ITBP जवानों के घेरे में बदरीनाथ धाम, शीतकाल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की प्लाटून तैनात कर दी गई है.

Badrinath Dham
ITBP जवानों के घेरे में बदरीनाथ धाम (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 29, 2025 at 7:21 PM IST

3 Min Read
चमोली (उत्तराखंड): श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब बदरीनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद के साथ मजबूत कर दिया गया है. वहीं इस वर्ष भी बदरीनाथ मंदिर की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की 23वीं बटालियन के हिम वीर जवानों और अधिकारियों को सौंपी गई है.

देहरादून स्थित इस बटालियन के हिम वीर जवानों की एक विशेष प्लाटून को पूरे बदरीनाथ मंदिर परिसर में तैनात किया गया है. बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व वर्ष में मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा पीएसी के पास था. अब आईटीबीपी की 23वीं वाहिनी बदरीनाथ धाम की सुरक्षा की इस जिम्मेदारी का निर्वाहन बखूबी कर रही है.

ITBP जवानों के घेरे में बदरीनाथ धाम (VIDEO -ETV Bharat)

चमोली के एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु विधि-विधान के साथ बंद हो चुके हैं. धाम की डोलियां शीतकालीन पूजा-अर्चना के लिए पांडुकेश्वर एवं ज्योतिर्मठ में स्थापित कर दी गई हैं. कपाट बंद होने के बाद धाम क्षेत्र में स्थित होटल/धर्मशालाओं के कर्मचारी और स्थानीय लोग धीरे-धीरे वापसी कर रहे हैं.

इस दौरान थाना बदरीनाथ कुछ दिनों तक पूर्व की भांति नियमित रूप से कार्यरत रहेगा, ताकि लौटने वाले यात्रियों, कर्मचारियों औप स्थानीय निवासियों को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सके. निर्धारित समय के बाद शीतकालीन व्यवस्था के तहत थाना बदरीनाथ को औपचारिक रूप से चौकी हनुमानचट्टी में ट्रांसफर किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि धाम क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाए रखने के लिए बदरीनाथ मंदिर परिसर एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर उच्च गुणवत्ता वाले CCTV कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनकी निगरानी पुलिस द्वारा निरंतर की जा रही है. बताया कि इसके अतिरिक्त आईटीबीपी की एक प्लाटून मंदिर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात की गई है, जिसका चार्ज 25 नवंबर को पीएसी से विधिवत रूप से हस्तांतरित किया गया.

एसपी सुरजीत ने कहा कि जब तक थाना बदरीनाथ सक्रिय है, वहीं से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और देख रेख की जाएगी उसके बाद की जिम्मेदारी चौकी हनुमानचट्टी और कोतवाली गोविंदघाट द्वारा संयुक्त रूप से संभाली जाएगी, ताकि शीतकाल में भी धाम की सुरक्षा व्यवस्था निरंतर प्रभावी रूप से जारी रहे.

