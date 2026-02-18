ETV Bharat / bharat

J&K Bank Recruitment Case: कोर्ट ने दो पूर्व चेयरमैन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया

J&K Bank Recruitment Case: कोर्ट ने दो पूर्व चेयरमैन पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के सबसे चर्चित भ्रष्टाचार मामले में श्रीनगर के एक स्पेशल एंटी-करप्शन कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर बैंक के दो पूर्व चेयरमैन और कई अधिकारियों पर कथित गैर-कानूनी नियुक्तियों के लिए ट्रायल चलाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार और साजिश के लिए केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

स्पेशल जज एंटी-करप्शन तसलीम आरिफ ने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करने से मना कर दिया और इसके बजाय जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 120-B के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया.

यह मामला भर्ती के नियमों का पालन किए बिना पिछले दरवाजे से नियुक्तियों के आरोपों से जुड़ा है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, इससे योग्य उम्मीदवारों को सही नौकरी के मौके नहीं मिले.

आरोपियों में जम्मू-कश्मीर बैंक के पूर्व चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और परवेज अहमद नेंगरू के अलावा कई वरिष्ठ बैंक अधिकारी और लाभार्थी शामिल हैं. चार्जशीट में नामजद अन्य आरोपियों में अब्दुल रऊफ भट, मोहम्मद मकबूल लोन, मोहम्मद यहया रफीकी, सैयद इरफान लतीफ, मोहम्मद इकबाल वानी, अर्शीद हुसैन डार, शकूर अहमद भट, वसीम मेहराज, वागीश चंदर शर्मा, मोहम्मद अयूब वांचू, फैयाज अहमद भट, आसिफ इकबाल राजा, शौकत अहमद भट, परवेज अहमद बाबा, अंजुम आरा, फैजान अयाज, मुश्ताक अहमद मीर, अब्दुल रशीद शिगन, मोहम्मद असलम गनी, इमरान मट्टू और हमीम नुसरत शामिल हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने FIR नंबर 10/2019 तब दर्ज की जब उन्हें बैंक की अलग-अलग ब्रांच में 'बैकडोर' चैनल (पिछले दरवाजे) से बैंक अटेंडेंट और असिस्टेंट बैंक एसोसिएट की गैर-कानूनी भर्ती का आरोप लगा. अभियोजन ने आरोप लगाया कि बिना मंजूर वैकेंसी की पहचान किए, सार्वजनिक विज्ञापन जारी किए गए या तय भर्ती नियमों का पालन किए बिना नियुक्तियां की गईं.

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने यह भी आरोप लगाया कि अस्थायी नियुक्ति शुरू में 89 दिनों के लिए की गई थी और बाद में वैकेंसी न होने के बावजूद उन्हें नियमित कर दिया गया, जिससे नियुक्त किए गए लोगों को 41 लाख रुपये से अधिक सैलरी मिली और बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि चयनित लोगों को गलत फायदे दिए गए.

आरोपी के वकील ने दलील दी कि FIR एक फर्जी शिकायत पर आधारित थी और एंटी-करप्शन कानूनों के लागू होने पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि बैंक एक प्राइवेट संस्था है और इसके अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि अस्थायी नियुक्तियां प्रशासनिक नियमों के तहत की गई थीं और बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) ने उन्हें मंजूरी दी थी.