भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करने के मुद्दे ने फिर पकड़ा तूल, संत समाज की आई प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या कहा

देहरादून: साल 2014 लोकसभा चुनाव में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद से भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की लगातार उठ रही है. वर्तमान समय में देश भर में हिंदू राष्ट्र को लेकर समय-समय पर चर्चाएं उठती रही हैं. इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले महायज्ञ भी किया गया. दूसरी तरफ जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दिया. लेकिन इन बयानों पर अब संत समाज से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भगवान जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन के दौरान तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने मंच से कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या 80 फीसदी होनी चाहिए. भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को जागरूक होना होगा. जगद्गुरु रामभद्राचार्य के इस बयान पर जूना अखाड़े का बयान भी सामने आया है.

जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, स्वामी अवधेशानंद गिरि ने कहा कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं. लेकिन स्वभावता यहां हिंदू मान्यताएं हैं. संसार का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है. इंडोनेशिया के बाली विधानसभा सीट से विधायक ने इस बात को कहा है कि वहां पर लोग प्रणाम करते हैं. ऐसे में हिंदू एक पद्धति है, जीवन जीने का एक तरीका है. जिसमें पूरा विश्व कुटुंब है. ऐसे में किस तरह से हिंदू को सीमाओं में बांधे, जबकि हिंदू तो सर्वे संतु निरामया की बात करता है.

हालांकि, ये बात सच है कि धर्म के नाम पर भारत देश का विभाजन हुआ. एक समुदाय देश से चला गया. बावजूद इसके भारत देश में अल्पसंख्यकों का बहुत आदर है. ऐसे में भारत देश स्वभावता हिंदू राष्ट्र है, इसे घोषित क्या करना है, बल्कि खुद ही घोषित है. उन्होंने कहा कि जहां अमेरिकन रहते हैं, वो अमेरिका है. जहां जापानी रहते हैं वो जापान हैं. उसी तरह जहां हिंदू रहते हैं वो हिंदू राष्ट्र है.