विकासनगर मारपीट मामला: उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह
देहरादून जिले के विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई थी, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 30, 2026 at 11:14 AM IST
देहरादून/जम्मू एंड कश्मीर: जिले के विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है.
उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से की बात: जे एंड के के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाली है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि-
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, @pushkardhami से उत्तराखंड में एक युवा कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हुए हमले की घटना के बारे में बात की और उनसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया. @pushkardhami ने आश्वासन दिया कि इस मामले में FIR दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी और जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। -Office of Chief Minister, J&K-
इससे पहले जेके स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रवक्ता नासिर खुएहामी ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था-
हृदयविदारक! उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में अपने परिवार के साथ शॉल बेचने वाले 18 वर्षीय एक कश्मीरी लड़के पर आज शाम उग्र तत्वों द्वारा बेरहमी से हमला किया गया। उन पर लोगों के एक समूह ने हमला किया, बेरहमी से पीटा, और उनके पूरे शरीर पर कई चोटें आईं। उनका बायां हाथ टूट गया है और लोहे की छड़ों से वार किए जाने के कारण उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। शुरुआत में उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया और अब उन्हें दून अस्पताल, देहरादून रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि हमले के बाद उसके सिर से खून बह रहा था।
उनके रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि, सबसे पहले उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछताछ की गई. यह जानने पर कि परिवार मुस्लिम समुदाय से है और कश्मीर से है, हिंसा बढ़ गई। लड़के को बार-बार मुक्का मारा गया, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए और तेज लोहे की छड़ों से हमला किया गया।
विकासनगर में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं ने मारपीट का आरोप लगाया था: गौरतलब है कि देहरादून जिले के विकासनगर इलाके में कश्मीर से शॉल बेचने आए दो युवकों का एक दुकानदार से विवाद हो गया था. आरोप है कि इस दौरान दुकानदार और उसके साथियों ने इन युवकों के साथ मारपीट की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.
