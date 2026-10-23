चीन से मुकाबले के लिए ITBP ने ड्रोन प्लाटून तैयार की और LAC पर बंकर की तैयारी
चीन का मुकाबला पारंपरिक तरीकों से करना अब पुरानी बात हो गई है. आईटीबीपी फोर्स को मॉडर्न बनाने में इन्वेस्ट कर रही है.
Published : October 23, 2026 at 1:51 PM IST
नई दिल्ली: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के चीफ ने गुरुवार को कहा कि उसने अपनी सभी बॉर्डर यूनिट्स में ड्रोन प्लाटून तैयार की है. गलवान जैसी लड़ाइयों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक नया 'स्ट्राइक' कोर्स तैयार किया है. भारत के 'सबसे बड़े दुश्मन' चीन का मुकाबला करने के लिए नई जंग के तहत 'बड़े पैमाने पर' फ्रंट पर अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है.
आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल (DG) शत्रुजीत सिंह कपूर ने राजस्थान के अलवर में एक फोर्स बेस पर अपने सैनिकों से कहा कि चीन का मुकाबला 'पारंपरिक' तरीकों से करना अब पुरानी बात हो गई है और इसलिए वे फोर्स, उसके हथियारों, गाड़ियों और बॉर्डर पोस्ट को मॉडर्न बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं.
इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) की रखवाली करती है. डीजी ने कहा कि हाल के यूक्रेन-रूस और ईरान-अमेरिका युद्धों ने ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत को दिखाया है. इसके जरिए एक छोटा देश लड़ाई के दौरान एक बड़े देश पर भारी पड़ सकता है.
कपूर जो 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं, ने 24 अक्टूबर को फोर्स के 65वें स्थापना दिवस से पहले हुए एक सम्मान समारोह में अपने सैनिकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि चीन का फ्रंट हमारा 'सबसे मुश्किल' बॉर्डर है, और चीन एक 'ताकतवर' पड़ोसी और भारत का 'सबसे बड़ा दुश्मन' है, जिसका मुकाबला करने के लिए बेहतर क्षमताओं की जरूरत है.
उन्होंने कहा, 'ड्रोन एक बड़ी चुनौती और मौका भी बन गए हैं. पारंपरिक तरीकों से चीन से मुकाबला करना मुश्किल होगा... उन्होंने अपने पीएलए को मॉडर्न बनाया है और उसमें भारी इन्वेस्ट किया है, लेकिन ड्रोन ऐसे हैं कि एक छोटा देश भी बड़े देश को कड़ी टक्कर दे सकता है.' उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ युद्ध में हर महीने लगभग 10,000-15,000 रूसी सैनिक मारे जाते हैं.
डीजी ने कहा, 'यह इस बात के बावजूद है कि यह (रूस) एक बड़ा देश और एक सुपरपावर है. उन्होंने (रूस) सोचा था कि वे 1-2 महीने में (यूक्रेन) पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यह गिनती का चौथा साल है, और हर महीने उनके (रूसियों) पास 10-15 हज़ार लाशें पहुँच रही हैं.'
उन्होंने आगे कहा कि इससे इतना 'बड़ा नुकसान' हुआ और रूस उस एक फैसले की वजह से परेशान है. फिर कपूर ने ईरान-अमेरिका युद्ध का उदाहरण दिया, यह देखते हुए कि ईरान, बिना एयर फोर्स, नेवी या आर्मी के ग्लोबल सुपरपावर के साथ लड़ाई में शामिल था.
उन्होंने कहा, 'ड्रोन आने के बाद से पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल गई है, और हमें ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए.' कपूर ने कहा कि लगभग 95,000 जवानों वाली, पहाड़ी युद्ध की ट्रेनिंग वाली आईटीबीपी को 400 करोड़ रुपये का सरकारी फंड मिला है. इस फंड का 70 परसेंट हिस्सा फोर्स की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रखा गया है. हर बॉर्डर गार्डिंग बटालियन के पास अब एक ड्रोन प्लाटून है. ड्रोन पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ड्रोन भी बना रहे हैं.'
डीजी ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी मॉडर्नाइजेशन स्कीम को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें से हम ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए 1,000 करोड़ रुपये रखेंगे.' उन्होंने सैनिकों को बताया कि आईटीबीपी जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए 'स्ट्राइक' नाम का एक नया कोर्स बनाया गया है, जो गलवान जैसे हालात का सामना करने की उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा. पूरी फोर्स 2027 के आखिर तक यह ट्रेनिंग लेगी.
