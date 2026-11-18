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इटैलियन नेता के कथित 'वोट चोर, गद्दी छोड़' वाले बयान पर घमासान, वीडियो हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें कथित तौर पर इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक को हैदराबाद में भारत समिट में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए दिखाने वाले वीडियो हटाने की मांग की गई थी. फिलिबेक ने 13 और 14 नवंबर को हुए समिट में अपनी टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया था.

इस याचिका का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने किया गया. एडवोकेट रिजवान अहमद की दलीलों को थोड़ी देर सुनने के बाद बेंच मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई.