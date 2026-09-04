ETV Bharat / bharat

इसरो ने GSLV रॉकेट से सैटेलाइट EOS-05 लॉन्च कर रचा इतिहास

इसरो ने भारत के पहले जियोसिंक्रोनस इमेजिंग सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक तैनात कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की.

ISRO Launches GSLV F17
इसरो ने इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 को ले जाने वाले GSLV F17 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 7:08 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश): भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ई.ओ.एस.05 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. यह देश भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि है. यह लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर के श्रीहरिकोटा रेंज के दूसरे लॉन्च पैड से हुआ.

अपडेट जारी है...

TAGGED:

SATELLITE EOS 05
ISRO SRIHARIKOTA
ISRO LAUNCHES GSLV F17

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.