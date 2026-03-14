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विदेश नीति पर टी एस सिंहदेव ने उठाए सवाल, कहा- क्यों इतने दबे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री?

खैरागढ़: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने बयान दिया है. उन्होंने अमेरिका के दबाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाया और कहा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि मजबूत दिखनी चाहिए, लेकिन हालात इसके उलट लग रहे हैं.

सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री अंतरराष्ट्रीय दबाव में क्यों दिखाई दे रहे हैं यह बड़ा सवाल है. उन्होंने उदाहरण दिया कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा की. सिंहदेव के अनुसार, युद्ध रोकने के फैसले संबंधित देशों के बीच बातचीत से होते हैं. तीसरे देश का दावा कि उसने युद्ध रोका, यह भारत की कूटनीतिक ताकत पर सवाल खड़ा करता है.

कांग्रेस देश को जागरूक कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री क्यों इतने दबे हुए हैं, युद्धविराम की घोषणा ट्रंप करते हैं, रशिया से तेल लेने पर टैरिफ लगा देते हैं ये क्या व्यवस्था है- टी एस सिंहदेव पूर्व उपमुख्यमंत्री

वैश्विक परिस्थितियों का असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब वैश्विक हालात सीधे भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता को प्रभावित कर रहे हैं. घरेलू गैस की सप्लाई में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण दिक्कतें हो रही हैं. मांग और सप्लाई का अंतर बढ़ सकता है, जिससे कीमतें और उपलब्धता प्रभावित होगी.

अमेरिका के टैरिफ और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता

सिंहदेव ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगने वाले टैरिफ पर नाराजगी जताई. अगर अमेरिका तय करने लगे कि भारत किन देशों से तेल खरीदे या उसके सामान पर टैक्स कितना लगे, तो यह भारत की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए ठीक नहीं है. पहले भारत पर 3-4% टैक्स लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर लगभग 18% करने की बात हो रही है. रूस से तेल खरीदने पर भी अमेरिका अतिरिक्त टैक्स लगाने की चेतावनी दे रहा है.

राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना

सिंहदेव का कहना है कि यह संकेत है कि भारत के आर्थिक और रणनीतिक फैसलों पर विदेशी प्रभाव बढ़ रहा है, जो एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उचित नहीं है. टी एस सिंहदेव के बयानों के बाद केंद्र सरकार की विदेश नीति और आर्थिक रणनीति पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है. विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है और आने वाले दिनों में इस विषय पर बयानबाजी बढ़ सकती है.