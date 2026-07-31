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झारखंड के सपनों का गहरा घाव, दो दशक बाद भी JPSC में भरोसा क्यों टूटता जा रहा है? छात्रों के आंदोलन की क्या है वजह?

JPSC के 24 साल हो गए, लेकिन दो दशकों में विवाद से इसका गहरा नाता रहा है. रांची से चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट में पूरी पड़ताल.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 8:16 PM IST

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रांची: 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का नया अध्याय था. अपनी माटी, अपने संसाधन और अपने युवाओं के लिए बेहतर अवसर की उम्मीद के साथ झारखंड का गठन हुआ. लोगों को भरोसा था कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और समान अवसर सुनिश्चित होंगे.

अलग राज्य बनने के बाद युवाओं की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थी कि उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में बेहतर अवसर मिलेंगे. इसी उद्देश्य से वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC का गठन किया गया और वर्ष 2003 में पहली संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई. लेकिन दो दशक के सफर में JPSC की परीक्षाएं उपलब्धियों के साथ-साथ विवादों का भी हिस्सा बनी रहीं. कभी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे, कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो कभी आरक्षण, कटऑफ और परीक्षा संचालन को लेकर अभ्यर्थी सड़क से लेकर अदालत तक पहुंचे.

जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat)

अब तक कितनी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाएं हुईं ?

झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य गठन के बाद अब तक 14 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू की है. हालांकि, बैकलॉग खत्म करने और समय की बचत के लिए कई वर्षों की परीक्षाओं को मिलाकर संयुक्त रूप से आयोजित किया गया. इस वजह से अधिसूचना और परीक्षा चक्र की संख्या अलग-अलग दिखाई देती है.

पहली से छठी JPSC तक का सफर

वर्ष 2003 में पहली JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हुई. इसके बाद वर्ष 2005-06 में दूसरी परीक्षा हुई, जो आगे चलकर विवादों में घिर गई. चयन प्रक्रिया, कॉपियों के मूल्यांकन और अनियमितताओं के आरोपों के बाद मामला जांच तक पहुंचा. इस मामले में कई अधिकारियों और अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई.

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JPSC का सफर और विवाद (ETV Bharat)

तीसरी JPSC परीक्षा वर्ष 2008 में हुई, जिसमें भी चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे. इसके बाद चौथी परीक्षा 2012-13 और पांचवीं परीक्षा 2015 में हुई. इन परीक्षाओं में नियमावली, आरक्षण और कटऑफ से जुड़े विवाद सामने आए. वर्ष 2016 में आयोजित छठी JPSC परीक्षा सबसे लंबी चलने वाली परीक्षाओं में शामिल रही. विज्ञापन से लेकर अंतिम परिणाम तक यह परीक्षा कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरी.

7वीं से 10वीं JPSC: सीरियल रोल नंबर और OMR विवाद

बैकलॉग खत्म करने के लिए आयोग ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को एक साथ आयोजित किया. वर्ष 2021 में हुई प्रारंभिक परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि एक ही परीक्षा केंद्र से लगातार रोल नंबर वाले कई अभ्यर्थियों का चयन हुआ. इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ. इसके अलावा OMR शीट से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोप भी लगे. अभ्यर्थियों के विरोध के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे.

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छात्रों की मांग और अब तक सरकार की कार्रवाई (ETV Bharat)

11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा

इसके बाद आयोग ने 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को एक साथ आयोजित किया. परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम जारी किया गया और 342 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई. हालांकि, इस परीक्षा को लेकर भी कुछ अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए और न्यायालय का रुख किया.

14वीं JPSC परीक्षा: ताजा विवाद

अब सबसे ज्यादा चर्चा 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को लेकर है. विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 103 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई. जुलाई 2026 में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए. छात्रों का आरोप है कि कटऑफ जारी नहीं किया गया और OMR सहित कई बिंदुओं पर पारदर्शिता नहीं बरती गई. विवाद बढ़ने के बाद मामले की जांच शुरू हुई. इसी बीच JPSC की मुख्य परीक्षा, जो 25, 26 और 27 जुलाई 2026 को प्रस्तावित थी, स्थगित कर दी गई. इसके साथ ही परीक्षा कैलेंडर में शामिल कुल 9 परीक्षाओं को भी टाल दिया गया.

