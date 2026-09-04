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इसरो ने GSLV रॉकेट से सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च कर रचा इतिहास

इसरो ने इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 को ले जाने वाले GSLV F17 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया ( ANI )

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ई.ओ.एस.05 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह देश भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि है. यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर के श्रीहरिकोटा रेंज के दूसरे लॉन्च पैड से हुआ.