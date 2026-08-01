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IIMBue 2026: CM उमर अब्दुल्ला बोले- उनकी सरकार का लक्ष्य निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाना है

बेंगलुरु: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर निवेश और उद्यमिता (Entrepreneurship) के लिए अनुकूल माहौल तैयार करके क्षेत्र में दशकों पुरानी, संघर्ष से प्रेरित 'सुरक्षा अर्थव्यवस्था' (security economy) से आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि स्थायी खुशहाली सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि भरोसे, स्थिर संस्थानों और भरोसेमंद शासन पर निर्भर करती है.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) बैंगलोर में IIMBue IIMBAA लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बोलते हुए, सीएम उमर ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने आर्थिक गतिविधियों को विस्तार के बजाय केवल टिके रहने पर केंद्रित कर दिया था. इससे व्यापार सतर्क हो गए, युवाओं को पलायन करना पड़ा और निवेशकों तथा परिवारों को अपने लंबे समय के फैसले टालने पड़े.

उन्होंने कहा, "सरकारें सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बिजली का ढांचा बना सकती हैं, लेकिन टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए लोगों का भरोसा बहाल करना जरूरी था. भरोसा ही उत्पादक ढांचा (प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ) है. सरकार का काम केवल चीजें बनाने तक खत्म नहीं होता है. उसे लोगों का विश्वास फिर से जगाना होगा, अनिश्चितता कम करनी होगी, भविष्य को स्पष्ट बनाना होगा और यह भरोसा लौटाना होगा कि कोशिश करने पर अवसर जरूर मिलेंगे."

अपने दादा और जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा लागू किए गए "हलधर को जमीन" (Land to Tiller) जैसे आजादी के बाद के भूमि सुधारों का जिक्र करते हुए, उमर ने कहा कि इतिहास ने दिखाया है कि किस प्रकार व्यापक स्वामित्व अर्थव्यवस्था को बदल सकता है. भूमि सुधार के इन फैसलों ने उत्पादकता को बढ़ाया और शिक्षा तथा आने वाली पीढ़ियों में निवेश को बढ़ावा दिया.

उन्होंने कहा, "कामकाजी संस्थानों ने मुश्किल इलाके और दशकों के आतंकवाद के बावजूद इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत उच्च जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा में प्रगति हासिल करने में मदद की थी." उन्होंने कहा, "शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सिविल सेवकों, उद्यमियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों ने संघर्ष के वर्षों के दौरान आवश्यक सेवाओं को चालू रखा."