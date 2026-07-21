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लद्दाख में नशीले पदार्थ के साथ इजरायली नागरिक गिरफ्तार, पुलिस को किसी बड़े ड्रग्स रैकेट की आशंका

लद्दाख की ज़ंस्कार पुलिस ने कारग्याक चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक इजरायली नागरिक को गिरफ्तार किया है

Israeli national arrest Ladakh
लद्दाख पुलिस की हिरासत में विदेशी नागरिक. (@/x.com/ZanskarPolice)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : July 21, 2026 at 4:58 PM IST

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श्रीनगरः लद्दाख के ज़ंस्कार क्षेत्र से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि नियमित वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसके पास से संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया है.

लद्दाख पुलिस के अनुसार, यह गिरफ्तारी ज़ंस्कार पुलिस ने कारग्याक में पुलिस चेक पोस्ट (PCP) पर हुई. पुलिस ने बताया कि इस तलाशी अभियान के दौरान उस व्यक्ति के पास से संदिग्ध नशीले पदार्थ मिले. इस मामले में NDPS अधिनियम के तहत एक एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है. ज़ब्त किए गए पदार्थ की सही पहचान करने और इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

लद्दाख पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा, "ज़ंस्कार पुलिस ने कारग्याक चेक पोस्ट (PCP) पर नियमित चेकिंग के दौरान एक इज़रायली नागरिक को गिरफ्तार किया और उसके पास से संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया. इस मामले में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है."

पुलिस ने यह भी कहा कि वे इस जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. अधिकारियों ने अभी तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान या बरामद किए गए संदिग्ध नशीले पदार्थ की मात्रा का खुलासा नहीं किया है. जांच जारी रहने के कारण इस मामले में अभी और विवरण आना बाकी है.

सीमावर्ती और संवेदनशील इलाका होने के कारण पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और इस ड्रग्स कनेक्शन के पीछे किसी बड़े नेटवर्क की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है.

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लद्दाख में इजरायली नागरिक गिरफ्तार
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