सावधान! बिना क्लिक किए ही मोबाइल में घुस रहा इजरायली जासूसी स्पाइवेयर
I4C और CERT-In ने भारत में बढ़ते साइबर खतरों को लेकर जारी की सख्त चेतावनी दी है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : October 16, 2026 at 4:52 PM IST
नई दिल्ली: एक इजरायली डिजिटल विज्ञापन एजेंसी द्वारा इंटरनेट यूजर्स को ट्रैक करने और उन पर स्पाइवेयर (जासूसी सॉफ्टवेयर) हमलों को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन विज्ञापनों के कथित इस्तेमाल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. इस व्यवस्था में ऑनलाइन विज्ञापन, मोबाइल एप्लिकेशन और थर्ड-पार्टी एडवर्टाइजिंग नेटवर्क साइबर अपराधियों और निगरानी रखने वाले ऑपरेटरों के लिए संभावित एंट्री पॉइंट बन सकते हैं.
दो शोध संगठनों- कनाडा के 'सिटिजन लैब' और अमेरिका की एडवर्टाइजिंग सिक्योरिटी फर्म 'कॉन्फिएंट'- ने आरोप लगाया है कि इजरायली कंपनी 'डिस्कवर-टेक' ने इंटरनेट यूजर्स की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक बड़े विज्ञापन नेटवर्क का इस्तेमाल किया. कुछ मामलों में, इस नेटवर्क ने 'कैंडिरू' नाम की एक इजरायली सर्विलांस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाइवेयर को यूजर्स के डिवाइस तक पहुंचाने में मदद की. बता दें कि अमेरिकी सरकार ने 2021 में कैंडिरू कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था.
उनकी रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, डिस्कवर-टेक के विज्ञापन विभिन्न विज्ञापन साझेदारियों के माध्यम से 1,20,000 से अधिक वेबसाइटों और 75,000 एप्लिकेशनों तक पहुंचे. कथित तौर पर कुछ दुर्भावनापूर्ण विज्ञापन ऐसे थे, जो यूजर्स द्वारा उन पर बिना क्लिक किए ही उनके डिवाइस में स्पाइवेयर पहुंचा देते थे. रिपोर्ट के मुताबिक, इन नीतिगत उल्लंघनों के आरोपों के बाद गूगल और अन्य विज्ञापन तकनीक कंपनियों ने डिस्कवर-टेक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.
भारत की डिजिटल सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी
हालांकि इस जांच में 'डिस्कवर-टेक' और भारत में हुए किसी साइबर हमले के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन ये निष्कर्ष सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चिंता को रेखांकित करते हैं. इसके अनुसार- यूजर्स की निगरानी करने, महत्वपूर्ण टारगेट की पहचान करने और उनके डिवाइस पर हमलों को आसान बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन के बुनियादी ढांचे का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.
जोखिम प्रबंधन और कंसल्टिंग कॉरपोरेशन 'लैंसर्स नेटवर्क लिमिटेड' के चेयरमैन और जाने-माने साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कुंवर विक्रम सिंह ने कहा, "भारत के लिए, जहां सरकारी सेवाएं, वित्तीय लेनदेन, व्यापार और रोज़मर्रा की बातचीत तेजी से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हो रही है, यह मुद्दा केवल पारंपरिक ऑनलाइन धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संवेदनशील जानकारी और महत्वपूर्ण डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से जुड़ा है."
कुंवर विक्रम सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आंतरिक सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा के दुश्मन देशों और ताकतों से बहुत बड़े पैमाने पर अलग-अलग रूपों में साइबर खतरों का सामना करना पड़ रहा है.
I4C ने खतरनाक विज्ञापनों और एप्लिकेशनों को लेकर जारी किया अलर्ट
भारत में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां विज्ञापनों और ऑनलाइन प्रचार अभियानों का गलत इस्तेमाल खतरनाक और फर्जी एप्लिकेशनों को फैलाने के लिए किया गया है.
सितंबर 2026 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखाए जाने वाले खतरनाक एंड्रॉइड एप्लिकेशनों के जरिए होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की थी. एक आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, इन एप्लिकेशनों का प्रचार नाइट प्ले (Night Play), रीलूप (Reloop), किस (Kyss), विमो (Vimo), रिवो (Rivo), नेक्सो (Nexo) और विक्सा (Vixa) जैसे नामों से किया जा रहा था.
यूजर्स को इन एप्लिकेशनों की पैकेज फाइल्स को बाहरी वेबसाइटों से डाउनलोड करने के लिए उकसाया जाता था. एक बार इंस्टॉल होने के बाद, इनमें से कुछ एप्लिकेशन डिवाइस की 'एक्सेसिबिलिटी परमिशन' का गलत फायदा उठाते थे. इससे वे डिवाइस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते थे, यूजर्स की मर्जी के बिना पैसों का अवैध लेनदेन करते थे और डिलीट किए जाने का भी विरोध करते थे.
कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि हालांकि यह अभियान 'डिस्कवर-टेक' के खिलाफ लगाए गए आरोपों की तरह सीधे स्पाइवेयर हमलों का सबूत नहीं है, लेकिन यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे विज्ञापन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल अनजान यूजर्स तक खतरनाक सॉफ्टवेयर पहुंचाने के लिए किया जा सकता है.
