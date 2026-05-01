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डूबे क्रूज में ऐसे किनारे लगा 11 साल का जाफर, लहरों के बीच लड़ी जिंदगी जंग

जबलपुर क्रूज हादसे में 11 साल के बच्चे की बची जान, लहरों को बीच जाफर ने नहीं खोया हौसला, परिवार के बाकी सदस्य की मौत.

JABALPUR 11 YEAR OLD JAFAR SURVIVED
डूबे क्रूज में ऐसे तैरकर किनारे लगा 11 बरस का जाफर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 3:10 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: आंधी तूफान में जब अचानक क्रूज डूब रहा था, तब उस 11 बरस के लड़के का हौसला देखिए कि घबराए बगैर वो उफनती लहरों से निपटता रहा और बुरी हालत में सही लेकिन खुद को जिंदा बचाए हुए किनारे तक आ गया. मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज डूबने की घटना के बाद अब जो सच्चाई निकल कर आ रही है, उनमें लापता सैलानियों, मृतकों के घरों में पसरे मातम के साथ वो चेहरे भी हैं. जो हौसले से हादसे को मात देकर जिंदा बच गए. कुल 11 साल के जाफर जैदी से सुनिए हुआ क्या था.

11 साल के जाफर ने बनाए रखी हिम्मत

चीख पुकार में 11 साल का जाफर ऐसे लगा किनारे अचानक डूबने लगे क्रूज के साथ जब बड़े-बड़ों ने हौसला खो दिया. उस संकट में उस 11 साल के लड़के ने हिम्मत बनाए रखी. बरगी डैम में बीच नर्मदा में आंधी तूफान में भी उसने हौसला नहीं खोया. जाफर जैदी उस लड़के का नाम है. जो अपनी नानी के साथ क्रूज पर घूमने आया था. वो खुद बच गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपनी नानी को खो दिया.

जाफर जैदी ने बताया कैसे हुआ हादसा (ETV Bharat)

सैय्यद इफ्तार बोले-ऑफिस से लौटकर आया तो घटना का पता चला

सैय्यद इफ्तार अली रिजवी की आंखों में बीती खौफनाक शाम तैर गई, वे सिलसिलेवार बताते हैं, 5:45 की घटना है, मैं आफिस से लौटकर आया ही था कि पता चला कि ट्रैजेडी हो गई. पता चला कि बरगी डैम में क्रूज डूब गया. मेरे परिवार के 4 सदस्य मेरी मौसी, मौसाजी, उनकी समधन और उनका नवासा (नाती) भी बरगी डैम में क्रूज पर घूमने गए थे. हम तुरंत तलाश में निकले तो 11 साल का मेरा जो भांजा है, वो बचकर निकल आया. इतने छोटे से बच्चे ने हिम्मत नहीं खोई, घबराया नहीं.

11 साल के जाफर ने बताया-कैसे क्या हुआ

11 बरस के जाफर से सुनिए कैसे कांच टूटा, पानी भरा और सब डूबने लगा, गुरुवार को हम लोग जब गए थे, वहां बहुत अच्छा मौसम हो रहा था. जाफर ने बताया हम सब नीचे के डैक में थे, लेकिन जब मौसम बिगड़ा तो हमने कहा कि क्रूज लौटा लो, तो लौटा लेकिन उसने कहा कि ये सब तो नार्मल है. ऐसा होता रहता है. लहरें ज्यादा बढ़ी तो, हम अंदर आकर बैठ गए, लेकिन वो लोग लाइफ जैकेट भी नहीं दे रहे थे. कह रहे थे कि नार्मल है कुछ नहीं होगा. हम खुद से लाइफ जैकेट निकालकर लाए. फिर ऊंची लहरें आनी लगी और क्रूज में पानी भरने लगा.

क्रूज के नीचे दब गया था मैं- जाफर

क्रूज एक तरफ झुक गया और पानी भर गया. हम लाइफ जैकेट पहने थे, तो ऊपर आ गए. वो आगे बताते हैं, मेरे साथ कोई थे, मैं उनका फेस नहीं देख पाया. उहोंने मेरे साथ कांच निकलवाया, लेकिन पानी इतनी तेज आया कि मैं कांच से बाहर दूसरे तरफ आ गया. मेरा पैर रैलिंग में फंस गया था, तो मैं क्रूज के नीचे दब गया. क्रूज जब टेढ़ी हो गई, तब मैं निकलकर आया. मैं उसका टायर पकड़कर बैठा था और मेरे साथ दो अंकल-आंटी भी थे.

वे बताते हैं कि कि रेक्स्यू भी मुश्किल हुआ. जाफर कहते हैं उन लोगों ने हमारे पास जो ट्यूब फेंका, वो भी दूर चला गया. सबको छोड़ने के बाद वो हमारी तरफ आए. लास्ट में हमारी तरफ उहोंने रस्सी फेंकी, हमने रस्सी को पकड़ा, हमें बोट में लिया और किनारे पर छोड़ दिया. जाफर बताते हैं मेरे नाना-नानी और रिश्तेदार थे."

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