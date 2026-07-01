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मुस्लिम शादी को निकाहनामा के बिना भी मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, कोर्ट की टिप्पणी

कोर्ट ने कहा कि वादी ने गवाह के तौर पर गवाही दी और उसके बयान की पुष्टि दो अलग गवाहों ने भी की.

J&K Court Rules Oral Evidence Can Establish Muslim Marriage Even Without "Formally Proved Nikahnama"
कोर्ट का फैसला (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 6:38 PM IST

6 Min Read
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श्रीनगर: मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक अहम फैसले में, जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिम शादी को भरोसेमंद मौखिक सबूतों के जरिये कानूनी तौर पर साबित किया जा सकता है, भले ही निकाहनामा कोर्ट में औपचारिक रूप से साबित न हुआ हो, बशर्ते सबूत भरोसेमंद और बिना किसी चुनौती के हों.

यह फैसला बडगाम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तसनीम कवूस (Tasneem Kawoos) ने सुनाया. उन्होंने एक व्यक्ति के अपनी पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर केस को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति के साथ फिर से रहने का निर्देश दिया, लेकिन खास सबूतों के अभाव में उसके रिश्तेदार के खिलाफ स्थायी रोक लगाने से मना कर दिया.

अपनी पत्नी के खिलाफ दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के मुकदमे में कुछ हद तक फैसला सुनाया. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति के साथ फिर से रहने का निर्देश दिया, लेकिन खास सबूतों की कमी के कारण उसके रिश्तेदार के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) लगाने से मना कर दिया.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वादी ने दावा किया था कि उसने 25 जुलाई, 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी से शादी की थी. हालांकि निकाहनामा, शादी का एग्रीमेंट और शपथ पत्र रिकॉर्ड में रखे गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री सबूतों को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत उन्हें विधिवत तरीके से साबित नहीं किया गया था.

लेकिन, समन मिलने के बावजूद पत्नी न तो कोर्ट में पेश हुई और न ही कोई लिखित बयान दिया. इस वजह से, कोर्ट ने कहा कि शादी के बारे में वादी (plaintiff) का दावा बिना किसी चुनौती के है.

कोर्ट ने कहा, "यह तय कानून है कि जिन बातों से खास तौर पर इनकार नहीं किया गया है, उन्हें माना गया माना जाता है. क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने कार्रवाई का विरोध नहीं करने का फैसला किया, इसलिए वादी द्वारा बताए गए शादीशुदा रिश्ते के बारे में माना गया माना जाता है. इस तरह, शादी की बात को निहितार्थ से स्वीकार कर लिया गया."

कोर्ट ने आगे कहा कि वादी ने गवाह के तौर पर गवाही दी और उसके बयान की पुष्टि दो अलग गवाहों ने भी की, जिनके बयानों को भी चुनौती नहीं दी गई.

बिना सबूत वाले निकाहनामे के मुद्दे पर बात करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह चूक वादी के केस के लिए घातक (fatal) नहीं थी.

फैसले में कहा गया, "हालांकि निकाहनामा, शादी का एग्रीमेंट और एफिडेविट को डॉक्यूमेंट्री सबूतों के सख्त नियमों के हिसाब से विधिवत साबित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी चूक वादी के केस के लिए खतरनाक (fatal) नहीं है. इन डॉक्यूमेंट्स का औपचारिक सबूत तभी जरूरी होता अगर प्रतिवादियों ने शादी पर ही सवाल उठाया होता."

मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम शादियों से जुड़ी कानूनी स्थिति के बारे में बताया. कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट का मानना ​​है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, निकाहनामा तैयार करना या उसका रजिस्ट्रेशन कराना शादी की वैधता के लिए जरूरी नहीं है. मुस्लिम शादी असल में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो सक्षम गवाहों की मौजूदगी में किए गए वैध विवाह प्रस्ताव (ईजाब) और स्वीकृति (कुबूल) पर होता है. निकाहनामा सिर्फ शादी को साबित करने वाले एक रिकॉर्ड के तौर पर काम करता है और यह उसकी वैधता का स्रोत नहीं है."

कोर्ट ने फैसला सुनाया: "इसलिए, औपचारिक रूप से साबित निकाहनामा न होने पर भी, भरोसेमंद मौखिक सबूतों के जरिये निकाह को सही तरीके से साबित किया जा सकता है."

कोर्ट ने पाया कि वादी और दो गवाहों की मौखिक गवाही से लगातार यह साबित होता है कि शादी 25 जुलाई, 2022 को हुई थी.

फैसले में कहा गया, "उनकी गवाही को कोई चुनौती नहीं दी गई और न ही उसका कोई जवाब दिया गया. इसलिए, सिर्फ निकाहनामा का कोई सबूत न देना या बिना किसी औपचारिकता के सबूत देना वादी के केस को कमजोर नहीं करता, खासकर तब जब शादी की बात सिर्फ इसलिए मान ली गई हो क्योंकि बचाव पक्ष कार्यवाही का विरोध करने में नाकाम रहा और यह बात मजबूत मौखिक सबूतों से साबित हो गई हो."

इस आधार पर, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि वादी ने शादी साबित कर दी है. कोर्ट ने कहा, "इसलिए, यह कोर्ट मानता है कि वादी ने संभावनाओं की अधिकता के आधार पर सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया है कि उसके और प्रतिवादी नंबर 1 (पत्नी) के बीच 25 जुलाई 2022 को एक वैध शादी हुई थी."

कोर्ट ने पति की वैवाहिक अधिकारों की बहाली की अर्जी पर भी गौर किया. कोर्ट ने कहा कि वादी ने बयान दिया था कि उसकी पत्नी शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल छोड़कर चली गई और बार-बार कहने पर भी वापस नहीं आई. गवाही का खंडन नहीं किया गया क्योंकि प्रतिवादियों ने कार्रवाई का विरोध नहीं किया.

कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि वादी अपनी शादी की जिम्मेदारियों को पूरा करने को तैयार नहीं था या प्रतिवादी नंबर 1 के पास अपने समाज से अलग होने की कोई कानूनी वजह थी."

यह मानते हुए कि वादी ने सिविल मामलों में लागू मानकों के आधार पर सबूत पेश करने का बोझ पूरा कर दिया है, मजिस्ट्रेट ने कहा कि सबूतों से यह साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कानूनी वजह के पति से अलग हो गई थी.

इसके बाद कोर्ट ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक आदेश पास किया, जिसमें पत्नी को कानून के अनुसार वादी के साथ वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया.

हालांकि, कोर्ट ने दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा लगाने की पति के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि शादी में दखल देने के आरोप "आम और हर तरह के" थे.

कोर्ट ने माना कि कोई खास घटना, तारीख, जगह या खुला काम पुख्ता सबूतों से साबित नहीं हुआ है और बिना किसी खास जानकारी के "सिर्फ दावे" स्थायी रोक के आदेश को सही नहीं ठहरा सकते.

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