दिल्ली में प्रदूषण पर BJP-AAP में रार! 'आप' के आरोप के बाद अमित मालवीय ने पंजाब सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा- "यह उनका धुआं"

भाजपा नेता ने एक्स पर लिखा कि जब तब आप शासित पंजाब पराली जलाना बंद नहीं करता, दिल्ली-एनसीआर का दम धुटता रहेगा.

भाजपा नेता अमित मालवीय
भाजपा नेता अमित मालवीय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 21, 2025 at 1:35 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. 'एक्स' पर एक पोस्ट में, उन्होंने दावा किया कि दिवाली या पटाखे नहीं, बल्कि पंजाब में पराली जलना दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है. उन्होंने दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए 'आप' को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पराली जलाने के मामले में पार्टी की निष्क्रियता, पारंपरिक त्योहारों के आयोजनों की तुलना में प्रदूषण में अधिक योगदान देती है.

अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'जब तक अरविंद केजरीवाल शासित पंजाब पराली जलाना बंद नहीं करता, दिल्ली और एनसीआर का दम घुटता रहेगा. आम आदमी पार्टी के पापों के लिए दीपावली को दोष देना बंद करें - यह उनका धुआं है, जो दिल्ली के आसमान को काला कर रहे हैं, न कि त्योहार के दीये या पटाखे. उनकी काली छाया अभी भी राजधानी पर मंडरा रही है.'

हवा हुई 'बहुत खराब': दिवाली के बाद, मंगलवार सुबह दिल्ली में घने और भारी धुंध की चादर छाई रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया. अधिकांश निगरानी केंद्रों को प्रदूषण के 'रेड जोन' में चिह्नित किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, मंगलवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली का औसत एक्यूआई 359 रहा.

कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में AQI: सीपीसीबी के अनुसार, सुबह 10 बजे तक बवाना में एक्यूआई 432 दर्ज किया गया. वहीं जहांगीरपुरी में एक्यूआई 405, अशोक विहार में एक्यूआई 408 और वजीरपुर में एक्यूआई 408 के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है, जहां एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में है. दरअसल, 0-50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51-100 के बीच को संतोषजनक, 101-200 के बीच को मध्यम, 201-300 के बीच को खराब, 301-400 के बीच को बहुत खराब और 401-500 के बीच एक्यूआई को गंभीर माना जाता है.

लोगों को हुई समस्या: दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली के लोगों में सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आईं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आतिशबाजी पर प्रतिबंध में ढील दी थी और कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 2 को लागू कर दिया है.

