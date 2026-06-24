ETV Bharat / bharat

'ग्रीन बूट्स' को सम्मान देने के लिए 30 साल बाद एवरेस्ट से शव वापस लाने का मिशन शुरू

नई दिल्ली: इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) ने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाले अपने शहीद जवान दोरजे मोरुप के पार्थिव शरीर को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. दोरजे मोरुप को दुनिया लंबे समय से "ग्रीन बूट्स" के नाम से जानती थी. 1996 के अभियान के दौरान पहाड़ पर उनकी मौत के लगभग तीन दशक बाद उन्हें सम्मान देने की यह बड़ी कोशिश है.

ITBP ने इस मिशन के लिए एक स्पेशलिस्ट हाई-एल्टीट्यूड रिकवरी एजेंसी को हायर करने के लिए एक टेंडर जारी किया है. यह माउंट एवरेस्ट के बदनाम "डेथ जोन" से किसी बॉडी को रिकवर करने की एक दुर्लभ कोशिश है, जहां बहुत ज्यादा ऊंचाई, जमा देने वाला तापमान और ऑक्सीजन की कमी बचाव और वापस वाले के मिशन को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है.

ITBP के प्रवक्ता कमलेश कमल ने बुधवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि फोर्स ने दिवंगत दोरजे मोरुप के शव को लाने के लिए एक टेंडर जारी किया है. कमल ने कहा, "हां, शव लाने की प्रक्रिया के लिए एक टेंडर जारी किया गया है."

ईटीवी भारत के पास मौजूद टेंडर डॉक्यूमेंट में इस काम को "माउंट एवरेस्ट के तिब्बत की तरफ से स्वर्गीय दोरजे मोरुप (ग्रीन बूट्स) के पार्थिव शरीर को निकालने के लिए फेज-2 रिट्रीवल ऑपरेशन" बताया गया है. यह मिशन जून से सितंबर 2026 के बीच निर्धारित है. 12.78 लाख रुपये की बयाना राशि (EMD) तय की गई है, जबकि 29 जून तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं.

कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली एजेंसी को सभी डॉक्यूमेंटेशन और कानूनी औपचारिकता का भी इंतजाम करना होगा और उन शव के अवशेषों को संभालते समय खास बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जो दशकों से बर्फ से ढका है.

जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना, जो अपनी सर्विस के दौरान सियाचिन में भी तैनात थे, ने कहा, "इस मिशन से हाई-एल्टीट्यूड रिकवरी की लिमिट को टेस्ट करने की उम्मीद है. 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, ऑक्सीजन का लेवल समुद्र तल के मुकाबले लगभग एक-तिहाई होता है, जिससे पर्वतारोहियों को थकावट, ऊंचाई से होने वाली बीमारी और तेजी से बदलते मौसम का खतरा रहता है. अनुभवी पर्वतारोही भी इस इलाके में कम से कम समय बिताते हैं, जिससे बॉडी रिकवरी ऑपरेशन बहुत ज्यादा जोखिम भरा और महंगा हो जाता है."