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मुस्लिम शादी को निकाहनामा के बिना भी मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, कोर्ट की टिप्पणी

श्रीनगर: मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एक अहम फैसले में, जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले की एक अदालत ने कहा है कि मुस्लिम शादी को भरोसेमंद मौखिक सबूतों के जरिये कानूनी तौर पर साबित किया जा सकता है, भले ही निकाहनामा कोर्ट में औपचारिक रूप से साबित न हुआ हो, बशर्ते सबूत भरोसेमंद और बिना किसी चुनौती के हों.

यह फैसला बडगाम की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तसनीम कवूस (Tasneem Kawoos) ने सुनाया. उन्होंने एक व्यक्ति के अपनी पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर केस को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति के साथ फिर से रहने का निर्देश दिया, लेकिन खास सबूतों के अभाव में उसके रिश्तेदार के खिलाफ स्थायी रोक लगाने से मना कर दिया.

अपनी पत्नी के खिलाफ दायर वैवाहिक अधिकारों की बहाली के मुकदमे में कुछ हद तक फैसला सुनाया. कोर्ट ने पत्नी को अपने पति के साथ फिर से रहने का निर्देश दिया, लेकिन खास सबूतों की कमी के कारण उसके रिश्तेदार के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) लगाने से मना कर दिया.

कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वादी ने दावा किया था कि उसने 25 जुलाई, 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार प्रतिवादी से शादी की थी. हालांकि निकाहनामा, शादी का एग्रीमेंट और शपथ पत्र रिकॉर्ड में रखे गए थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्री सबूतों को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत उन्हें विधिवत तरीके से साबित नहीं किया गया था.

लेकिन, समन मिलने के बावजूद पत्नी न तो कोर्ट में पेश हुई और न ही कोई लिखित बयान दिया. इस वजह से, कोर्ट ने कहा कि शादी के बारे में वादी (plaintiff) का दावा बिना किसी चुनौती के है.

कोर्ट ने कहा, "यह तय कानून है कि जिन बातों से खास तौर पर इनकार नहीं किया गया है, उन्हें माना गया माना जाता है. क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 ने कार्रवाई का विरोध नहीं करने का फैसला किया, इसलिए वादी द्वारा बताए गए शादीशुदा रिश्ते के बारे में माना गया माना जाता है. इस तरह, शादी की बात को निहितार्थ से स्वीकार कर लिया गया."

कोर्ट ने आगे कहा कि वादी ने गवाह के तौर पर गवाही दी और उसके बयान की पुष्टि दो अलग गवाहों ने भी की, जिनके बयानों को भी चुनौती नहीं दी गई.

बिना सबूत वाले निकाहनामे के मुद्दे पर बात करते हुए, कोर्ट ने कहा कि यह चूक वादी के केस के लिए घातक (fatal) नहीं थी.

फैसले में कहा गया, "हालांकि निकाहनामा, शादी का एग्रीमेंट और एफिडेविट को डॉक्यूमेंट्री सबूतों के सख्त नियमों के हिसाब से विधिवत साबित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी चूक वादी के केस के लिए खतरनाक (fatal) नहीं है. इन डॉक्यूमेंट्स का औपचारिक सबूत तभी जरूरी होता अगर प्रतिवादियों ने शादी पर ही सवाल उठाया होता."

मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम शादियों से जुड़ी कानूनी स्थिति के बारे में बताया. कोर्ट ने कहा, "इस कोर्ट का मानना ​​है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, निकाहनामा तैयार करना या उसका रजिस्ट्रेशन कराना शादी की वैधता के लिए जरूरी नहीं है. मुस्लिम शादी असल में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो सक्षम गवाहों की मौजूदगी में किए गए वैध विवाह प्रस्ताव (ईजाब) और स्वीकृति (कुबूल) पर होता है. निकाहनामा सिर्फ शादी को साबित करने वाले एक रिकॉर्ड के तौर पर काम करता है और यह उसकी वैधता का स्रोत नहीं है."

कोर्ट ने फैसला सुनाया: "इसलिए, औपचारिक रूप से साबित निकाहनामा न होने पर भी, भरोसेमंद मौखिक सबूतों के जरिये निकाह को सही तरीके से साबित किया जा सकता है."