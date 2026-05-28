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भारत लाई जाएगी चांद की मिट्टी, इसरो डायरेक्टर ने भोपाल में बताया चंद्रयान 4 और 5 का प्लान

इसरो डायरेक्टर बोले- चंद्रयान 5 चंद्रमा पर खोजेगा पानी, चंद्रयान 4 की भी तैयारी, भोपाल से बृजेंद्र पटैरिया की खास रिपोर्ट.

ISRO Director in Bhopal SHARES LUNAR SOIL MISSION
ईसरो डायरेक्टर ने बताया चंद्रयान 4 और 5 का प्लान (Photo Source - NASA)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 5:49 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 5:55 PM IST

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भोपाल : चंद्रयान 2 और 3 की सफलता के बाद अब देश की प्रतिष्ठित संस्था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के वैज्ञानिक अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. चंद्रयान 5 चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता के बारे में खोज करेगा. उधर इसरो चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने लाने की तैयारी में जुट गया है. इसकी जानकारी राजधानी भोपाल आए इसरो डायरेक्टर डॉ. प्रकाश चौहान ने दी है.

उन्होंने कहा, '' चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने 2028 तक का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को देखते हुए हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं.''

भारत लाई जाएगी चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के नमूने

इसरो के डायरेक्टर डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा, '' इसरो चंद्रमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी के लिए लगातार काम कर रहा है. चंद्रयान 2 अभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है. चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास हमेशा अंधेरे में रहने वाले चार गड्डों के नीचे दबी हुई बर्फ के सबूत खोजे हैं. इससे चंद्रमा पर पानी की उपलब्धता के पुख्ता संकेत मिले हैं. इसरो अब इस दिशा में आगे की खोज की तैयारी में जुट गया है.''

Lunar soil plan of ISRO
चंद्रमा की मिट्टी लाने इसरो भेजेगा रोबोट (Photo Source - ISRO)

उन्होंने आगे कहा, '' चंद्रमा के दक्षिणी धुव पर पानी और बर्फ के अलावा दूसरे संसाधनों की खोज के लिए इसरो अब चंद्रयान 5 की तैयारी में जुटा हुआ है. यह मिशन इसरो और जापान की अतंरिक्ष एजेंसी जेएएक्सए द्वारा किया जाएगा. यह एक लैंडर-रोवर मिशन होगा. इस मिशन के लिए लैंडर इसरो बना रहा है, जबकि रोवर जापानी एजेंसी बना रही है. इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा.''

चंद्रमा 2 और 3 से भारी होगा चंद्रयान 5 का रोवर

डॉ. प्रकाश चौहान ने बताया कि 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए चंद्रयान मिशन में ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा से जुड़ी जानकारियां भेज रहा है. ऑर्बिटर में लगे उन्नत कैमरों और उपकरणों की मदद से चंद्रमा पर पानी के होने के पुख्ता संकेत मिले हैं. वहीं, चंद्रयान 3 के भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे और अब चंद्रयान 4 की तैयारी की जा रही है.

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डॉ. प्रकाश बताते हैं, '' चंद्रयान 4 एक सेंपल रिटर्न मिशन होगा, इसके लिए 2028 टाइम लाइन रखी गई है. इस मिशन में एक रोबोट को मून पर लैंड कराया जाएगा. यह रोबोट रोबोटिक आर्म्स की मदद से चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों के सेंपल को कलेक्ट करेगा और वापस भारत लाएगा. इसके बाद इनका एनालिसिस करना आसान होगा.''

इस तरह रहे चंद्रयान के तीन मिशन

वर्ष 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की एक बैठक में पहली बार चंद्र वैज्ञानिक मिशन पर विचार किया गया. इसके बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन 1 लांच किया गया. इस मिशन में चंद्रमा में रासायनिक, खनिज की खोज के प्रयास किए गए. इसमें ऑर्बिटर ने चंद्रमा के 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए और चांद पर पानी के अणुओं की मौजूदगी के प्रमाण खोजने में सफलता हासिल की.

चंद्रयान 2 : चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग 22 जुलाई 2019 को की गई. इस मिशन में आखिरी वक्त में लैंडर विक्रम की चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई और इस वजह से लैंडर से संपर्क टूट गया. लेकिन इसके बाद भी ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होने में कामयाब रहा और लगातार चंद्रमा से जुड़े डेटा भेज रहा है. इस मिशन में चंद्रमा के साउथ पोल पर सतह के नीचे बर्फ के रूप में पानी होने के सबूत मिले.

चंद्रयान 3 : चंद्रयान 3 में 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए. इस मिशन में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को उतारने में सफल रहा. ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया. इस मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के तापमान और खनिजों से जुड़ी जानकारियां जुटाई गई.

Last Updated : May 28, 2026 at 5:55 PM IST

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