ITBP जवान ने गोली से खुद को उड़ाया, चुनावी ड्यूटी में आया था बिहार

चुनाव कराने आये एक जवान ने आत्महत्या कर ली है. धनबाद से चुनाव ड्यूटी में आया था. पढ़ें पूरी खबर

ITBP JAWAN KILLED HIMSELF BETTIAH
आईटीबीपी जवान ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 22, 2025 at 6:04 PM IST

2 Min Read
बेतिया : बिहार के पश्चिम चंपारण से दर्दनाक खबर सामने आयी है. जहां चुनाव कराने ड्यूटी में आये आईटीबीपी के एक जवान ने खुदकुशी कर ली है. श्रीनगर थाना अंतर्गत कोहड़ा भवानीपुर स्कूल परिसर में घटना को अंजाम दिया गया. जहां जवान ठहरा हुआ था.

ITBP जवान ने की आत्महत्या : मृतक की पहचान गौतम कुमार यादव (उम्र 33 साल) के रूप में हुई है. गौतम झारखंड के धनबाद चिरकुंडा का रहने वाला था. जिसने खुद को अपनी सर्विस एलएमजी बंदूक से गोली मार ली. जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.

ITBP JAWAN KILLED HIMSELF BETTIAH
गौतम कुमार यादव की फाइल फोटो (ETV Bharat)

कैंप में मची अफरा-तफरी : गोली चलने की तेज आवाज से पूरे कैंप में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस और डीएसपी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि जवान ने इतनी नजदीक से गोली मारी कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई. शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

आत्महत्या के कारणों की चल रही जांच : जवान चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है. वरिष्ठ अधिकारी भी मामले की निगरानी कर रहे हैं. वहीं सदर टू डीएसपी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है.

ITBP Jawan Killed Himself Bettiah
भवानीपुर स्कूल पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

डीएसपी रजनीश प्रियदर्शी ने बताया की कोहड़ा भवानीपुर स्कूल में चुनाव ड्यूटी पर तैनात आईटीबीपी के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है. जैसे मुझे सूचना मिली तो श्रीनगर थाना की पुलिस और मैं यहां पर पहुंच गया. फिर हमने आईटीबीटी के जो सीनियर हैं उनको इसकी जानकारी दी गई.

ITBP Jawan Killed Himself Bettiah
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)

''घटनास्थल के निरीक्षण के बाद हमने पाया कि घटनास्थल के पास उनका बंदूक पड़ा हुआ था. शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक झारखंड जिले के धनबाद के रहने वाले हैं. उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है.''- रजनीश प्रियदर्शी, डीएसपी

