ओडिशा: आय से 798% अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप इंजीनियर गिरफ्तार
ओडिशा में विजिलेंस अधिकारियों ने इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) के इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया.
Published : June 8, 2026 at 2:16 PM IST
कटक: विजिलेंस ने एक इंजीनियर को अपनी आय से 798 फीसदी ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया. विजिलेंस अधिकारियों ने कंधमाल जिले के बालीगुडा में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में पकड़ा है.
इस संपत्ति के बारे में संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण विजिलेंस ने उन्हें गिरफ़्तार कर अदालत में पेश किया. आय से 798 फीसदी ज़्यादा संपत्ति, बैकुंठ के नाम पर 21,000 वर्ग फ़ीट से ज़्यादा एरिया वाली छह इमारतें थी. इनमें से पांच भुवनेश्वर में आलीशान ऊंची इमारतें थी. इसी तरह विजिलेंस टीम ने 14 कीमती जमीनें, 2.04 करोड़ रुपये नकद, 500 ग्राम सोना और 45 लाख रुपये की अलग-अलग जमा राशि वगैरह जब्त की हैं. विजिलेंस एसपी सुशांत कुमार बिस्वाल ने मीडिया को यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि इंजीनियर की आय का 798 प्रतिशत हिस्सा उनके पास था. इसी तरह बैकुंठनाथ अपनी पत्नी के नाम पर ये दोनों लॉकर चला रहे थे. ये दोनों लॉकर चंद्रशेखरपुर के एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं. इसके अलावा, विजिलेंस ने बैकुंठ की 5 ऊंची इमारतों और 14 कीमती प्लॉट को जब्त किया. इन प्लॉट में से 8 प्लॉट भुवनेश्वर के मुख्य इलाके में 5 धर्मशाला में और एक बारीपदा में है.
विजिलेंस का टेक्निकल विंग इमारतों और प्लॉट की असली कीमत पता करने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा घर से 2 लाख 66 हजार 400 रुपये भी जब्त किए गए हैं. घर से 341 ग्राम सोने के गहने मिले जबकि बैकुंठ के बैंक खातों और अन्य जगहों पर 45 लाख रुपये जमा थे.
एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी: आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के चलते विजिलेंस डायरेक्टरेट ने बैकुंठ के घर और ऑफिस समेत बालीगुडा, भुवनेश्वर, बारीपदा और जाजपुर ज़िले में 9 जगहों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में दो एडिशनल एसपी, 5 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर और दूसरे सपोर्ट स्टाफ को तैनात किया गया था.
जिन जगहों पर छापेमारी की गई, उनमें भुवनेश्वर के नीलाद्रि विहार में 4 मंजिला इमारत, शैलेश्री विहार में 3 मंजिला इमारत, पटिया कानन विहार में 2 मंजिला इमारत, चंद्रशेखरपुर में दो मंजिला इमारत, धर्मशाला में पुश्तैनी संपत्ति वाली दो मंजिला इमारत, बारीपदा के देउल साही में एक रिश्तेदार का घर, धर्मशाला कॉलेज के पास एक और रिश्तेदार का घर, बालीगुडा में आईटीडीए (ITDA) का ऑफिस चैंबर और आईटीडीए (ITDA) ऑफिस के पास बने क्वार्टर शामिल हैं. परिवार के सदस्य पटिया में एक दो मंजिला इमारत में रह रहे हैं.