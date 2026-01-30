ETV Bharat / bharat

विकासनगर मारपीट मामला: उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से की बात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह

उमर अब्दुल्ला ने सीएम धामी को किया फोन ( File Photo- ETV Bharat+ANI )

देहरादून/जम्मू एंड कश्मीर: जिले के विकासनगर में शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है. उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से की बात: जे एंड के के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के ऑफिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट डाली है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि- मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, @pushkardhami से उत्तराखंड में एक युवा कश्मीरी शॉल बेचने वाले पर हुए हमले की घटना के बारे में बात की और उनसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया. @pushkardhami ने आश्वासन दिया कि इस मामले में FIR दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी और जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। -Office of Chief Minister, J&K-