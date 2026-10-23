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ITBP को हर साल 20 नई बटालियन की जरूरत: अरुणाचल सीमा पर गतिरोध के बाद AAPWA की मांग

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

नई दिल्ली: अलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन (AAPWA) ने शुक्रवार को भारत-चीन सीमा पर हर साल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 20 नई बटालियन बनाने और हर 10 किलोमीटर के अंतराल पर बॉर्डर आउट पोस्ट (BOPs) स्थापित करने की मांग की. साथ ही, एसोसिएशन ने हिमालयी क्षेत्र में निगरानी और परिचालन संबंधी तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया.

एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए ITBP को अतिरिक्त जवानों, आधुनिक हथियारों, उन्नत निगरानी ड्रोन और विशेष कपड़ों की जरूरत है.