जून 2020 में गलवान (लद्दाख) में एलएसी पर भारतीय सैनिकों पर बेरहमी से हमला करते समय चीनी सैनिकों ने पत्थर, कील लगे डंडे, लोहे की रॉड और डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय तरफ के 20 सैनिक मारे गए, जबकि चीन ने बाद में दावा किया कि उसके सिर्फ 4 सैनिक मारे गए. कई रिपोर्ट्स से पता चला कि चीन के सैनिकों की मौत इससे कहीं ज़्यादा थी.
आईटीबीपी चीफ ने कहा कि एक नई लड़ाकू टीम, शौर्य कमांडो, बनाई गई है. इस टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चीनी पीएलए सैनिकों के साथ चल रहे टकराव के दौरान अपनी स्किल्स दिखाई. उन्होंने कहा कि ये कमांडो हर बॉर्डर बटालियन में होंगे और फोर्स को एक अलग पहचान देंगे.
डीजी ने कहा कि फोर्स नए युद्ध के सबक से सीखते हुए बॉर्डर पर 'बड़े पैमाने पर' अंडरग्राउंड शेल्टर (बंकर) बना रही है, क्योंकि जमीन के ऊपर बनी इमारतें 'हॉट वॉर' के हालात में निशाना बन सकती हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष को दिखाता है.
उन्होंने कहा कि इस बारे में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और आने वाले सालों में वे इन अंडर-ग्राउंड शेल्टर बनाने का प्लान बना रहे हैं, जिनमें जमीन के ऊपर बनी इमारतों जैसी ही सुविधा होगी. कपूर ने कहा कि फोर्स ने सैनिकों के आराम और ऑपरेशनल तैयारी को पक्का करने के लिए भी काम किया है.
इसके लिए उन इलाकों में मौजूद 383 बैरकों में से 342 को इंसुलेट किया गया है, जहां तापमान 'सब-जीरो' होता है. दूर-दराज के इलाकों में बिजली पक्का करने के लिए 141 जनरेटर सेट खरीदे गए हैं और ऐसी कई जगहों पर सोलर वॉटर हीटर लगाए गए हैं. उन्होंने कहा, 'इससे सैनिकों का हौसला और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आईटीबीपी की ऑपरेशनल तैयारी बेहतर होगी.'
डीजी ने आगे कहा कि बॉर्डर यूनिट्स को एक 'कोल्ड स्टार्ट किट' दी गई है, जिससे बर्फीले मौसम में गाड़ियों को तुरंत इग्निशन मिल जाता है. उन्होंने कहा, 'कई साल पहले जब हम कोसोवो में सब जीरो टेम्परेचर में थे, तो वहां गाड़ियां एक क्रैंक से स्टार्ट हो जाती थी. हमें हैरानी हुई कि यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा?
हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और अब हम यह कर सकते हैं.' डीजी ने अपने सैनिकों से फिट और हेल्दी रहने के लिए भी कहा, उन्होंने कहा कि फोर्स में एक नया डाइट प्लान शुरू किया गया है और चीनी और तेल की बहुत ज़्यादा मात्रा कम कर दी गई है.
उन्होंने आईटीबीपी में अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम (ADS) के मामलों पर चिंता जताई, जो 2020 से दोगुने या तिगुने हो गए हैं. डीजी ने सैनिकों से एडीएस और 'हनी ट्रैप' के मामलों से भी सावधान रहने को कहा, जिसमें कोई उन्हें सोशल मीडिया के जरिए सेंसिटिव जानकारी शेयर करने के लिए फुसलाता है.
उन्होंने कहा कि आईटीबीपी अपने हथियारों को भी मॉडर्न बना रही है, जिनमें से कुछ लगभग 50 साल पुराने हैं, और नए ऑल-टेरेन व्हीकल, ग्राउंड व्हीकल और क्विक रिएक्शन व्हीकल खरीदकर मोबिलिटी में सुधार कर रही है. कपूर ने कहा कि हमने इन सभी उपायों के जरिए एक खास हाई-एल्टीट्यूड माउंटेन फाइटिंग फोर्स बनने का प्लान तैयार किया है.