इससे पहले अगस्त में, जब भारत सरकार ने गूगल को बैंकिंग घोटालों में कथित तौर पर दुरुपयोग किए जा रहे सैकड़ों 'फायरबेस' खातों को बंद करने का निर्देश दिया था, तब I4C ने अगस्त के दौरान कम से कम 57 फायरबेस-होस्टेड वेबसाइटों की पहचान की थी जो मैलवेयर फैला रही थीं या संवेदनशील वित्तीय जानकारी चुरा रही थीं.
खबरों के मुताबिक, जालसाजों ने इस बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल बैंकों और 'पीएम-किसान' जैसी सरकारी योजनाओं का फर्जी रूप धरने के लिए किया, ताकि एंड्रॉइड यूजर्स को झांसे में लेकर उनसे खतरनाक एप्लिकेशन डाउनलोड कराए जा सकें या उनकी वित्तीय जानकारियां हासिल की जा सकें.
सबसे बड़ी चिंता: बिना किसी चेतावनी के यूजर्स की जासूसी और ट्रैकिंग
'डिस्कवर-टेक' की जांच एक विज्ञापन में केवल किसी फर्जी लिंक के होने से कहीं अधिक जटिल और बड़ा सवाल खड़ा करती है.
'सिटिजन लैब' और 'कॉन्फिएंट' के अनुसार, इस इजरायली फर्म के नेटवर्क ने कथित तौर पर विज्ञापन तकनीक के जरिए यूजर्स की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा दी, जिसमें डेटा-शेयरिंग की एक प्रक्रिया शामिल थी जिसे 'कुकी मैचिंग' कहा जाता है. खबरों के मुताबिक, इस ट्रैकिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कुछ विज्ञापनों का वेबपेज पर केवल लोड होना ही काफी था, यानी यूजर को उस पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं थी.
नाम न छापने की शर्त पर I4C के एक अधिकारी ने कहा, "विज्ञापन पहचानकर्ताओं, ब्राउज़िंग पैटर्न और लोकेशन से जुड़ी जानकारियों की मदद से किसी भी व्यक्ति की पूरी प्रोफाइल तैयार की जा सकती है. जब इस डेटा को अन्य जानकारियों के साथ मिलाया जाता है, तो यह साइबर अपराधियों को फ़िशिंग,डिवाइस को हैक करने या अधिक जटिल जासूसी अभियानों के लिए टारगेट की पहचान करने में मदद कर सकता है."
भारत की संभावित रणनीति और I4C की सुरक्षा सलाह
'डिस्कवर-टेक' से जुड़े निष्कर्ष उन एडवर्टाइजिंग एक्सचेंजों, पब्लिशर्स, एप्लिकेशन डेवलपर्स और तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े करते हैं, जो बड़े डिजिटल नेटवर्क पर विज्ञापनों को प्रसारित करते हैं. सिंह के अनुसार, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भी भारत की सुरक्षा के दुश्मन देशों और ताकतों ने सीमा पार से भारत की ऑनलाइन सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाने की कई नाकाम कोशिशें की थीं.
उन्होंने कहा, "इस खतरे से निपटने के लिए भारत की रणनीति में विज्ञापन मध्यस्थों की कड़ी निगरानी, खतरनाक विज्ञापनों से जुड़े संकेतकों को तेजी से साझा करना, संदिग्ध थर्ड-पार्टी कोड की बेहतर मॉनिटरिंग और सरकारी अधिकारियों व अन्य हाई-रिस्क व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिवाइसों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं."
दूसरी ओर, I4C ने आम यूजर्स को सलाह दी है कि वे असत्यापित वेबसाइटों से एप्लिकेशन इंस्टॉल करने से बचें, ऐप्स को दी गई अनावश्यक 'एक्सेसिबिलिटी परमिशन' की समीक्षा करें और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम व सुरक्षा सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें.
I4C ने स्पष्ट रूप से कहा है, "किसी भी संदिग्ध साइबर अपराध की रिपोर्ट 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' के माध्यम से की जा सकती है, जबकि वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए."
सुरक्षा विशेषज्ञ कुंवर विक्रम सिंह ने आगे कहा, "अब उभरती हुई चुनौती यह है कि इस समन्वित दृष्टिकोण का दायरा केवल पारंपरिक धोखाधड़ी वाले लिंक और खतरनाक डाउनलोड्स तक ही सीमित न रहे. बल्कि, इसका विस्तार उन विज्ञापन आपूर्ति श्रृंखलाओं, थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग तकनीकों और वैध ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गलत इस्तेमाल को रोकने तक किया जाना चाहिए, जहां यूजर्स का शोषण होने की संभावना होती है."
इसे भी पढ़ेंः
- मैलवेयर हमले के बाद रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए साइबर-सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया
- सेबी चीफ की चेतावनी: अब साइबर हमलों से बचने के लिए हर समय रहना होगा तैयार, जारी किए दो नए सुरक्षा पोर्टल
- भविष्य के साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए तैयार हो रही नई तकनीक, DU में पोस्ट-क्वांटम साइबर सिक्योरिटी पर चल रहा शोध