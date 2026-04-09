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आंध्र प्रदेश: ईरानी बहनों का परिजनों से संपर्क नहीं, रहने-खाने का संकट, सरकार से मांगी मदद

आंध्र प्रदेश में पढ़ाई कर रहीं ईरान की बहनें ( ETV Bharat )

विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर घोषित कर दिया गया है. बावजूद इसके आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दो ईरानी बहनें ईरान स्थित अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाने से परेशान हैं. साथ ही इनके सामने पैसे की तंगी भी सामने आ रही है. ईरान की रहने वाली जिनाब मोहम्मदी और सोलमाज मोहम्मदी शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर भारत आईं थीं. पीएम पालेम में रहने वाली ये दोनों बहनें अभी बी. फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हैं और अपने छोटे बच्चों की परवरिश कर रही हैं. जिनाब के एक बेटा और एक बेटी है, जबकि सोलमाज एक छोटे लड़के की मां है. उनका कोर्स पूरा होने वाला था, इसलिए उन्होंने अगले दो महीनों में ईरान लौटने का प्लान बनाया था. लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने उनके प्लान और जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया है. करीब दस दिन पहले तक वे अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में थी. फिर अचानक कॉल आना बंद हो गया. अब, अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण, जिनाब के पति ईरानी सेना में सेवारत हैं और सोलमाज का परिवार व्यवसाय में लगा हुआ है. इस वजह से दोनों बहनें काफी परेशान हैं. उन्होंने रोते हुए कहा, "हमें नहीं पता कि वे सुरक्षित हैं... या ज़िंदा भी हैं या नहीं."