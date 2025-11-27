ETV Bharat / bharat

J-K: प्रतिबंधित JeI सदस्यों के घरों पर छापेमारी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह

जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबंधित JeI सदस्यों के घरों पर छापेमारी ( ETV Bharat )

श्रीनगर: दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के कुछ दिनों बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोगों के घरों पर छापे मारे और तलाशी ली. इसके अलावा पुलिस ने कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों की भी जांच की. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह अभ्यास आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों और नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंक समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना और कट्टरपंथ को रोकने के प्रयासों को मजबूत करना है. श्रीनगर में पुलिस ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) से संबद्ध किताब की दुकानों और संस्थानों पर भी छापेमारी की. कश्मीर घाटी के सभी जिलों में जमात के सदस्यों के घरों पर एक साथ छापे मारे गए. पुलिस के अनुसार, यह तलाशी इस खुफिया जानकारी पर आधारित थी कि जमात के कुछ सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं. पुलिस के एक बयान में कहा गया, "जमात-ए-इस्लामी से जुड़े सदस्यों के घरों और संस्थानों से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए." दक्षिण कश्मीर के शोपियां, बडगाम, कुपवाड़ा, अवंतीपोरा और अनंतनाग जिलों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई.