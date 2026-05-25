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ITI छात्र ने पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदला, रोज इसे चलाकर जाता है कॉलेज

आईटीआई छात्र ने पेट्रोल टू व्हीलर को EV बाइक में बदलकर सबको हैरानी में डाल दिया है.

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सुनील ने पेट्रोल टू व्हीलर को EV में बदल दिया है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 6:41 PM IST

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चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के एक आईटीआई छात्रा ने तकनीकी दिमाग लगाकर एक पेट्रोल से चलने वाली टीवीएस एक्सएल 100 (TVS Excel 100) बाइक को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदलकर सबका ध्यान खींचा है. इस बेहतरीन काम को करने वाले का नाम सुनील है.

सुनील चिक्कमगलुरु तालुक के कुरुवांगी के रहने वाले है. वह अभी चिक्कमगलुरु में आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं. वह बचपन से ही अपने दम पर कुछ अलग करने की इच्छा रखते थे. उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी टीवीएस एक्सएल 100 गाड़ी को पूरी तरह से अलग करके इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल दिया.

ITI छात्र सुनील ने पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदला (ETV Bharat)

सुनील की बनाई यह मॉडिफाइड बाइक सिर्फ 4 घंटे के चार्ज में लगभग 45 किलोमीटर का माइलेज देती है. उन्होंने बताया कि इस गाड़ी को बनाने में लगभग 45 हज़ार रुपये का खर्च आया और कुछ जरूरी सामान दिल्ली से लाए गए.

गाड़ी कैसे बनी?
इस गाड़ी में 750 वोल्ट का मोटर, 48 वोल्ट की 30एएच की बैटरी और 48 वोल्ट का 10 आर्म्स कंट्रोलर के साथ 1000 वॉट का बैटरी सिस्टम लगा है. सुनील का कहना है कि, उन्होंने यूट्यूब पर तमिलनाडु के लोगों को इस तरह की गाड़ी बनाते देखा था. अगर तमिलनाडु के लोग ऐसा कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कर सकते हैं.

फिर उनके दिमाग में बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाने की बात सुझी. उसके बाद उन्होंने बैटरी से चलने वाली एक गाड़ी तैयार की. सुनील ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, वे अभी चिकमंगलुरु के आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने इस तरह की गाड़ी बनान का सपना बहुत पहले देखा था.आईटीआई में आने के बाद उनका यह सपना सच हो गया.

उन्होंने बताया कि, उन्हें इस तरह से गाड़ी बनाने में करीब तीन महीने लगे. सुनील ने बताया कि, उनके शिक्षक ने उनके इस काम में मदद की. यह आइडिया उन्हें तब आया जब वह सीखने के लिए एक वर्कशॉप में गए थे.

सुनील ने बताया कि, यह टीवीएस एक्सेल टू व्हीलर है. आम तौर पर यह पेट्रोल से चलता है. इसे अब ईवी टू व्हीलर में बदल दिया गया है. इसे बदलने के लिए बैटरी मोटर और कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है. इसे बनाने में उन्हें 40 से 45 हजार रुपये का खर्च आया है. उन्होंने कहा कि यह बाइक एयर पॉल्यूशन (वायु प्रदूषण) रोकेगी.

सुनील ने बताया कि, इस गाड़ी को घर पर चार घंटे चार्ज करने पर लगभग 40 से 50 किलोमीटर का माइलेज देगी. उन्होंने कहा कि, कई लोग उनसे आकर इस गाड़ी के बारे में पूछा है. ऐसे में उन्होंने अपनी मेहनत के बारे में उन लोगों को बताया.

जब वे आकर पूछते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी होती है. सुनील हर दिन अपने बनाए हुए बैट्री की गाड़ी में सफर करते हैं और अपना सारा काम इसी की सहायता से पूरा करते हैं.

सुनील ने बताया कि, वह इसी गाड़ी से कॉलेज भी जाते हैं. उनके कॉलेज के दोस्त और लेक्चरर उनका काफी समर्थन करते हैं. साथ ही वे उनके भविष्य में बड़े प्लान बनाने के लिए हिम्मत दे रहे हैं. सुनील ने बताया कि, उनकी मेहनत और सपने को पूरा करने के लिए उनके शिक्षक EV बाइक को बनाने के लिए जरूरी सामान दिल्ली से ऑनलाइन मंगवाया था.

सुनील ने कहा कि, इसके लिए जरूरी सारा सामान लाने में उन्हें लगभग एक महीना लगा. TVS Excel के सभी इंजन और दूसरे पार्ट्स को अलग-अलग करने और जोड़ने में उन्हें बहुत समय लगा. उनके पास अलग-अलग प्रोजेक्ट करने के सैकड़ों सपने हैं. वह इस बारे में जल्द ही जानकारी साझा करेंगे.

गांव वालों के लिए गर्व की बात
दूसरी तरफ गांव के नेता नागेश ने इस मेहनती नौजवान के बारे में कहा कि, सुनील ने अपनी समझ और अपने पैसे खर्च करके नई बाइक बनाई है. वह हर दिन गांव में घूमता है. यह देखने में एक तरह का अजूबा लगता है. नागेश ने कहा, "हमें सच में ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए."

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