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सुनामी की तरह आईं चट्टानें और कीचड़, नेपाल से बचाए गए लोगों ने साझा किया त्रासदी का अनुभव

नेपाल बाढ़ में फंसे तमिलनाडु के 21 लोगों को बचाकर भारत लाया गया है. चेन्नई पहुंचने पर उन्होंने त्रासदी के भयावह अनुभव साझे किए.

It's miracle to survive amidst rocks and mud, rescued people shared experiences of Nepal floods
नेपाल बाढ़ में फंसे 21 तमिलों को बचाकर चेन्नई लाया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 10:27 AM IST

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चेन्नई: नेपाल में आई बाढ़ में फंसे 21 तमिलों को पहले दिल्ली लाया गया और फिर एक रेस्क्यू फ्लाइट से चेन्नई लाया गया. बचाए गए लोगों ने कहा कि यह एक चमत्कार है कि हम सुनामी की तरह आए पत्थरों और कीचड़ के बीच बच गए.

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर ग्लेशियर पिघलने से आई भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से बुधवार 26 अगस्त को कोशी और त्रिशूली नदियों में बाढ़ आ गई. जिसमें सैकड़ों लोग लापता हो गए. अब तक करीब 600 लोगों की मौत हो चुकी है और 2400 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं.

तमिलनाडु के लोग जो कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत अलग-अलग ट्रिप पर नेपाल गए थे, वे भी बाढ़ में फंस गए. तमिलनाडु और केंद्र सरकार ने मिलकर उन्हें बचाने के लिए कदम उठाए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के आदेश पर, अधव अर्जुन और राजमोहन समेत चार मंत्री 28 अगस्त को दिल्ली गए और केंद्र सरकार के अधिकारियों से बातचीत की. इसके बाद, केंद्रीय विदेश मंत्रालय की कार्रवाई से पहले चरण में नेपाल में फंसे 21 लोगों को बचाया गया, जिनमें चेन्नई की 5 महिलाएं, कुड्डालोर की 9 महिलाएं, मयिलादुथुराई की 3 महिलाएं, त्रिची की 3 महिलाएं और कृष्णगिरी का एक व्यक्ति शामिल हैं.

उन्हें काठमांडू से हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया. फिर उन्हें दिल्ली से हवाई जहाज से चेन्नई लाया गया. तमिलनाडु सरकार की ओर से मंत्री एन. आनंद, सरथ कुमार, विधायक विग्नेश और सरकारी अधिकारियों ने चेन्नई एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया.

चेन्नई एयरपोर्ट पर नेपाल से बचाए गए लोगों का स्वागत किया गया.
चेन्नई एयरपोर्ट पर नेपाल से बचाए गए लोगों का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए बचाए गए लोगों ने त्रासदी को लेकर अपने अनुभव साझा किए. कांचीपुरम की टीचर सत्या ने कहा, "हम बस में सफर कर रहे थे, तभी अचानक धूल भरी आंधी आई. जब हमने देखा, तो हमें सुनामी जैसी 70 से 80 फीट ऊंची चट्टानों और मिट्टी की एक बड़ी लहर दिखी. हम चौंक गए और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. ड्राइवर और पुलिस ने तुरंत हमें बस से उतरकर भागने की चेतावनी दी.

उन्होंने कहा कि तब तक पूरी सड़क कीचड़ और पत्थरों से ढक चुकी थी, इसलिए हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. फिर भी, हम घास और पौधों को पकड़कर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब रहे और बच गए. झाड़ियों के बीच बड़ी मुश्किल से 3 घंटे से ज्यादा चलने के बाद, हम सेफ्टी कैंप पहुंचे.

सत्या ने बताया कि हमने तुरंत अपने परिवार को बताया कि हम लैंडस्लाइड में फंस गए हैं. उनके जरिये यह जानकारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक पहुंची. इसके बाद, तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री विजय ने तुरंत एक्शन लिया और हमें हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए दिल्ली में अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार के तुरंत एक्शन की वजह से हम सुरक्षित तमिलनाडु लौट आए हैं. इस मुश्किल समय में तुरंत मदद और बचाव के लिए हम तमिलनाडु सरकार और मुख्यमंत्री का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं."

त्रिची की शिवरंजनी ने कहा, "यह एक चमत्कार है कि हम इतनी बड़ी आपदा से बच गए. हम त्रिची से 17 दोस्तों और लगभग 60 लोगों के ग्रुप में आए थे. इनमें से 57 लोग सुपर यात्रा से गुजरे. जब लैंडस्लाइड हुआ, तो हममें से 21 लोग बीच वाली गाड़ी में थे. किस्मत से, हमारी गाड़ी एक मोड़ पर रुकी हुई थी. उस समय, मिट्टी और पत्थरों की एक बड़ी लहर हमारी तरफ आई. लेकिन हम बच गए क्योंकि वह सामने वाली चट्टान से टकरा गई."

उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी का सिर्फ दाहिना दरवाजा खोलने की जगह थी. उससे, हम सभी 21 लोग एक-एक करके बच निकले और पहाड़ पर चढ़ गए. उस जगह से ऊपर जाने के बाद ही हमें पता चला कि वहां एक मिलिट्री कैंप है. वहां के लोगों ने हमें खाना और जरूरी मदद दी. हमारे खतरे में होने की जानकारी मिलने पर, तमिलनाडु सरकार और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने तुरंत हमसे संपर्क किया और हालात के बारे में पूछा और बचाव अभियान जारी रखा.

उन्होंने कहा, "हमारी प्रार्थना है कि दूसरी गाड़ियों में सवार लोग भी सुरक्षित मिलें."

60 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं
बचाई गई एक और महिला ने कहा, "जब भूकंप आया तो हम रसुवा में रह रहे थे. जिस इलाके में हम रह रहे थे, वह भी भूकंप से बुरी तरह प्रभावित था. यह ट्रिप हमारे लिए एक शानदार अनुभव था. उस समय जो माहौल था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. दो दिनों से हमारे सेल फोन का सिग्नल नहीं आ रहा था. हमारे साथ यात्रा कर रहे बाकी 60 लोगों की हालत का भी तुरंत पता नहीं है. अधिकारी और बचाव दल अपनी खोज जारी रखे हुए हैं और उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा."

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु सरकार ने हमारी मदद की. इसी तरह, नेपाल सरकार और नेपाली सेना ने भी हमारी बहुत मदद की. भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने भी तुरंत हमसे संपर्क किया और जरूरी मदद देते रहे."

तमिलनाडु सरकार की कोशिशें जारी
रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात करते हुए, तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कहा, "मुख्यमंत्री विजय के आदेश पर, मंत्री अधव अर्जुन, राजमोहन, विनोद और थेन्नारासु दिल्ली के लिए निकल गए हैं और वहीं डेरे डाले हुए हैं. वहां से, वे सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और तुरंत मुख्यमंत्री को बता रहे हैं. मुख्यमंत्री भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं."

उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के मंत्रियों का समूह नेपाल में फंसे अन्य तमिलों को बचाने के लिए भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं. सभी को बचाया जाएगा और सुरक्षित वापस लाया जाएगा."

यह भी पढ़ें- Nepal Floods: कैसे अचानक आई भयंकर बाढ़, जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका थी? जानें

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