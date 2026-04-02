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ईरान से जंग के बीच उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे इजरायली नागरिक, जानिए क्यों?

एक तरफ जहां इज़राइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध हो रहा है तो वहीं इन सबके के बीच बड़ी संख्या में इजरायली उत्तराखंड पहुंचे.

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उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे इजरायली नागरिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 7:35 PM IST

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देहरादून: अमेरिका-इज़राइल और ईरान की जंग के बीच बड़ी संख्या में इज़राइली नागरिक शांति और सुकून की तलाश में उत्तराखंड पहुंचे हैं. अल्मोड़ा ज़िले का शांत और आध्यात्मिक क्षेत्र खासकर कसार देवी इन दिनों पूरी तरह से एक इजरायली रंग में रगा हुआ है. यहूदी समुदाय के एक प्रमुख धार्मिक त्योहार पासओवर के अवसर पर 120 से ज़्यादा इज़राइली पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं.

इज़राइली पर्यटकों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए हैं. इसके अलावा सभी विदेशी पर्ययकों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है. दरअसल, हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में इज़राइली लोग अपना पासओवर त्योहार मनाने के लिए अल्मोड़ा पहुंचे हैं. हालांकि पश्चिम एशिया में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा इज़राइली पर्यटकों की सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. अल्मोड़ा के ज़िलाधिकारी अंशुल सिंह ने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी धार्मिक भावनाओं और उनकी सुरक्षा, दोनों की रक्षा की जाए.

पासओवर त्योहार के बारे में जानें: पासओवर यहूदियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जो उनके इतिहास और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है. यह त्योहार यहूदी लोगों को मिस्र में गुलामी से मिली आज़ादी की याद में मनाया जाता है. परंपरा के अनुसार ईश्वर ने मूसा के माध्यम से यहूदियों को फिरौन के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी. इस ऐतिहासिक घटना को पासओवर के दौरान स्वतंत्रता और आस्था के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है.

यह त्योहार आमतौर पर सात से आठ दिनों तक चलता है और इसमें एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भोजन शामिल होता है, जिसे सेडर (Seder) कहा जाता है. इस दौरान बिना खमीर वाली रोटी का विशेष महत्व होता है, जो कठिन परिस्थितियों के बीच जल्दबाज़ी में तैयार किए गए भोजन का प्रतीक है. पासओवर केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, स्वतंत्रता और एकजुटता का संदेश भी देता है.

अल्मोड़ा और कसार देवी पसंदीदा जगह क्यों बनी?: नैनीताल के वरिष्ठ पत्रकार और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कमल जगाती बताते हैं कि कसार देवी क्षेत्र दशकों से विदेशी पर्यटकों, विशेष रूप से युवा इज़राइलियों के लिए एक लोकप्रिय जगह रहा है. इस आकर्षण के मुख्य कारण इस क्षेत्र का शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा हैं. हिमालय की गोद में बसा यह क्षेत्र, ध्यान और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एक आदर्श जगह माना जाता है.

वैन एलन बेल्ट क्षेत्र: कहा जाता है कि यहां की भौगोलिक स्थिति वैन एलन बेल्ट (Van Allen Belt) यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र (magnetosphere) में फंसे उच्च-ऊर्जा आवेशित कणों (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) के दो डोनट के आकार के क्षेत्र है, जिससे यहां ध्यान और मानसिक एकाग्रता में विशेष अनुभव होता है. यही कारण है कि दुनियाभर से लोग यहां आकर समय बिताना पसंद करते हैं.

अल्मोड़ा इजरायलियों के लिए दूसरा घर: इजरायली पर्यटकों के लिए वास्तव में Home Away From Home "घर से दूर एक घर" बन गया है. यहां, वे आसानी से अपने समुदाय के सदस्यों, पारंपरिक व्यंजनों और अपने त्योहारों को मनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण पाते हैं. कई पर्यटक हर साल अल्मोड़ा आते हैं और कई महीनों तक यहीं पर रुकते हैं.

इजरायली पर्यटक हर साल पासओवर से पहले ही अल्मोड़ा पहुंचना शुरू कर देते हैं. कई समूह पहले से यहां आकर ठहर जाते हैं, ताकि पर्व की तैयारियां समय से पूरी कर सकें. इन पर्यटकों के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. होमस्टे, गेस्ट हाउस, कैफे और टैक्सी सेवाओं में इन दिनों अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है.
-अंशुल सिंह, जिला अधिकारी, अल्मोड़ा-

जिला अधिकारी अल्मोड़ा अंशुल सिंह का कहना है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं. क्षेत्र में पर्यटकों का सत्यापन किया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, सभी विदेशी नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

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CELEBRATE PASSOVER IN UTTARAKHAND
UTTARAKHAND ISRAELI CITIZENS
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