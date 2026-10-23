ITBP को हर साल 20 नई बटालियन की जरूरत: अरुणाचल सीमा पर गतिरोध के बाद AAPWA की मांग
AAPWA ने जवानों की कमी और बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को चुनाव और विरोध-प्रदर्शन की ड्यूटी में लगाने पर चिंता जातई. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 9:03 PM IST
नई दिल्ली: अलायंस ऑफ ऑल एक्स-पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन (AAPWA) ने शुक्रवार को भारत-चीन सीमा पर हर साल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 20 नई बटालियन बनाने और हर 10 किलोमीटर के अंतराल पर बॉर्डर आउट पोस्ट (BOPs) स्थापित करने की मांग की. साथ ही, एसोसिएशन ने हिमालयी क्षेत्र में निगरानी और परिचालन संबंधी तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया.
एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए ITBP को अतिरिक्त जवानों, आधुनिक हथियारों, उन्नत निगरानी ड्रोन और विशेष कपड़ों की जरूरत है.
यह मांग आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की उस टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों के बीच आमने-सामने के गतिरोध का जिक्र किया था.
एसोसिएशन ने कहा कि ITBP के जवान, जिन्हें 'हिमवीर' के नाम से जाना जाता है, वे चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि मैनपावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.
सिंह ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चुनाव संबंधी ड्यूटी और विरोध-प्रदर्शनों के लिए ITBP, सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के जवानों की तैनाती पर चिंता जताई. उन्होंने दावा किया कि पिछले दो महीनों में ऐसी ड्यूटी के लिए हजारों जवानों को तैनात किया गया है, और कुछ तैनाती अभी भी जारी है.
जवानों को उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों से हटाकर दूसरी जगह तैनात करने पर सवाल उठाते हुए, सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में लगे सुरक्षा बलों को संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना चाहिए.
उन्होंने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में खाली पदों की ओर भी इशारा किया, और दावा किया कि इन बलों में करीब एक लाख पद खाली पड़े हैं.
एसोसिएशन ने अतिरिक्त अग्रिम सीमा चौकियों (BOPs) की स्थापना की मांग की है, उनका तर्क है कि निकट तैनाती से कठिन, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी और त्वरित कार्रवाई की क्षमताओं में सुधार होगा.
हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसम की स्थिति पर बात करते हुए, सिंह ने कहा कि कुछ अग्रिम चौकियों पर तापमान माइनस 30 से माइनस 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है. सिंह ने अग्रिम चौकियों पर एडवांस्ड सर्विलांस ड्रोन की तैनाती, ITBP जवानों के लिए आधुनिक हथियारों और अत्यधिक ठंड का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए तकनीकी रूप से उन्नत कपड़ों की मांग की.
एसोसिएशन ने ITBP के लिए खास तौर पर 50,000 करोड़ रुपये का सालाना बजट भी मांगा है, ताकि उसकी बटालियनों को बढ़ाया जा सके, और सीमा पर और चौकियां बनाई जा सकें और उपकरणों और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सके.
गौरतलब है कि 2026-27 के केंद्रीय बजट में ITBP के लिए 11,324.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
ITBP भारत का एक विशेष सीमा रक्षक बल है, जो देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय इलाकों में भारत-चीन सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है.
गृह मंत्रालय की 2025-26 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, ITBP में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,03,622 है.
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