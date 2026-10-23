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चीन से मुकाबले के लिए ITBP ने ड्रोन प्लाटून तैयार की और LAC पर बंकर की तैयारी

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के चीफ ने गुरुवार को कहा कि उसने अपनी सभी बॉर्डर यूनिट्स में ड्रोन प्लाटून तैयार की है. गलवान जैसी लड़ाइयों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए एक नया 'स्ट्राइक' कोर्स तैयार किया है. भारत के 'सबसे बड़े दुश्मन' चीन का मुकाबला करने के लिए नई जंग के तहत 'बड़े पैमाने पर' फ्रंट पर अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है.

आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल (DG) शत्रुजीत सिंह कपूर ने राजस्थान के अलवर में एक फोर्स बेस पर अपने सैनिकों से कहा कि चीन का मुकाबला 'पारंपरिक' तरीकों से करना अब पुरानी बात हो गई है और इसलिए वे फोर्स, उसके हथियारों, गाड़ियों और बॉर्डर पोस्ट को मॉडर्न बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं.

इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) की रखवाली करती है. डीजी ने कहा कि हाल के यूक्रेन-रूस और ईरान-अमेरिका युद्धों ने ड्रोन और एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी की अहमियत को दिखाया है. इसके जरिए एक छोटा देश लड़ाई के दौरान एक बड़े देश पर भारी पड़ सकता है. कपूर जो 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं, ने 24 अक्टूबर को फोर्स के 65वें स्थापना दिवस से पहले हुए एक सम्मान समारोह में अपने सैनिकों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि चीन का फ्रंट हमारा 'सबसे मुश्किल' बॉर्डर है, और चीन एक 'ताकतवर' पड़ोसी और भारत का 'सबसे बड़ा दुश्मन' है, जिसका मुकाबला करने के लिए बेहतर क्षमताओं की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'ड्रोन एक बड़ी चुनौती और मौका भी बन गए हैं. पारंपरिक तरीकों से चीन से मुकाबला करना मुश्किल होगा... उन्होंने अपने पीएलए को मॉडर्न बनाया है और उसमें भारी इन्वेस्ट किया है, लेकिन ड्रोन ऐसे हैं कि एक छोटा देश भी बड़े देश को कड़ी टक्कर दे सकता है.' उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ युद्ध में हर महीने लगभग 10,000-15,000 रूसी सैनिक मारे जाते हैं. डीजी ने कहा, 'यह इस बात के बावजूद है कि यह (रूस) एक बड़ा देश और एक सुपरपावर है. उन्होंने (रूस) सोचा था कि वे 1-2 महीने में (यूक्रेन) पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन यह गिनती का चौथा साल है, और हर महीने उनके (रूसियों) पास 10-15 हज़ार लाशें पहुँच रही हैं.' उन्होंने आगे कहा कि इससे इतना 'बड़ा नुकसान' हुआ और रूस उस एक फैसले की वजह से परेशान है. फिर कपूर ने ईरान-अमेरिका युद्ध का उदाहरण दिया, यह देखते हुए कि ईरान, बिना एयर फोर्स, नेवी या आर्मी के ग्लोबल सुपरपावर के साथ लड़ाई में शामिल था. उन्होंने कहा, 'ड्रोन आने के बाद से पारंपरिक सेनाओं की भूमिका बदल गई है, और हमें ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर अपनाना चाहिए.' कपूर ने कहा कि लगभग 95,000 जवानों वाली, पहाड़ी युद्ध की ट्रेनिंग वाली आईटीबीपी को 400 करोड़ रुपये का सरकारी फंड मिला है. इस फंड का 70 परसेंट हिस्सा फोर्स की ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रखा गया है. हर बॉर्डर गार्डिंग बटालियन के पास अब एक ड्रोन प्लाटून है. ड्रोन पायलटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ड्रोन भी बना रहे हैं.' डीजी ने कहा, 'गृह मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी मॉडर्नाइजेशन स्कीम को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें से हम ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए 1,000 करोड़ रुपये रखेंगे.' उन्होंने सैनिकों को बताया कि आईटीबीपी जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए 'स्ट्राइक' नाम का एक नया कोर्स बनाया गया है, जो गलवान जैसे हालात का सामना करने की उनकी क्षमताओं को बढ़ाएगा. पूरी फोर्स 2027 के आखिर तक यह ट्रेनिंग लेगी.