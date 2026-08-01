IIMBue 2026: CM उमर अब्दुल्ला बोले- उनकी सरकार का लक्ष्य निवेश और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाना है
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने IIM बैंगलोर में IIMBue IIMBAA लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया. मोहम्मद रफीक मुल्ला की रिपोर्ट.
Published : August 1, 2026 at 6:04 PM IST
बेंगलुरु: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर निवेश और उद्यमिता (Entrepreneurship) के लिए अनुकूल माहौल तैयार करके क्षेत्र में दशकों पुरानी, संघर्ष से प्रेरित 'सुरक्षा अर्थव्यवस्था' (security economy) से आगे बढ़ना है. उन्होंने कहा कि स्थायी खुशहाली सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं, बल्कि भरोसे, स्थिर संस्थानों और भरोसेमंद शासन पर निर्भर करती है.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) बैंगलोर में IIMBue IIMBAA लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में बोलते हुए, सीएम उमर ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष ने आर्थिक गतिविधियों को विस्तार के बजाय केवल टिके रहने पर केंद्रित कर दिया था. इससे व्यापार सतर्क हो गए, युवाओं को पलायन करना पड़ा और निवेशकों तथा परिवारों को अपने लंबे समय के फैसले टालने पड़े.
उन्होंने कहा, "सरकारें सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बिजली का ढांचा बना सकती हैं, लेकिन टिकाऊ आर्थिक वृद्धि के लिए लोगों का भरोसा बहाल करना जरूरी था. भरोसा ही उत्पादक ढांचा (प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ) है. सरकार का काम केवल चीजें बनाने तक खत्म नहीं होता है. उसे लोगों का विश्वास फिर से जगाना होगा, अनिश्चितता कम करनी होगी, भविष्य को स्पष्ट बनाना होगा और यह भरोसा लौटाना होगा कि कोशिश करने पर अवसर जरूर मिलेंगे."
More than 1500 delegates gathered today as #IIMBue2026, IIMB's flagship alumni leadership conclave, got underway. The event was inaugurated by Mr. Omar Abdullah, CM, Jammu & Kashmir; Prof. Dinesh Kumar; Prof. Vasanthi Srinivasan; and Harish Mittal & Subodh Patil of IIMBAA. pic.twitter.com/rBIPF2e3xi— IIM Bangalore (@iimb_official) August 1, 2026
अपने दादा और जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला द्वारा लागू किए गए "हलधर को जमीन" (Land to Tiller) जैसे आजादी के बाद के भूमि सुधारों का जिक्र करते हुए, उमर ने कहा कि इतिहास ने दिखाया है कि किस प्रकार व्यापक स्वामित्व अर्थव्यवस्था को बदल सकता है. भूमि सुधार के इन फैसलों ने उत्पादकता को बढ़ाया और शिक्षा तथा आने वाली पीढ़ियों में निवेश को बढ़ावा दिया.
उन्होंने कहा, "कामकाजी संस्थानों ने मुश्किल इलाके और दशकों के आतंकवाद के बावजूद इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत उच्च जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य तथा शिक्षा में प्रगति हासिल करने में मदद की थी." उन्होंने कहा, "शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सिविल सेवकों, उद्यमियों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के कर्मियों ने संघर्ष के वर्षों के दौरान आवश्यक सेवाओं को चालू रखा."
उद्यम को 21वीं सदी की उत्पादक संपत्ति बताते हुए, मुख्यमंत्री उमर ने कहा कि उद्यमिता तक पहुंच का विस्तार भूमि स्वामित्व बढ़ाने के समान है. इसके लिए संपत्ति के हस्तांतरण के बजाय वित्त, तकनीक, कौशल, बाजार और मार्गदर्शन की जरूरत होती है.
उमर अब्दुल्ला ने स्व-रोजगार कार्यक्रम 'मिशन युवा' (Mission YUVA) पर बात की, जिसे गांवों, कस्बों और शहरी इलाकों के सर्वेक्षण के बाद पिछले 18 महीनों में तैयार किया गया है. यह मौजूदा और उभरते उद्यमियों की पहचान करने और व्यवसाय शुरू करने की बाधाओं को समझने का एक प्रयास है. उन्होंने कहा, "सरकार उद्यम का निर्माण नहीं कर सकती. वह सिर्फ ऐसे हालात पैदा कर सकती है जिनसे उद्यम उभर सकें.
सीएम उमर ने कहा कि हाल के वर्षों में उत्तर भारत के कई राज्यों की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज करने के बावजूद, जम्मू-कश्मीर की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 50,000 रुपये से ज्यादा कम रही. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर) को बेहतर लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, डिजिटल कॉमर्स और बाजार तक पहुंच के जरिये बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को मजबूत करते हुए भारत की व्यापक आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाना चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि नए रेलवे संपर्क से परिवहन लागत कम होगा और बाजार तक पहुंच का विस्तार करेगा, जबकि टिकाऊ तरीके से विकसित किए जाने पर हाइड्रोपावर सार्वजनिक सेवाओं के लिए लगातार राजस्व प्रदान कर सकता है.
उमर ने कहा कि भूगोल अवसरों को आकार देता है लेकिन किस्मत तय नहीं करता. उन्होंने आगे कहा कि शासन की असली परख यह है कि राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बाद भी संस्थाएं निष्पक्ष, भरोसेमंद और प्रभावी बनी रहें.
यह भी पढ़ें- भोगापुरम एयरपोर्ट...उत्तर आंध्र के विकास के लिए नया रनवे: पीएम मोदी