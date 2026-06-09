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इटली के दंपती ने अनाथ बच्चे को गोद लिया, जानें दावणगेरे के अमूल्य एडॉप्शन इंस्टीट्यूट के बारे में

संस्था ने 26 अनाथ बच्चों को गोद दिया दावणगेरे जिले में संस्था ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत कई देशों और दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के दंपती की गोद में 26 अनाथ बच्चे रखे हैं.

लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद, उन्होंने दावणगेरे जिला कलेक्टर डॉ. जी एम गंगाधरस्वामी की मौजूदगी में बच्चे को आधिकारिक तौर पर गोद लिया और माता-पिता बनने पर खुशी जताई.

यह कपल, बच्चे नहीं होने से परेशान थे. ऐसे में भारत सरकार के नियमों के अनुसार, महिला और बाल कल्याण विभाग के तहत आने वाले अमूल्य एडॉप्शन इंस्टीट्यूट से एक बच्चे को गोद लेने के लिए दंपती ने आवेदन दिया था.

दावणगेरे: कर्नाटक के दावणगेरे में एक इटली से आए दंपती ने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया है. विहिरो और प्रिया को अपना कोई बच्चा नहीं था. ऐसे में उन्होंने दावणगेरे के अमूल्य दत्तक ग्रहण संस्थान से एक अनाथ बच्चे को कानूनी तौर पर गोद लिया.

जिला प्रशासन गोद लिए गए बच्चों पर नजर रखेगा और जानकारी लेगा

जिला बाल संरक्षण अधिकारी पूर्णिमा ने कहा, "आज इटली के एक कपल ने एक बच्चा गोद लिया. गोद लेने की प्रक्रिया डीसी डॉ. जी.एम. गंगाधरस्वामी के नेतृत्व में की गई और बच्चा सौंप दिया गया. उन्होंने कहा कि, यहां से साल 2025-26 में कुल 26 बच्चों को गोद लिया गया.

पूर्णिमा ने कहा कि, बच्चे के गोद लेने के बाद, वे विदेश में अपने देश के दूतावास के प्रतिनिधि से बच्चे के बारे में जानकारी लेंगे. साथ ही, गोद लिए गए बच्चों पर भी नजर रखी जाएगी.

विहिरो और प्रिया, इटली के कपल (ETV Bharat)

अमेरिका, इटली, स्पेन के दंपती अनाथ बच्चों को गोद लिया

जिला कलेक्टर डॉ. जी.एम. गंगाधरस्वामी ने कहा, "इस साल जिले में 26 बच्चों को गोद लिया गया है. गोद लेने का यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर चल रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं और बच्चे को चुना जाता है. उन्होंने कहा कि, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जांच की जाती है.

बता दें कि, जिला कलेक्टर इस संस्था के चेयरमैन हैं. अमेरिका, इटली, स्पेन, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दूसरे देशों के कपल्स ने बच्चों को गोद लिया है. माता-पिता वहां बच्चों की फोटो खींचकर उन्हें भेज रहे हैं. महिला और बाल कल्याण विभाग लगातार संपर्क में रहेगा ताकि यह देखा जा सके कि अनाथ बच्चों को गोद लेने वाले दंपती, बच्चे की अच्छी देखभाल कर रहे हैं या नहीं.

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