तुरंत इस मामले में जबलपुर के जिला परियोजना अधिकारी योगेश शर्मा को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और उनसे कहा कि "मुस्कान के लिए स्कूल का रास्ता साफ करें. अरुण इंगले ने हमें यह आश्वासन दिया है कि "जल्द ही मुस्कान के लिए स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा और हम उन कर्मचारियों से भी पूछताछ करेंगे जिन्होंने इस गांव में सही ढंग से सर्वे नहीं किया." मुस्कान का घर और स्कूल की दूरी मात्र 10 कदम है लेकिन यह 10 कदम 10 साल में पूरे नहीं हो पाए.