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बस्तर में इंद्रावती के जंगलों में मानवता की मिसाल, ITBP जवानों ने 5KM स्ट्रेचर पर ले जाकर गर्भवती महिला की बचाई जान

बस्तर में इंद्रावती के जंगलों में मानवता की मिसाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

द्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ITBP जवानों ने मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अति संवेदनशील और दुर्गम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ITBP जवानों ने मानवता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है. घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच लगभग 5 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को ले जाकर समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे मां और नवजात दोनों की जान बच सकी.

नारायणपुर जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आने वाला ग्राम बोटेर (Boter) लंबे समय से अपनी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और संवेदनशीलता के कारण चुनौतीपूर्ण क्षेत्र माना जाता रहा है. 27 मार्च 2026 को इसी गांव से एक गर्भवती महिला की गंभीर स्थिति की सूचना सुरक्षा बलों को प्राप्त हुई, जिसके बाद तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया.

इस अभियान का नेतृत्व Indo-Tibetan Border Police (ITBP) की 29वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अनिल कुमार ने किया. कमांडेंट के निर्देशन में एक त्वरित कार्रवाई दल (QRT) को मौके के लिए रवाना किया गया, जबकि COB ओरछा में एंबुलेंस को पहले से तैयार रखा गया.

ITBP जवानों ने 5KM स्ट्रेचर पर ले जाकर गर्भवती महिला की बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जंगल, पहाड़ और सड़कों का आभाव थी चुनौती

जवानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दुर्गम पहाड़ी रास्ते, घने जंगल और साथ में सड़क जैसी किसी भी सुविधा का अभाव. ऐसे में ITBP जवानों ने मौके पर ही अस्थायी स्ट्रेचर तैयार किया और गर्भवती महिला को करीब 5 किलोमीटर तक पैदल उठाकर ले गए. रास्ते में ऊबड़-खाबड़ पगडंडियां, खड़ी चढ़ाइयां और प्राकृतिक बाधाएं थीं, लेकिन जवानों के हौसले और सेवा भावना के आगे ये सभी कठिनाइयां छोटी साबित हुईं.

एंबुलेंस तक पहुंचाया गया

रेस्क्यू टीम ने महिला को बोटेर और कुदमेल के बीच तय किए गए प्वाइंट तक सुरक्षित पहुंचाया, यहां पहले से एंबुलेंस तैनात थी. इसके बाद उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ओरछा ले जाया गया. डॉक्टरों की देखरेख में समय पर इलाज मिलने से महिला और उसके नवजात शिशु दोनों सुरक्षित हैं.

दुर्गम रास्तों से जवानों ने स्ट्रेचर पर गर्भवती महिला को ले जाकर एंबुलेंस तक पहुंचाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुरक्षा के साथ संवेदनशीलता भी

यह पूरा अभियान ITBP और नारायणपुर पुलिस के बेहतरीन तालमेल, त्वरित निर्णय क्षमता और मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण है. इंद्रावती के घने जंगलों के बीच चला यह रेस्क्यू ऑपरेशन न केवल एक जीवन बचाने की कहानी है, बल्कि यह सुरक्षा बलों के मानवीय चेहरे को भी उजागर करता है.