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मानसून में आस्था के साथ सतर्कता भी जरूरी, चारधाम में ये बातें आएंगी काम, जानें सुरक्षा के मानक

मानसून की बारिश में चारधाम यात्रा एक चुनौती बन जाती है, ऐसे में मौसम का अलर्ट और लैंडस्लाइड का अपडेट जरूरी है

CHARDHAM YATRA DURING MONSOON RAIN
मानसून में चारधाम यात्रा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 3, 2026 at 3:31 PM IST

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देहरादून: चारधाम यात्रा हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होती है. लेकिन जुलाई और अगस्त के मानसून वाले महीनों में यही यात्रा सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ों में भूस्खलन, बोल्डर गिरना, सड़क धंसना और नदियों-नालों का जलस्तर बढ़ना आम बात है. ऐसे हालात में यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील हो जाती है.

मानसून में चारधाम यात्रा में सतर्कता जरूरी: प्रशासन का पहला उद्देश्य यात्रा को रोकना नहीं, बल्कि सुरक्षित ढंग से संचालित करना होता है. मौसम की चेतावनी के आधार पर कई बार यात्रियों को अस्थायी रूप से रोका जाता है या यात्रा को कुछ घंटों अथवा दिनों के लिए स्थगित करना पड़ता है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके. अगर आप भी मानसून के दौरान यात्रा करने की सोच रहे हैं, तो बेहद सावधानी बरतने की जरूरी होगी क्योंकि बारिश में ये पहाड़ बेहद खतरनाक हो जाते हैं.

प्रशासन की रणनीति मौसम आधारित होगी यात्रा की निगरानी: मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पूरी तरह मौसम आधारित निगरानी प्रणाली पर संचालित होती है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग लगातार समन्वय बनाकर कार्य करते हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि-

हर दिन मौसम का पूर्वानुमान सड़क की स्थिति और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की समीक्षा की जाती है. यदि किसी क्षेत्र में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, तो संबंधित मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सीमित या अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है. कंट्रोल रूम से यात्रियों को लगातार अपडेट दिए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रोका जाता है. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यात्रा में किसी तरह की जन हानि न हो.
-मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन मंत्री-

यात्रियों के लिए मानसून के मानक: आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि बारिश के मौसम में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. केवल पंजीकरण कराने से यात्रा सुरक्षित नहीं हो जाती, बल्कि प्रत्येक यात्री को मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना होगा. देर शाम या रात में पहाड़ी मार्गों पर यात्रा से बचना, निर्धारित पार्किंग और पड़ावों का उपयोग करना, प्रशासन द्वारा रोके जाने पर आगे बढ़ने का प्रयास न करना, नदी-नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक रुकने से बचना और केवल अधिकृत मार्गों का ही उपयोग करना जरूरी है. सुमन का कहना है कि-

प्रशासन की सलाह की अनदेखी कई बार जानलेवा साबित हो सकती है. हम साफ करना चाहते हैं कि अगर फिर भी किसी ने जान जोखिम में डाली, तो उसके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे. क्योंकि हर किसी की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है. आने वाले यात्री घर से या शहर से निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें. बेवजह इस तरह के रास्तों का प्रयोग न करें, जो सुरक्षित या व्यावहारिक न हों.
-विनोद कुमार सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-

सुमन ने कहा कि कई बार देखा जाता है कि लोग नदियों के किनारे या सूखी नदी में मौज मस्ती करने चले जाते हैं. इस तरह लोग अपने साथ साथ अन्य लोगों की जिंदगी को भी जोखिम में डालते हैं. लिहाजा सभी बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तभी आप यात्रा और पहाड़ों का रुख करें.

तैयारी पूरी रखें, सामान ऐसा जो मुश्किल समय में काम आए: मानसून में चारधाम यात्रा पर निकलने वाले श्रद्धालुओं को हल्के लेकिन उपयोगी सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए. रेनकोट, वाटरप्रूफ जैकेट, मजबूत ग्रिप वाले जूते, अतिरिक्त गर्म कपड़े, टॉर्च, पावर बैंक, आवश्यक दवाइयां, पहचान पत्र, मोबाइल चार्जर और सूखा खाद्य पदार्थ हमेशा साथ रखें. पहाड़ी मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है. इसलिए धूप, बारिश और ठंड तीनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना आवश्यक है. जिन यात्रियों को हृदय, अस्थमा या उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन्हें चिकित्सकीय सलाह लेकर ही यात्रा करनी होगी. जरूरी ना लगे तो यात्रा को अवॉइड करें.

भूस्खलन और मौसम, सबसे बड़ा जोखिम: चारधाम यात्रा मार्गों पर सबसे अधिक खतरा भूस्खलन और इससे अचानक सड़क बंद होने का रहता है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ मार्ग पर कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हैं, जहां लगातार वर्षा के दौरान चट्टानें गिरने और सड़क बाधित होने की आशंका बनी रहती है. मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि ऐसे स्थानों पर सीमा सड़क संगठन (BRO) लोक निर्माण विभाग और प्रशासन की टीमें मशीनों के साथ चौबीसों घंटे तैनात रहेंगी. बावजूद इसके यात्रियों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्राकृतिक परिस्थितियों में जल्दबाजी सबसे बड़ा जोखिम बन सकती है.

इसके साथ ही अब चारधाम यात्रा में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है. मौसम की रियल टाइम मॉनिटरिंग, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन सर्विलांस, जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग कंट्रोल रूम और मोबाइल अलर्ट सिस्टम के माध्यम से प्रशासन हर गतिविधि पर नजर रखता है. किसी मार्ग पर खतरे की स्थिति बनने पर तत्काल पुलिस और प्रशासन को सूचना भेजी जाती है तथा यात्रियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है. इससे दुर्घटनाओं की संभावना को काफी हद तक कम करने में मदद मिलती है.

आंकड़ों में चारधाम यात्रा: चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है. वर्ष 2025 में चारधाम यात्रा में 48 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. 2026 में भी यात्रा शुरू होने के बाद लाखों श्रद्धालु अब तक पंजीकरण करा चुके हैं. यात्रा के चरम समय में प्रतिदिन 40 से 60 हजार तक श्रद्धालु विभिन्न धामों की ओर पहुंचते हैं. यही कारण है कि मानसून के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है.

चारधाम यात्रा केवल धार्मिक विश्वास का विषय नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी की भी परीक्षा है. यदि मौसम खराब हो, तो यात्रा स्थगित करना या प्रशासन की सलाह मानना आपके लिए सही रहेगा. सुरक्षित यात्रा का मूल मंत्र यही है कि श्रद्धालु मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें. अफवाहों से बचें. अधिकृत सूचना पर भरोसा करें और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें. आस्था तभी सफल होगी, जब हर श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर लौटें.
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