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14 वीं JPSC विवाद में कब क्या हुआ (ETV Bharat)

अब सड़क पर छात्र, शुरू हुआ ‘क्लीन JPSC’ अभियान

14वीं JPSC विवाद के बाद छात्र एक बार फिर आंदोलन के मैदान में हैं. विभिन्न छात्र संगठन और JPSC अभ्यर्थियों ने ‘क्लीन JPSC’ अभियान शुरू किया है. छात्रों की मुख्य मांग है कि JPSC की परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की CBI जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. इस मांग को लेकर छात्रों ने सबसे पहले रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के सामने तीन दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया. इसके बाद आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अब JPSC अभ्यर्थियों, विभिन्न छात्र संगठनों और छात्र समूहों ने रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत की है.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

आंदोलन के दौरान छात्रों ने कभी अल्बर्ट एक्का चौक पर शक्ति प्रदर्शन किया तो कभी लोकभवन का घेराव किया. इसके अलावा छात्र डीसी कार्यालय तक भी पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की. छात्र नेताओं का कहना है कि मानसून सत्र के दौरान यह आंदोलन और तेज किया जाएगा. उनका कहना है कि यह आंदोलन या तो झारखंड की दिशा बदलेगा या फिर व्यवस्था की दशा.

पुराने अभ्यर्थी भी आंदोलन में शामिल

JPSC की पहली परीक्षा में शामिल रहे अभ्यर्थी मनोज यादव भी इस आंदोलन से जुड़े हैं. उनका कहना है कि वह JPSC के खिलाफ शुरुआती आंदोलनकारियों में शामिल रहे हैं. मनोज यादव का दावा है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन और अंक प्राप्त करने के बावजूद उनके साथ न्याय नहीं हुआ. इसके बाद से वह लगातार JPSC की परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं. उनका कहना है कि पहले भी JPSC से जुड़े मामलों में कार्रवाई हुई और कई लोग जेल तक गए, लेकिन व्यवस्था में पूरी तरह सुधार नहीं हो पाया. वहीं, 13वीं JPSC परीक्षा में शामिल रहे संदीप गुप्ता का कहना है कि उस समय भी परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे. इसी के बाद वह JPSC आंदोलन से जुड़े और अब भी छात्रों के साथ खड़े हैं.

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प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

जेपीएससी घोटाले में अभय तिवारी गिरफ्तार, जांच तेज

झारखंड में संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े भर्ती घोटाले की जांच में एक बड़ा विकास हुआ है. गोड्डा जिले के ब्लॉक सप्लाई अधिकारी (बीएसओ) अभय तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उन्होंने भर्ती रैकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. तिवारी सरकारी पद पर अभय नाम से काम करते थे, जबकि निजी एजेंसी से जुड़े कामों में दूसरे नाम का इस्तेमाल करते थे.

दिलचस्प बात यह है कि अभय तिवारी TDPL (टाटा डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) में मैनेजर हैं, जो JSSC एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, और प्रखंड आपूर्ति परीक्षा में स्टेट टॉपर रह चुके हैं. उन्होंने पहले भी कई एग्जाम पास किए हैं. इस बार उन्होंने जेपीएससी पीटी परीक्षा भी क्वालीफाई किया है. इस एजेंसी पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं और झारखंड सरकार इसे ब्लैकलिस्ट कर चुकी है.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

मामले में सीआईडी कर रही जांच एल. खियांग्ते से पूछताछ

झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (CID) की जांच अब बेहद तेज हो गई है. इस केस में JPSC के पूर्व अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते रडार पर हैं. उनसे लगातार पूछताछ हो रही है. एल. खियांग्ते से सीआईडी कार्यालय में लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हुई. इससे पहले 28 जुलाई को उनसे करीब 9 घंटे और 29 जुलाई को लगभग 7 घंटे तक मैराथन पूछताछ की गई थी. सीआईडी ने खियांग्ते का पासपोर्ट जब्त कर लिया है ताकि वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें. सीआईडी द्वारा जेपीएससी कार्यालय और खियांग्ते के कांके रोड स्थित आधिकारिक आवास पर छापेमारी करने के बाद, उन्होंने 22 जुलाई 2026 को "निष्पक्ष जांच" का हवाला देते हुए अपने पद से स्वैच्छिक इस्तीफा दे दिया था.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

सीआईडी इस मामले में क्या कर रही है?

