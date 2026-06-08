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ओडिशा: आय से 798% अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप इंजीनियर गिरफ्तार

ओडिशा विजिलेंस ने ITDA में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा से करीब करोड़ों रुपये कैश बरामद किया ( ANI )

कटक: विजिलेंस ने एक इंजीनियर को अपनी आय से 798 फीसदी ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ़्तार किया. विजिलेंस अधिकारियों ने कंधमाल जिले के बालीगुडा में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में पकड़ा है. इस संपत्ति के बारे में संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण विजिलेंस ने उन्हें गिरफ़्तार कर अदालत में पेश किया. आय से 798 फीसदी ज़्यादा संपत्ति, बैकुंठ के नाम पर 21,000 वर्ग फ़ीट से ज़्यादा एरिया वाली छह इमारतें थी. इनमें से पांच भुवनेश्वर में आलीशान ऊंची इमारतें थी. इसी तरह विजिलेंस टीम ने 14 कीमती जमीनें, 2.04 करोड़ रुपये नकद, 500 ग्राम सोना और 45 लाख रुपये की अलग-अलग जमा राशि वगैरह जब्त की हैं. विजिलेंस एसपी सुशांत कुमार बिस्वाल ने मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इंजीनियर की आय का 798 प्रतिशत हिस्सा उनके पास था. इसी तरह बैकुंठनाथ अपनी पत्नी के नाम पर ये दोनों लॉकर चला रहे थे. ये दोनों लॉकर चंद्रशेखरपुर के एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं. इसके अलावा, विजिलेंस ने बैकुंठ की 5 ऊंची इमारतों और 14 कीमती प्लॉट को जब्त किया. इन प्लॉट में से 8 प्लॉट भुवनेश्वर के मुख्य इलाके में 5 धर्मशाला में और एक बारीपदा में है.