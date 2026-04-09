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आंध्र प्रदेश: ईरानी बहनों का परिजनों से संपर्क नहीं, रहने-खाने का संकट, सरकार से मांगी मदद

आंध्र प्रदेश में पढ़ाई कर रही ईरान की दो बहनों का अपने परिवारवालों से संपर्क कट गया है. वहीं आर्थिक संकट पैदा हो गया है.

Iranian sisters studying in Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में पढ़ाई कर रहीं ईरान की बहनें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 9, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
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विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश): अमेरिका और ईरान के बीच में सीजफायर घोषित कर दिया गया है. बावजूद इसके आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दो ईरानी बहनें ईरान स्थित अपने परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाने से परेशान हैं. साथ ही इनके सामने पैसे की तंगी भी सामने आ रही है.

ईरान की रहने वाली जिनाब मोहम्मदी और सोलमाज मोहम्मदी शिक्षा और बेहतर भविष्य के सपने लेकर भारत आईं थीं.

पीएम पालेम में रहने वाली ये दोनों बहनें अभी बी. फार्मेसी की पढ़ाई कर रही हैं और अपने छोटे बच्चों की परवरिश कर रही हैं. जिनाब के एक बेटा और एक बेटी है, जबकि सोलमाज एक छोटे लड़के की मां है.

उनका कोर्स पूरा होने वाला था, इसलिए उन्होंने अगले दो महीनों में ईरान लौटने का प्लान बनाया था. लेकिन पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने उनके प्लान और जिंदगी को उलट-पुलट कर दिया है.

करीब दस दिन पहले तक वे अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में थी. फिर अचानक कॉल आना बंद हो गया. अब, अपने प्रियजनों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण, जिनाब के पति ईरानी सेना में सेवारत हैं और सोलमाज का परिवार व्यवसाय में लगा हुआ है. इस वजह से दोनों बहनें काफी परेशान हैं. उन्होंने रोते हुए कहा, "हमें नहीं पता कि वे सुरक्षित हैं... या ज़िंदा भी हैं या नहीं."

उनके पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए गुजारा करना ही रोज का संघर्ष बन गया है. बहनों ने बताया कि वे पिछले दो महीनों से घर का किराया नहीं दे पा रही हैं. उनके बच्चों को खाना खिलाना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे वे निराशा की कगार पर पहुंच गई हैं. दिल्ली में ईरानी दूतावास से मदद मांगने की उनकी कोशिशों पर अब तक कोई खास जवाब नहीं मिला है.

हताश होकर, उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क किया और जिला राजस्व अधिकारी एम. विश्वेश्वर नायडू को जानकारी दी, जिसमें तुरंत वित्तीय और मानवीय मदद की मांग की गई है. उनकी अपील पर अधिकारी ने मदद का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि हम जिला कलेक्टर के जरिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को उनकी स्थिति के बारे में बताएंगे.

उन्होंने कहा, "हमने उनके मकान मालिक से भी बात की है और उनसे मदद करने का अनुरोध किया है. हम उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे." फिलहाल, बहनें उम्मीद और दुख के बीच फंसी हुई हैं और एक ऐसे कॉल के लिए प्रार्थना कर रही हैं जो उनके दुख को खत्म कर सके.

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