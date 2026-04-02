ETV Bharat / bharat

ईरान से जंग के बीच उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे इजरायली नागरिक, जानिए क्यों?

देहरादून: अमेरिका-इज़राइल और ईरान की जंग के बीच बड़ी संख्या में इज़राइली नागरिक शांति और सुकून की तलाश में उत्तराखंड पहुंचे हैं. अल्मोड़ा ज़िले का शांत और आध्यात्मिक क्षेत्र खासकर कसार देवी इन दिनों पूरी तरह से एक इजरायली रंग में रगा हुआ है. यहूदी समुदाय के एक प्रमुख धार्मिक त्योहार पासओवर के अवसर पर 120 से ज़्यादा इज़राइली पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं.

इज़राइली पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं. इसके अलावा सभी विदेशी पर्ययकों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है. दरअसल, हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में इज़राइली लोग अपना पासओवर त्योहार मनाने के लिए अल्मोड़ा पहुंचे हैं. हालांकि पश्चिम एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा इज़राइली पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. अल्मोड़ा के ज़िलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं और उनकी सुरक्षा, दोनों की रक्षा की जाए.

पासओवर त्योहार के बारे में जानें: पासओवर यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जो उनके इतिहास और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह त्योहार यहूदी लोगों को मिस्र में गुलामी से मिली आज़ादी की याद में मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार ईश्वर ने मूसा के माध्यम से यहूदियों को फिरौन के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस ऐतिहासिक घटना को पासओवर के दौरान स्वतंत्रता और आस्था के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है.

यह त्योहार आमतौर पर सात से आठ दिनों तक चलता है और इसमें एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भोजन शामिल होता है, जिसे सेडर (Seder) कहा जाता है. इस दौरान बिना खमीर वाली रोटी का विशेष महत्व होता है, जो कठिन परिस्थितियों के बीच जल्दबाज़ी में तैयार किए गए भोजन का प्रतीक है. पासओवर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, स्वतंत्रता और एकजुटता का संदेश भी देता है.

अल्मोड़ा और कसार देवी पसंदीदा जगह क्यों बनी?: नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कमल जगाती बताते हैं कि कसार देवी क्षेत्र दशकों से विदेशी पर्यटकों, विशेष रूप से युवा इज़राइलियों के लिए एक लोकप्रिय जगह रहा है. इस आकर्षण के मुख्य कारण इस क्षेत्र का शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा हैं. हिमालय की गोद में बसा यह क्षेत्र, ध्यान और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श जगह माना जाता है.