धरती के पानी की रखवाली करेगा 'तृष्णा'; आसमान से होगी पैनी नजर, भारत-फ्रांस मिलकर बना रहे खास सैटेलाइट
हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें-डाटा भेजेगा उपग्रह, जल संकट से निपटने और पानी के संसाधनों को बचाने में मिलेगी मदद
Published : October 5, 2026 at 6:18 PM IST
हैदराबाद. (EB Prime Team) नदी, झील-झरने, ताल-पोखर जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी और रखरखाव के लिए भारत और फ्रांस मिलकर कदम उठाने जा रहे हैं. इसे तेजी से गिरते भूजल और दिन प्रति दिन गहराते जल संकट को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है. दोनों देश मिलकर एक ऐसा खास सैटेलाइट बना रहे हैं, जो धरती पर मौजूद पानी और जल स्रोतों की 360 डिग्री माॅनिटरिंग करेगा.
इस सैटेलाइट(उपग्रह) का नाम रखा गया हैं 'तृष्णा', संस्कृत भाषा का एक शब्द, जिसका मतलब होता है 'प्यास'. यानी कि पानी के नेचुरल सोर्सेस बचाने की कवायद ताकि धरती पर इंसानों व समस्त जीवों की प्यास बुझती रहे. अंग्रेजी में बात करें तो 'TRISHNA' एक थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट होगा और इसे अगले साल 2027 तक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लाॅन्च किया जाएगा. तृष्णा अंतरिक्ष से देश की वाटर बाॅडीज(जल स्रोत) को मैप करेगा, उनकी हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें और डाटा भेजेगा. वैज्ञानिक उसको स्टडी करेंगे ताकि समय रहते धरती के पानी को बचाने के उपाय किए जा सकें.
दरअसल, सितंबर के आखिर में केंद्रीय विज्ञान-प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह और फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट की नई दिल्ली में मुलाकात हुई. प्रेस इनफाॅर्मेशन ब्यूरो(PIB) के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था. इस दौरान भारत और फ्रांस के सहयोग से डेवलप किए जा रहे सैटेलाइट तृष्णा की रूपरेखा मीडिया के सामने आई.
आसमान में कैसे काम करेगा तृष्णा सैटेलाइट: उपग्रह को 761 किमी. की ऊंचाई पर पृथ्वी की ध्रुवीय ऑर्बिट( उत्तर से दक्षिण की ओर चक्कर) में स्थापित किया जाएगा. इसे पृथ्वी की निचली कक्षा भी कह सकते हैं. इसरो(इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन) के मुताबिक तृष्णा मिशन अगले पांच सालों के लिए होगा. तृष्णा मिशन का पहला मकसद होगा एनर्जी और वाटर रिसोर्सेस की विस्तृत निगरानी, जैसे सतह पर पानी की कमी और इसके इस्तेमाल का पता लगाना, तटीय व जमीनी जल की क्वालिटी, मात्रा का आंकलन करना.
इसके अलावा तृष्णा ग्लेशियरों की हलचल, बर्फ का पिघलना, वायुमंडल में जल वाष्प और बादलों का कवर, शहरों में हीट पैटर्न की भी सटीक निगरानी करेगा. इसरो की ऑफिशियल साइट कहती है कि मिशन तृष्णा के कई फायदे होंगे. उपग्रह के डाटा और तस्वीरों के आंकलन से कृषि सेक्टर में जल प्रबंधन, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, सूखे की आशंका, जलवायु परिवर्तन के असर, हीट अलर्ट, जल प्रदूषण जैसे हालात में मदद मिलेगी.
भारत में क्यों है पानी की उपग्रह निगरानी की जरूरत: टाइम टू टाइम आईं तमाम रिपोर्ट्स भारत में जल संकट की गंभीरता को बताती हैं. फिलहाल इतना जानिए कि दुनिया की 18 फीसदी जनसंख्या भारत में बसती है, लेकिन दुनिया के ताजे पानी का महज 4 प्रतिशत स्रोत ही हमारे पास है. भूजल का बेतरतीब दोहन एक अलग और बहुत बड़ी समस्या है. तकरीबन 60 करोड़ लोगों के सामने पानी का संकट खड़ा है. नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में कैसे प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता साल दर साल घटती जा रही है.
इसी तरह से केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय देश में जलाशयों(वाटर बाॅडीज) की गिनती व मैपिंग करा रहा है ताकि प्राकृतिक पानी के जो स्रोत खतरे में हैं, उन्हें बचाया जा सके. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के डेटा के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करने में भारत दुनिया में नंबर वन है. केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड (CGWB) की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व दिल्ली के कई इलाकों में भूजल स्तर की स्थिति ज्यादा खराब है. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 1947 में भारत में एक व्यक्ति के हिस्से में करीब 5 हजार घन मीटर पानी आता है. यह अब 1400 घन मीटर पहुंच गया है.
नीति आयोग की एक अन्य रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कारगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में जल संकट कितना भयावह हो सकता है. रिपोर्ट कहती है कि देश के करीब 21 शहरों में ग्राउंड वाटर लेवल खतरनाक स्तर तक गिर जाने का खतरा है. ऐसे शहरों में दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद शामिल हैं.
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