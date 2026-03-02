ETV Bharat / bharat

इंडियन यूथ फ्रंट ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर सरकार की आलोचना की, तुरंत रिहाई की मांग

इंडियन यूथ कांग्रेस ने इंडियन यूथ कांग्रेस चीफ उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया (फाइल फोटो) ( ANI )

उन्होंने कहा कि, भारत-अमेरिका व्यापार सौदे पर प्रधानमंत्री से सवाल करने के लिए चिब और अन्य को गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कहा, "हमारे नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए. व्यापार सौदे से ध्यान हटाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री से समझौता किया गया है. द्विवेदी आईवाईसी को समर्थन देने के लिए अन्य राजनीतिक दलों की युवा शाखाओं के नेताओं का भी आभार व्यक्त किया.

यहां IYC मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस की युवा शाखा की राष्ट्रीय महासचिव सुरभि द्विवेदी ने चिब और अन्य की गिरफ्तारी को लेकर सत्तारूढ़ सरकार पर तीखा हमला किया.

उन्हें दिल्ली पुलिस ने यहां भारत मंडपम में हाल ही में संपन्न एआई शिखर सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत 'अघोषित आपातकाल' पर जोर देते हुए, इंडियन यूथ फ्रंट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो वे देश भर में सड़कों पर उतरेंगे.

बता दें कि, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) सहित भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की युवा शाखाओं के छत्र संगठन भारतीय युवा मोर्चा (आईवाईएफ) ने सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य की तत्काल रिहाई की मांग की.

नई दिल्ली: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब और दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी की इंडियन यूथ फ्रंट ने भाजपा सरकार की आलोचना की.

इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की युवा शाखा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहद अहमद ने भारत-अमेरिका व्यापार सौदे का उल्लेख करते हुए कहा, "किस दबाव में व्यापार सौदा किया गया. किसानों और युवाओं के अधिकारों की अनदेखी करके एपस्टीन फाइल के डर से इस व्यापार सौदे पर हस्ताक्षर किए गए."

नरेंद्र मोदी का इपस्टीन फाइलों से क्या कनेक्शन है?

फहद अहमद ने कि, वह इंडियन यूथ कांग्रेस के विरोध के लिए अपनी एकजुटता दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि, हमारे देश के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री के साथ समझौता हुआ है. उन्होंने कहा कि, युवाओं, किसानों को धोखा दिया जा रहा है.

अहमद ने आगे कहा, "आज देश में 'अघोषित इमरजेंसी' है. जिस तरह से उनकी बेल खारिज हुई, मुझे यह कहने में डर नहीं है कि 'न्यायपालिका' के साथ समझौता हुआ है." उन्होंने कहा, "IYF ने आज वादा किया है, हम इस विरोध को देश के हर जगह ले जाएंगे। उन्हें लगा कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करके वे आवाज दबा देंगे, लेकिन हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे."

अहमद ने आगे कहा, "हम उदय भानु चिब और दूसरों के साथ हैं. हमें उम्मीद है कि वे जल्द ही रिहा हो जाएंगे." आम आदमी पार्टी (AAP) की स्टूडेंट विंग, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर अनुराग निगम ने कहा, "इस सरकार ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के जरिए किसानों और युवाओं के हितों से समझौता किया है. IYC ने विरोध इसलिए किया क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ समझौता किया गया था. उन्होंने कहा कि, IYC ने किसानों और युवाओं के हितों की रक्षा करने का काम किया है."

अनुराग निगम ने कहा कि, वे उदय चिब के साथ हैं. वे युवाओं के हितों से समझौता नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि, जेल में डालकर सरकार आवाज को दबा सकती है. उन्होंने कहा कि, युवाओं का सरकार से भरोसा उठ गया है. देश के युवा डरे हुए नहीं हैं.

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के हरीश बाला ने कहा, "एआई समिट ने देश को शर्मसार किया है. ध्यान भटकाने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया. वे उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं और उनकी तुरंत रिहाई की मांग करते हैं.