  • सीआईडी का मुख्य फोकस इस बात पर है कि आखिर किन परिस्थितियों में और किसके आदेश पर ब्लैकलिस्टेड आउटसोर्सिंग एजेंसी 'टीडीपीएल' (TDPL) को इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक परीक्षाओं के संचालन का जिम्मा सौंपा गया. क्या इसके लिए कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की गई थी या नहीं?
  • जांच में सामने आया है कि ओएमआर (OMR) शीट की डबल स्कैनिंग की गई थी. सीआईडी यह पता लगा रही है कि क्या जेपीएससी के शीर्ष स्तर पर इन गड़बड़ियों को जानबूझकर अनदेखा किया गया.
  • सीआईडी ने एक जनरल नोटिस जारी कर जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा 2025 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों से उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी है. छात्र इसकी फोटो या पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर (9934309058) या ईमेल (complainjpsc-cid@jhpolice.gov.in) पर भेज सकते हैं ताकि डेटा का मिलान किया जा सके.
  • सीआईडी ने अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें जेपीएससी की डिप्टी परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, टीडीपीएल का मार्केटिंग ऑफिसर अभय तिवारी और एजेंसी के निदेशक शामिल हैं.

टीडीपीएल एजेंसी पर उठे सवाल

टीडीपीएल (मेसर्स टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड) की भूमिका जांच के केंद्र में है. इस एजेंसी को पहले समझौते का उल्लंघन करने पर जेएसएससी ने ब्लैकलिस्ट किया था (मई 2025 में), फिर भी एक महीने बाद ही उसे महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित करने का ठेका दे दिया गया. उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी यह एजेंसी ब्लैकलिस्ट है. उम्मीदवार और विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि ऐसी एजेंसी को बार-बार काम कैसे सौंपा जाता रहा.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

जेपीएससी का पुराना विवादित इतिहास

झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी की हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद में घिरी रही है संशोधित रिजल्ट, अतिरिक्त सूची, साक्षात्कार अंक, आरक्षण, गलत उत्तर कुंजी, मूल्यांकन त्रुटियां और अदालती हस्तक्षेप. पहली और दूसरी परीक्षा से जुड़े घोटाले की सीबीआई जांच अब भी जारी है.

राजनीतिक घमासान

हेमंत सोरेन सरकार ने 2019 में सत्ता संभालते हुए नियमित भर्तियों का वादा किया था. सातवीं से दसवीं और फिर ग्यारवीं से तेरहवीं परीक्षाएं आयोजित की गईं, लेकिन परिणाम में देरी, मूल्यांकन समस्याओं और मुकदमों के कारण बार-बार विरोध हुआ.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)

भाजपा और भाजयुमो ने जेपीएससी कार्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर हेमंत सरकार पर भर्ती में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया. उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा (जेएलकेएम) ने मुख्य परीक्षा स्थगित करने और राज्यपाल के हस्तक्षेप की अपील की है.

विपक्ष का सरकार पर हमला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता (प्रतिपक्ष) बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है वहीं आजसू (AJSU) और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी नहीं बल्कि भर्ती व्यवस्था से जुड़ा बड़ा घोटाला है. विपक्ष सीबीआई जांच, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है. भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में भी इस मुद्दे को उठाया, जबकि कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है.

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प्रदर्शन कर रहे छात्र (ETV Bharat)
सरकार का पक्ष

राज्य सरकार का कहना है कि धांधली की शिकायत सामने आते ही सीआईडी और एसआईटी को पूरी स्वतंत्रता देकर जांच शुरू कराई गई. सीएम हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि जांच बिना किसी दबाव के चल रही है, तभी उच्च पदों पर रहे अधिकारियों से पूछताछ हो रही है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं. सरकार का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

आगे क्या?

जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा समेत करीब 500 पदों की नौ परीक्षाओं को अगले आदेश तक टाल दिया है. सीआईडी की जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

उम्मीदवार अब पूरे घोटाले की सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. दो दशक से ज्यादा समय से चल रहे इन विवादों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड की भर्ती व्यवस्था में जनता का खोया विश्वास कब और कैसे बहाल होगा. लाखों युवा वर्षों की मेहनत के बाद बार-बार अनिश्चितता और अविश्वास का सामना कर रहे हैं. यह जेपीएससी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है.

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झारखंड लोक सेवा आयोग (ETV Bharat)

आगे की क्या है चुनौतियां

JPSC के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की है. छात्रों की मांग है कि जांच निष्पक्ष हो और भविष्य की परीक्षाओं में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो.

दो दशक के सफर में JPSC ने कई युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचाया है, लेकिन लगातार विवादों ने आयोग की छवि को प्रभावित किया है. अब 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा विवाद और उससे जुड़ा आंदोलन यह तय करेगा कि आने वाले समय में JPSC की व्यवस्था किस दिशा में जाती है.

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