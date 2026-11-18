इटैलियन नेता के कथित 'वोट चोर, गद्दी छोड़' वाले बयान पर घमासान, वीडियो हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत
इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने भारत समिट में कथित तौर पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाया था.
By Sumit Saxena
Published : November 18, 2026 at 1:50 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कथित तौर पर इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक को हैदराबाद में भारत समिट में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए दिखाने वाले वीडियो हटाने की मांग की गई थी. फिलिबेक ने 13 और 14 नवंबर को हुए समिट में अपनी टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था.
इस याचिका का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया गया. एडवोकेट रिजवान अहमद की दलीलों को थोड़ी देर सुनने के बाद बेंच मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई.
अहमद ने दावा किया कि पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के सेक्रेटरी-जनरल जियाकोमो फिलिबेक ने समिट में बोलते हुए सरकार की आलोचना करके और विपक्षी पार्टियों के लिए समर्थन जताकर भारत के घरेलू राजनीतिक विमर्श में दखल दिया था, जिसके लिए तुरंत न्यायिक दखल की जरूरत है.
सीजेआई ने अहमद से कहा कि जब संबंधित बेंच इस मामले पर सुनवाई करे, तो वे अपनी दलीलें रखें. अहमद ने कहा कि यह कार्यक्रम तेलंगाना में राज्य सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन समेत कुछ फाउंडेशन की देखरेख में आयोजित किया गया था. फिलिबेक ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तारीफ की और साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट के लिए उनके कैंपेन का जिक्र किया.
फिलिबेक ने इस महीने की शुरुआत में रामलीला मैदान में विपक्ष के मार्च का भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा उन नागरिकों को करनी होगी जो इसके लिए खड़े होने को तैयार हैं. अपनी बात खत्म करते हुए फिलिबेक ने कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव बनाई है.
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