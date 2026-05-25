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ITI छात्र ने पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदला, रोज इसे चलाकर जाता है कॉलेज

सुनील ने पेट्रोल टू व्हीलर को EV में बदल दिया है ( ETV Bharat )

चिक्कमगलुरु: कर्नाटक के एक आईटीआई छात्रा ने तकनीकी दिमाग लगाकर एक पेट्रोल से चलने वाली टीवीएस एक्सएल 100 (TVS Excel 100) बाइक को बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदलकर सबका ध्यान खींचा है. इस बेहतरीन काम को करने वाले का नाम सुनील है. सुनील चिक्कमगलुरु तालुक के कुरुवांगी के रहने वाले है. वह अभी चिक्कमगलुरु में आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं. वह बचपन से ही अपने दम पर कुछ अलग करने की इच्छा रखते थे. उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी टीवीएस एक्सएल 100 गाड़ी को पूरी तरह से अलग करके इलेक्ट्रिक गाड़ी में बदल दिया. ITI छात्र सुनील ने पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बदला (ETV Bharat) सुनील की बनाई यह मॉडिफाइड बाइक सिर्फ 4 घंटे के चार्ज में लगभग 45 किलोमीटर का माइलेज देती है. उन्होंने बताया कि इस गाड़ी को बनाने में लगभग 45 हज़ार रुपये का खर्च आया और कुछ जरूरी सामान दिल्ली से लाए गए. गाड़ी कैसे बनी?

इस गाड़ी में 750 वोल्ट का मोटर, 48 वोल्ट की 30एएच की बैटरी और 48 वोल्ट का 10 आर्म्स कंट्रोलर के साथ 1000 वॉट का बैटरी सिस्टम लगा है. सुनील का कहना है कि, उन्होंने यूट्यूब पर तमिलनाडु के लोगों को इस तरह की गाड़ी बनाते देखा था. अगर तमिलनाडु के लोग ऐसा कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं कर सकते हैं. फिर उनके दिमाग में बैटरी से चलने वाली गाड़ी बनाने की बात सुझी. उसके बाद उन्होंने बैटरी से चलने वाली एक गाड़ी तैयार की. सुनील ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, वे अभी चिकमंगलुरु के आईटीआई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने इस तरह की गाड़ी बनान का सपना बहुत पहले देखा था.आईटीआई में आने के बाद उनका यह सपना सच हो गया. उन्होंने बताया कि, उन्हें इस तरह से गाड़ी बनाने में करीब तीन महीने लगे. सुनील ने बताया कि, उनके शिक्षक ने उनके इस काम में मदद की. यह आइडिया उन्हें तब आया जब वह सीखने के लिए एक वर्कशॉप में गए थे.