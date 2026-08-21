सीरिया में तुर्की के सैन्य विस्तार से बढ़ा तनाव, इजराइली राजदूत ने इसे 'रेड लाइन' बताया
राजदूत बोले, हम न तो तुर्की और न ही सीरिया के साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन 'रेड लाइन' पार की गई.'
By ANI
Published : August 21, 2026 at 7:13 AM IST
यरूशलम: अमेरिका में इजराइल के राजदूत येचिएल लीटर ने गुरुवार (स्थानीय समय) को कहा कि इजराइल को पक्की खुफिया जानकारी मिली है कि तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को काफी बढ़ाना चाहता है. उन्होंने इस कदम को 'रेड लाइन' पार करने जैसा बताया. 'द यरूशलम पोस्ट' की रिपोर्ट में ऐसी खबर है.
राजदूत येचिएल ने 'द जेरूसलम पोस्ट' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'हम न तो तुर्की और न ही सीरिया के साथ तनाव बढ़ाना या युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन एक 'रेड लाइन' पार की गई.' उनके ये बयान इजराइल द्वारा सीरिया में हमले किए जाने के बाद आए, जिनकी सीरिया और तुर्की दोनों सरकारों ने आलोचना की थी.
राजदूत येचिएल ने कहा, 'यह समझौतों का तुर्की द्वारा किया गया साफ उल्लंघन था. जिन लोगों को इंटेलिजेंस की जानकारी मिलनी चाहिए थी, उन्हें वह मिली. जिन्हें यह पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है, उन्हें पता था. हमने साफ कर दिया था कि यह हमारे समझौतों का उल्लंघन है - और इसीलिए इजराइल ने वैसा ही किया जैसा उसने किया.'
राजदूत येचिएल के अनुसार मंगलवार को सीरिया में अलेप्पो के पास अबू अल-दुहूर एयरबेस पर हमला करने का इजराइल का फ़ैसला तब लिया गया, जब तुर्की के कथित कदम को लेकर दी गई चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया गया. 'द जेरूसलम पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, सीरियाई अधिकारियों ने बताया कि एयरफ़ील्ड पर कम से कम आठ हमले हुए, जबकि बाद में सैटेलाइट तस्वीरों में रनवे को नुकसान पहुँचने की बात सामने आई.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा, 'इजराइल ने साफ संदेश दिया, ऐसा न करें.' राजदूत येचिएल ने कहा कि तुर्की का कथित कदम उन समझौतों के ख़िलाफ था जो बाइडेन प्रशासन के दौरान इज़राइल और सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शारा के प्रशासन के बीच हुए थे, और जिन्होंने सीरिया में मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखा था.
उन्होंने कहा कि 'द जेरूसलम पोस्ट' के अनुसार, जनवरी 2026 में पेरिस में हुई एक बैठक में इन समझौतों को फिर से दोहराया गया था. इस बैठक में सीरिया के विदेश मंत्री असद अल-शैबानी, सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैराक, राजदूत येचिएल, तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख गिल रीच और नेतन्याहू के सैन्य सचिव रोमन गोफमैन (जो अब मोसाद के निदेशक हैं) शामिल थे.
राजदूत येचिएल ने कहा, 'इस यथास्थिति बनाए रखने का मतलब है कि जिस तरह तुर्की आगे नहीं बढ़ता, उसी तरह हम भी नहीं बढ़ते और वे हमें पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं करते.' उन्होंने आगे कहा, 'और यह समझना जरूरी है कि जहाँ हम सीरिया में एक सुरक्षा क्षेत्र के तहत केवल 78 वर्ग मील इलाके में मौजूद हैं, वहीं तुर्की ने पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी सीरिया में धीरे-धीरे 3,500 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया है जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5फीसदी है.'
राजदूत येचिएल ने कहा कि सीरिया के लिए अमेरिकी दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैराक को छोड़कर, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीरिया में इजराइल के हमले की निंदा नहीं की. 'द जेरूसलम पोस्ट' के अनुसार उन्होंने कहा, 'प्रशासन की नीति यह है कि पहले तय की गई रोक जारी रहेगी, इसीलिए ट्रंप ने भी हमले की निंदा नहीं की.'
तनाव के बावजूद राजदूत येचिएल ने कहा कि इजराइल का मानना है कि सीरिया टकराव नहीं चाहता है. उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह साफ है कि सीरियाई हमसे टकराव नहीं चाहते हैं.' राजदूत येचिएल ने आगे कहा, 'इसीलिए हम तुर्की से कह रहे हैं कि वे टकराव न बढ़ाएं. ऐसे कई संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि तुर्की की योजना सीरियाई लोगों पर थोपी गई थी.' 'द जेरूसलम पोस्ट' के अनुसार, उन्होंने हमले के बाद तुर्की और सीरिया के बयानों में अंतर की ओर भी इशारा किया.
राजदूत येचिएल ने कहा, 'हालांकि सीरिया के विदेश मंत्री शैबानी ने माना कि हमले से कुछ दिन पहले सीरिया में तुर्की का एक प्रतिनिधिमंडल आया था, लेकिन तुर्की ने इससे इनकार किया. उन्हें आपस में इस मामले को सुलझाना चाहिए.' राजदूत ने कहा कि अगर हालात सही हों, तो इजराइल सीरिया के साथ सीधी बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, 'बातचीत फिर से शुरू हो सकती है. हम सीरियाई लोगों के साथ पहले हुई आमने-सामने की बातचीत को जारी रखना चाहते हैं.' द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के साथ संबंधों पर राजदूत येचिएल ने कहा कि इजराइल अंकारा के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इजराइल के खिलाफ तुर्की नेताओं के बयानों की आलोचना की. उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों के अनुसार वे इजराइल को नक्शे से मिटाना पसंद करेंगे.'
राजदूत येचिएल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन द्वारा इजराइल पर बार-बार लगाए गए आरोपों और तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान के इस बयान का ज़िक्र कर रहे थे कि 'इजराइल मानवता पर एक दाग है.' राजदूत येचिएल ने कहा, 'ऐसे समय में जब तुर्की हमास नेताओं की मेजबानी कर रहा है और इजराइल के खिलाफ ईरान के हथियार के तौर पर काम करने वाले हिज़्बुल्लाह और हमास को फंड भेज रहा है, तो उनके लिए लेबनान और सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना उचित नहीं है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मौजूदा हालात में तुर्की ऐसी ताकत नहीं बन सकता जो इलाके में शांति लाने में मदद करे. काश हम यरूशलेम और अंकारा के बीच कई दशक पहले जैसे संबंधों की स्थिति में लौट पाते. तब हम इलाके में तुर्की के प्रभाव का स्वागत करते, लेकिन यह तर्कसंगत नहीं है कि तुर्की आतंकवादी संगठनों को फंड दे और साथ ही इलाके में उसका प्रभाव बढ़े.'