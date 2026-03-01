ETV Bharat / bharat

'ऑनलाइन नहीं दिखूं तो समझ लेना..' दुबई में फंसे बिहार के सुजीत की भावुक पोस्ट

दुबई में फंसे बिहार के युवक ने भावुक पोस्ट किया है. उसने लिखा कि ऑनलाइन नहीं दिखूं तो समझ लेना मामला गंभीर है.

दुबई में फंसा बक्सर का सुजीत कुशवाहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 1, 2026 at 1:32 PM IST

4 Min Read
बक्सर: अमेरिका और इज़राइल के हमले से जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे गए हैं, वहीं ईरान के हमले से दुबई और अन्य मुस्लिम देशों में हालात बेहत गंभीर हैं. इस बीच दुबई में रहने वाले बिहार के बक्सर के रहने वाले सुजीत कुशवाहा ने परिवार के साथ भावुक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उन्होंने भविष्य को लेकर चिंता जताई है.

दुबई में फंसे बिहार के युवक: बक्सर जिले के चौसा निवासी सुजीत कुशवाहा पिछले छह महीनों से दुबई में काम कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर जो भावुक पोस्ट साझा किया है, उसने न सिर्फ उनके परिजनों बल्कि दुबई में रहने वाले हर भारतीय के रिश्तेदारों की चिंता बढ़ा दी.

दुबई में फंसे बिहार के युवक (ETV Bharat)

सुजीत ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मैं ऑनलाइन नहीं दिखाई दूंगा तो समझना मैटर ज्यादा खराब हो गया है. मेरे मोबाइल का नेटवर्क कभी भी गायब हो सकता है. परेशान नहीं होना है.'

परिजनों की बढ़ी चिंता: इन शब्दों ने मानों परिजनों के पैरों तले जमीन खिसका दी. चौसा स्थित उनके घर में बेचैनी का माहौल बन गया. मां की आंखें बार-बार मोबाइल स्क्रीन पर टिक जाती हैं. पिता हर आने वाली कॉल पर सांस थाम लेते हैं. परिजनों के संपर्क करने पर सुजीत ने बताया कि वह फिलहाल सुरक्षित हैं लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं.

'रात का मंजर डराने वाला': सुजीत ने बताया कि रात का मंजर डराने वाला था. एक तरफ तेज धमाकों की आवाजें और दूसरी तरफ मोबाइल फोन पर लगातार बजते अलर्ट सायरन. रात 12 बजे से अब तक नींद आंखों से कोसों दूर है.

'पूरा सिस्टम थम सा गया': सुजीत ने बताया कि अचानक हालात इतने बिगड़ गए कि संयुक्त अरब अमीरात का पूरा सिस्टम जैसे थम सा गया. सभी वर्करों को तत्काल सुरक्षित कमरों में भेज दिया गया. एहतियातन दो दिनों तक वर्क परमिट रोक दिए गए हैं. रविवार और सोमवार को पूरी तरह काम बंद रहेगा. कई सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है.

सुजीत कुशवाहा (ETV Bharat)

"एक तेज धमाके की आवाज ने लोगों को अंदर तक हिला दिया. सड़कें सुनसान हो गईं, लोग दहशत में अपने-अपने कमरों में सिमट गए. हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जा रही है."- सुजीत कुशवाहा, दुबई में फंसे भारतीय

घर वापसी की आधिकारिक सूचना नहीं: सुजीत बताते हैं कि फिलहाल भारत लौटने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है. भारतीय दूतावास की ओर से आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक संपर्क कर सकें. उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि वह पूरी सतर्कता बरत रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर हैं. इसके साथ ही उन्होंने लड़ाई को मानवता के विरुद्ध बताते हुए कहते हैं, 'हम देश-विदेश के बुद्धिजीवी से विनती करते हैं कि शांतिपूर्ण व्यवस्था लागू हो.'

घर पर मां-बाप परेशान: इधर, चौसा में उनके घर पर रिश्तेदारों और गांव वालों का तांता लगा है. हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि सुजीत ठीक तो है?' वहीं, सुजीत की मां भावुक स्वर में कहती हैं, 'बेटा सुरक्षित है, यही सबसे बड़ी राहत है लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं होते, दिल को चैन नहीं मिलेगा.'

सरकार से अपील: सुजीत के परिजनों और ग्रामीणों ने भारत सरकार से अपील की है कि विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने की ठोस व्यवस्था की जाए. उनका कहना है कि परदेश में काम कर रहे लाखों भारतीय देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं. ऐसे में संकट के समय उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी बनती है.

क्यों हैं हालात तनावपूर्ण?: असल में शुक्रवार की रात अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई समेत उनके परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई. जिसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले किए हैं. इसमें संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई को निशाना बनाया गया है. होटल और भवनों पर भी अटैक हुआ है.

ये भी पढ़ें: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, जानिए कैसे बने थे सर्वोच्च धार्मिक नेता

