ETV Bharat / bharat

NIA कोर्ट ने कश्मीर के तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया, भारत विरोधी पोस्ट करने का आरोप

NIA कोर्ट ने कश्मीर के तीन लोगों को भगोड़ा घोषित किया, भारत विरोधी पोस्ट करने का आरोप ( ETV Bharat )

श्रीनगर: एनआईए की एक विशेष अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिये भारत सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के तीन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 82 के तहत तीनों को पुलिस स्टेशन काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 07/2020 के संबंध में भगोड़ा घोषित कर दिया है.

विशेष जज ने मंगलवार को यह आदेश तब दिया जब अदालत इस बात से संतुष्ट हो गई कि आरोपी जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया से बच रहे हैं. कोर्ट ने आरोपियों को 31 जनवरी, 2026 को या उससे पहले कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर CrPC की धारा 83 के तहत प्रॉपर्टी अटैच करने सहित और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

आरोपियों में श्रीनगर के जवाहर नगर में डॉक वाली कॉलोनी के स्वर्गीय अली मोहम्मद शाह के बेटे मुबीन अहमद शाह; उसी इलाके के रहने वाले नजीर अहमद अशाई के बेटे और टोनी अशाई के नाम से मशहूर अजीजुल हसन अशाई; और कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम के गुलाम मोहम्मद वानी की बेटी रिफत वानी शामिल हैं.

काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (CIK) के मुताबिक, जांच में पता चला कि तीनों ने कथित तौर पर फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलकर अभियान चलाया. अधिकारियों का आरोप है कि उनके द्वारा शेयर किया गया कंटेंट फर्जी, बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया या गलत संदर्भ में लिया गया था, और इसका मकसद सड़क पर हिंसा भड़काना, आम जिंदगी में रुकावट डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना था.

एफआईआर में आईपीसी की धारा 153-A और 505 लगाए गए हैं, जो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और लोगों में गलत काम करने वाले बयान देने से जुड़े हैं. साथ ही, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 13 भी लगाई गई है, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली अगैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ा है.