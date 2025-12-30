NIA कोर्ट ने कश्मीर के तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया, भारत विरोधी पोस्ट करने का आरोप
काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर फेसबुक, एक्स और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलकर भारत विरोधी अभियान चलाया.
Published : December 30, 2025 at 8:54 PM IST
श्रीनगर: एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के तीन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 82 के तहत तीनों को पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 07/2020 के संबंध में भगोड़ा घोषित कर दिया है.
विशेष जज ने मंगलवार को यह आदेश तब दिया जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो गई कि आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं. कोर्ट ने आरोपियों को 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर CrPC की धारा 83 के तहत प्रॉपर्टी अटैच करने सहित और सख्त कदम उठाए जाएंगे.
आरोपियों में श्रीनगर के जवाहर नगर में डॉक वाली कॉलोनी के स्वर्गीय अली मोहम्मद शाह के बेटे मुबीन अहमद शाह; उसी इलाके के रहने वाले नजीर अहमद अशाई के बेटे और टोनी अशाई के नाम से मशहूर अजीजुल हसन अशाई; और कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम के गुलाम मोहम्मद वानी की बेटी रिफत वानी शामिल हैं.
काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) के मुताबिक, जांच में पता चला कि तीनों ने कथित तौर पर फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलकर अभियान चलाया. अधिकारियों का आरोप है कि उनके द्वारा शेयर किया गया कंटेंट फर्जी, बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया या गलत संदर्भ में लिया गया था, और इसका मकसद सड़क पर हिंसा भड़काना, आम जिंदगी में रुकावट डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना था.
एफआईआर में आईपीसी की धारा 153-A और 505 लगाए गए हैं, जो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और लोगों में गलत काम करने वाले बयान देने से जुड़े हैं. साथ ही, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 भी लगाई गई है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली अगैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा है.
जांच अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहले गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हुए और बाद में गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गए. कानूनी तरीकों से उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने की बार-बार कोशिशें नाकाम होने के बाद उद्घोषणा (Proclamation) की कार्रवाई शुरू की गई. अधिकारियों ने कहा कि भगोड़ा घोषित होने के बावजूद, तीनों आरोपी ऑनलाइन मौजूद हैं और कथित तौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, और ऐसी सामग्री पोस्ट कर रहे हैं जो झूठी और भड़काऊ हैं.
अधिकारियों ने कहा कि मुबीन शाह और अजीजुल अशाई श्रीनगर के रहने वाले हैं और उन पर आरोप है कि वे स्थानीय पहुंच वाले ऑनलाइन कंटेंट को मैनेज करने और उसे प्रसारित करने में शामिल थे, जबकि रिफत वानी पर एक ही नेटवर्क से जुड़े पोस्ट और मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए कई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का आरोप है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि उनकी गतिविधियां आपस में जुड़ी हुई थीं और लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने और अशांति फैलाने की एक बड़ी डिजिटल कोशिश का हिस्सा थीं.
सीआईके ने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके देश विरोधी सामग्री फैलाने का आरोप है. साथ ही, ऐसे मामलों को कानून के मुताबिक न्याय तक पहुंचाया जाएगा.
