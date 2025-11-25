'यह हत्या है', CM हिमंत बिस्वा सरमा का जुबीन गर्ग की मौत को लेकर बड़ा बयान
असम के मुख्यमंत्री ने कोर्ट से BNS के सेक्शन 61, 105 और 106 के साथ सेक्शन 103 को भी शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी.
Published : November 25, 2025 at 2:05 PM IST
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विंटर असेंबली स्टेट सेशन में कहा कि उन्होंने जुबीन गर्ग मौत मामले पर एडजर्नमेंट मोशन का कभी विरोध नहीं किया और इस बात पर जोर दिया कि शुरुआती जांच के अनुसार गर्ग की मौत गैर-इरादतन हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक हत्या थी.
विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उन्होंने कोर्ट से BNS के सेक्शन 61, 105 और 106 के साथ सेक्शन 103 को भी शामिल करने की रिक्वेस्ट की थी. बातचीत के बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली और सेक्शन 103 को जोड़ने की इजाजत दे दी.
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह पहले दिन से ही एक मर्डर केस रहा है और सेक्शन 103 को शामिल किए बिना, सभी आरोपियों को जमानत मिल सकती थी. आज हमने जुबीन गर्ग के सम्मान में एडजर्नमेंट मोशन का विरोध नहीं किया है, हम इसका सपोर्ट करते हैं.
19 सितंबर को जुबीन गर्ग की मौत
जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को हुई और अगले दिन 20 सितंबर को हमने पहली FIR दर्ज की. पहले दिन से ही हमें शक था कि जुबीन गर्ग की मौत नेचुरल मौत नहीं है, हमने 20 सितंबर 2025 को BNS के सेक्शन 61, 105, 106 के तहत FIR दर्ज की. शुरुआती जांच के दौरान, असम पुलिस को यकीन था कि यह गैर-इदातन हत्या नहीं है, यह एक मर्डर है.
'असम सरकार ने कोर्ट से अपील की'
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, "घटना के दो दिन के अंदर असम सरकार ने कोर्ट से अपील की कि यह घटना एक मर्डर है और प्रार्थना की कि BNS के सेक्शन 61, 105, 106 के साथ सेक्शन 103 भी जोड़ा जाए और चर्चा के बाद कोर्ट ने हमारी अर्जी मान ली और कोर्ट ने सेक्शन 103 जोड़ने की इजाजत दे दी. यह तीसरे दिन से मर्डर का मामला है. अगर हम सेक्शन 103 नहीं जोड़ते, तो सभी आरोपियों को बेल मिल सकती थी."
असम के CM ने आगे कहा, "आरोपी श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंता अभी इस केस के सिलसिले में जेल में हैं. असम के CM ने कहा कि अब तक उन्होंने 252 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सात को गिरफ्तार किया है. " CM सरमा ने कहा कि श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी, अमृतप्रभा महंता जो अभी सिर्फ मर्डर केस की वजह से जेल में हैं. यह केस BNS की धारा 61, 105, 106 और 103 के तहत दर्ज किया गया है. यह हत्या का मामला है. यह SIT का मामला है.
सात लोग गिरफ्तार
CM सरमा ने बताया, "इस दौरान असम पुलिस को सिंगापुर अथॉरिटी से पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट मिली और दोनों पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट की जांच के लिए सिंगापुर पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेजी है. हमें 5 नवंबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से फाइनल रिपोर्ट मिली. हमने अब तक 252 लोगों के बयान दर्ज किए हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है."
विधानसभा में सीएम सरमा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने सिंगापुर सरकार से जुबीन गर्ग मामले में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के जरिए असम सरकार की मदद करने का अनुरोध किया है. MHA ने सिंगापुर सरकार से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के जरिए असम सरकार की मदद करने की रिक्वेस्ट की है और इसके बावजूद केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर अथॉरिटी से बात की.
सरमा ने कहा, "सिंगापुर अथॉरिटी ने असम पुलिस को सिंगापुर जाने की इजाजत दी और हम 21 अक्टूबर को सिंगापुर अथॉरिटी से मिले थे. सिंगापुर अथॉरिटी ने 4 नवंबर को हमारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स असम सरकार को भेज दिए."
मेघालय के तुरा में पैदा हुए थे जुबीन गर्ग
बता दें कि जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ था और वे एक असमिया परिवार से थे और जोरहाट के झांजी में अपने पुश्तैनी गांव, तमुलिचिगा से बहुत करीब से जुड़े हुए थे. हालांकि, उनके म्यूजिक सफर ने उन्हें पूरे भारत और विदेश में घुमाया, लेकिन असम और पूरे नॉर्थईस्ट के नजारों, कल्चर और जिंदादिली के साथ उनका हमेशा एक गहरा इमोशनल रिश्ता रहा. गर्ग की मौत 19 सितंबर को हुई और असम सरकार ने उनकी मौत की जांच के लिए एक SIT बनाई.
अब तक, SIT/CID ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें श्यामकानु महंता, सिद्धार्थ शर्मा (जुबीन के मैनेजर), शेखर ज्योति गोस्वामी (बैंडमेट), अमृतप्रभा महंता (को-सिंगर), संदीपन गर्ग (जुबीन के कजिन), और उनके दो PSO, नंदेश्वर बोरा और परेश बैशी शामिल हैं. कोर्ट ने उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में मीडिया को बताया कि SIT 8 दिसंबर तक कोर्ट में चार्जशीट जमा कर देगी.
