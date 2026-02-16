ETV Bharat / bharat

इजरायली महिला से दरिंदगी करने वाले 3 दोषियों को फांसी की सजा, 6 महीने में आया ऐतिहासिक फैसला

गंगावती (कर्नाटक): कोप्पल की जिला अतिरिक्त एवं सत्र अदालत ने एक इजरायली सहित दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म और एक पर्यटक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को मृत्युदंड की सजा सुनायी है. न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने सोमवार को यह सजा सुनाई. सजा सुनते ही अदालत में मौजूद दोषी फूट-फूटकर रोने लगे.

न्यायाधीश ने मामले में दुष्कर्म, डकैती, हत्या, साजिश, हमला और क्रूरता जैसे अपराधों की पुष्टि करते हुए एक मामले में मृत्युदंड और शेष पांच मामलों में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया. सजा पाने वाले दोषियों के नाम निर्माण श्रमिक मल्लेश उर्फ हांडी मल्ला (22), चेतन साई कामेश्वर राव (21) और शरणप्पा उर्फ शरणबसराज (27) हैं.

जिला न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने सभी पहलुओं की गहन जांच के बाद आरोपियों को मृत्युदंड देने का आदेश पारित किया. सरकारी अभियोजक नागालक्ष्मी ने बताया कि इस आदेश की एक प्रति उच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी और वहां से पुष्टि के बाद ही इस सजा को लागू किया जाएगा.

छह महीने में फैसला: वकीलों के अनुसार, गंगावती कोर्ट के इतिहास में यह पहली बार है जब दो महिलाओं के साथ दुष्कर्म और एक पर्यटक की हत्या जैसे गंभीर मामले में कोर्ट पहुंचने के मात्र छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया गया है.