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सावधान! बिना क्लिक किए ही मोबाइल में घुस रहा इजरायली जासूसी स्पाइवेयर

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: एक इजरायली डिजिटल विज्ञापन एजेंसी द्वारा इंटरनेट यूजर्स को ट्रैक करने और उन पर स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) हमलों को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों के कथित इस्तेमाल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. इस व्यवस्था में ऑनलाइन विज्ञापन, मोबाइल एप्लिकेशन और थर्ड-पार्टी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क साइबर अपराधियों और निगरानी रखने वाले ऑपरेटरों के लिए संभावित एंट्री पॉइंट बन सकते हैं.

दो शोध संगठनों- कनाडा के 'सिटिजन लैब' और अमेरिका की एडवर्टाइजिंग सिक्योरिटी फर्म 'कॉन्फिएंट'- ने आरोप लगाया है कि इजरायली कंपनी 'डिस्कवर-टेक' ने इंटरनेट यूजर्स की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक बड़े विज्ञापन नेटवर्क का इस्तेमाल किया. कुछ मामलों में, इस नेटवर्क ने 'कैंडिरू' नाम की एक इजरायली सर्विलांस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाइवेयर को यूजर्स के डिवाइस तक पहुंचाने में मदद की. बता दें कि अमेरिकी सरकार ने 2021 में कैंडिरू कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था.