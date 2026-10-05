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धरती के पानी की रखवाली करेगा 'तृष्णा'; आसमान से होगी पैनी नजर, भारत-फ्रांस मिलकर बना रहे खास सैटेलाइट

जल स्रोतों की 360 डिग्री निगरानी के लिए भारत-फ्रांस मिलकर एक सैटेलाइट बना रहे हैं. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद. (EB Prime Team) नदी, झील-झरने, ताल-पोखर जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी और रखरखाव के लिए भारत और फ्रांस मिलकर कदम उठाने जा रहे हैं. इसे तेजी से गिरते भूजल और दिन प्रति दिन गहराते जल संकट को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है. दोनों देश मिलकर एक ऐसा खास सैटेलाइट बना रहे हैं, जो धरती पर मौजूद पानी और जल स्रोतों की 360 डिग्री माॅनिटरिंग करेगा.