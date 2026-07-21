ETV Bharat / bharat

लद्दाख में नशीले पदार्थ के साथ इजरायली नागरिक गिरफ्तार, पुलिस को किसी बड़े ड्रग्स रैकेट की आशंका

लद्दाख पुलिस की हिरासत में विदेशी नागरिक. ( @/x.com/ZanskarPolice )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 2 Min Read