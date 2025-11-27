J-K: प्रतिबंधित JeI सदस्यों के घरों पर छापेमारी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर सहित घाटी के कई जिलों में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों और उससे जुड़े संस्थानों पर छापेमारी की.
Published : November 27, 2025 at 10:29 PM IST
श्रीनगर: दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे और तलाशी ली. इसके अलावा पुलिस ने कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की भी जांच की.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह अभ्यास आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंक समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना और कट्टरपंथ को रोकने के प्रयासों को मजबूत करना है.
श्रीनगर में पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) से संबद्ध किताब की दुकानों और संस्थानों पर भी छापेमारी की. कश्मीर घाटी के सभी जिलों में जमात के सदस्यों के घरों पर एक साथ छापे मारे गए. पुलिस के अनुसार, यह तलाशी इस खुफिया जानकारी पर आधारित थी कि जमात के कुछ सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं.
पुलिस के एक बयान में कहा गया, "जमात-ए-इस्लामी से जुड़े सदस्यों के घरों और संस्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए."
दक्षिण कश्मीर के शोपियां, बडगाम, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा और अनंतनाग जिलों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई.
जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा कश्मीर और लखनऊ के डॉक्टरों के अंतरराज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद कश्मीर घाटी में कार्रवाई तेज हो गई है. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीन डॉक्टरों डॉ मुजम्मिल शकील, डॉ आदिल राथर और डॉ शाहीन सईद सहित सात लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने हिरासत में ले लिया है. एनआईए शोपियां से एक मौलवी मुफ्ती इरफान अहमद को भी दिल्ली ले गई है.
एनआईए लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है, जिसमें पुलवामा के रहने वाले डॉ. उमर नबी ने विस्फोटकों से लदी कार में खुद को उड़ा लिया था. इस ब्लास्ट में 15 लोग मारे गए थे. आतंकी उमर नबी के दो खास साथियों आमिर राशिद और जसीर बिलाल वानी को उसे कार और टेक्निकल सपोर्ट देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
इन डॉक्टरों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया. सभी हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे.
