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नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन, पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर हुई चर्चा

नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर चर्चा की.

Israel's Netanyahu dials PM Modi, discusses developments in West Asia
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा के साथ (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 6, 2026 at 8:25 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया और दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर बातचीत की.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने भारत-इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की तथा दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में हाल में हुए घटनाक्रमों पर बातचीत की. दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए." पश्चिम एशिया में संघर्ष बिना किसी स्थायी समाधान के पांच महीने से अधिक समय से जारी है.

ईरान ने गुरुवार को कहा कि वह ओमान के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि लेबनान में इजराइल के दो सैनिक मारे गए हैं.

यह जलडमरूमध्य वैश्विक पोत परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. फरवरी में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुए संघर्ष से पहले, दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित इस जलमार्ग से होकर गुजरता था.

(इनपुट-पीटीआई)

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