झारखंड में राशन लेना है तो बतानी होगी जाति, हेमंत सरकार का फैसला
सरकारी राशन कार्डधारियों को अब जाति बताना अनिवार्य है. विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : July 16, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 4:24 PM IST
रांची: झारखंड सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सरकारी राशन कार्डधारियों के लिए नया आदेश जारी किया है. अब सभी राशन कार्डधारकों को अपनी जाति पोर्टल पर अपडेट करानी होगी. विभाग ने राशन दुकानदारों को इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है.
ऑनलाइन अपडेटेशन और अनुमोदन की प्रक्रिया
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश सभी जिलों के आपूर्ति पदाधिकारियों को भेजा गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी रांची द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि मोबाइल ऐप एवं ई-पॉस के माध्यम से पोर्टल पर जाति अपडेटेशन का ऑनलाइन प्रावधान किया गया है. जाति अपडेटेशन का अनुमोदन अनिवार्य रूप से पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के स्तर से जांचोपरांत ही किया जाएगा. इस कार्य को त्वरित गति से सरकारी राशन दुकानदारों के माध्यम से पूरा करने का आदेश दिया गया है. राज्य में कुल 2,62,71,749 राशन कार्डधारियों के लिए 59,89,931 राशन कार्ड जारी किए गए हैं.
जाति गणना को लेकर मिसगाइड किया जा रहा है- मंत्री इरफान अंसारी
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राशन कार्ड में जाति गणना को लेकर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप परिवार के सदस्यों का आकलन है. मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि पहले एक परिवार में 35-35 किलो अनाज चला जाता था जबकि परिवार में एक सदस्य होता था, ऐसे में उन्हें मात्र 5 किलो अनाज मिलना चाहिए. राज्य सरकार सभी राशन कार्ड धारकों के परिवार की गणना कर रही है. जाति संबंधी सवाल पर इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार सभी जातियों का सम्मान करती है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का विरोध
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि जाति आधारित राशन कार्ड उचित नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने कहा, "इस तरह का प्रावधान अभी तक नहीं था. यदि इसकी शुरुआत की गई है तो यह कहीं से भी उचित नहीं है." उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए बताया कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा और इसके तहत करीब 86% गरीबों को राशन मुहैया कराया जाता रहा है. ऐसे में जाति आधारित राशन कार्ड तैयार करना उचित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि नियम के विरुद्ध राशन कार्ड बनवाने वालों को वंचित करने का प्रावधान है और सरकार समय-समय पर इस पर कार्रवाई भी करती रही है.
फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का विरोध
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इस नए फरमान से फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन हतप्रभ है. एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ज्ञानदेव झा ने निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि राशन दुकानों पर आने वाले कार्डधारियों से उनकी जाति कैसे पूछी जाएगी. उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने राशन दुकानदारों को यह जिम्मेदारी दी है. यदि कोई दुकानदार राशन कार्डधारियों से जाति पूछेगा तो नाराजगी बढ़ेगी. हमें ऑनलाइन POS मशीन के माध्यम से उनकी जाति अपडेट करनी है." एसोसिएशन ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. राज्य में करीब 25 हजार सरकारी राशन की दुकानें हैं, जो इस कार्य को अंजाम देंगी.
हालांकि यदि कोई राशन कार्डधारी अपनी जाति बताना नहीं चाहता है तो ऐसी स्थिति में उनके राशन कार्ड का क्या होगा, इस बारे में सरकारी आदेश में स्पष्ट नहीं किया गया है.
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