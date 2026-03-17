LPG और PNG में से कुकिंग के लिए कौन सी गैस सेफ और सस्ती? एक क्लिक में समझिए पूरा गणित
इजराइल-ईरान वाॅर का असर, देश में स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से बढ़ी किल्लत, जानिए- एलपीजी और पीएनजी के कितने कंज्यूमर कनेक्शन.
Published : March 17, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद : ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से भारत समेत कई अन्य देशों में रसोई गैस की किल्लत हो गई है. एजेंसियों पर सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लग रहीं हैं. इसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इस बीच केंद्र सरकार ने गैस कनेक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब जिन ग्राहकों के घरों में पीएनजी कनेक्शन हैं, उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने देश के 33 करोड़ एलपीजी यूजरों से पाइप्ड नेचुरल GAS (PNG) अपनाने की अपील की है.
मिडिल ईस्ट में युद्ध से होर्मुज बंद हो गया है. इससे रसोई गैस के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है. हालांकि सरकार की दलील है कि गैस की समस्या उतनी नहीं है जितनी दिखाई या बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने अमेरिका के अलावा कनाडा, अल्जीरिया आदि देशों से गैस-तेल की बड़ी खेप मंगाई है. ये दूसरे रास्तों से भारत पहुंचने भी लगे हैं. पीएनजी भी लोगों के घरों से पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है. जमाखोरी-कालाबाजारी पर भी कार्रवाई जारी है.
क्या है एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी?, देश में किसके कितने ग्राहक हैं?, इनकी कीमत क्या है?. खपत कितनी है, कितने दिनों में इनके कनेक्शन मिलते हैं?, कितने रुपये देने पड़ते हैं?. आग लगने पर किस गैस से ज्यादा नुकसान होगा?, एलपीजी-पीएनजी में अंतर क्या है?, कौन सी गैस ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है?, रसोई गैस संकट से बचने के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?. इस रिपोर्ट में आईए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब...
सबसे पहले नए नियम के बारे में जानिए : भविष्य में कभी रसोई गैस की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं. प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज (PIB) के मुताबिक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैस की मांग और सप्लाई पर निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं. पीएनजी यूजर उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन वापस करना होगा. यानी वे केवल पीएनजी का ही उपयोग कर सकेंगे. उन्हें एलपीजी नहीं मिल पाएगी. वहीं एलपीजी कनेक्शनधारकों से पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए कहा जा रहा है.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के अलावा अन्य ग्राहकों को पीएनजी अपनाने पर जोर दिया जा रहा है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि कुछ लोगों के घरों में पीएनजी के अलावा एलपीजी कनेक्शन भी हैं. ऐसे ग्राहक अब दोनों कनेक्शन नहीं रख सकेंगे. उन्हें हर हाल में एलपीजी सरेंडर करना होगा. ऐसे लोगों को एलपीजी नहीं मिल पाएगी. पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार पीएनजी पाइप लाइनों के पास करीब 60 लाख परिवार रह रहे हैं. वे आसानी से पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं.
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क्या है LPG, कितने ग्राहक, कितनी खपत, कितना सेफ? : पीआईबी के अनुसार साल 2025 में एक मार्च तक देश में कुल एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 32.94 करोड़ थी. इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के भी 10.33 करोड़ कनेक्शन शामिल हैं. हालांकि अब करीब 33 करोड़ ग्राहक हैं. pngrb.gov.in के अनुसार LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) प्रोपेन-ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है. यह कच्चे तेल की रिफाइनिंग व नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग के दौरान बनती हैं. यह हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ग्रुप है. इसे आसानी से मीडियम प्रेशर में लिक्विड में बदला जा सकता है. इसकी सप्लाई सिलेंडर में भरकर ही की जाती है. पीएनजी और सीएनजी की तुलना में यह कम सेफ माना जाता है.
देश में 8% तक बढ़ी एलपीजी की डिमांड : पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार ग्राहकों तक एलपीजी पहुंचाने के लिए पूरे देश में 25 हजार से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं. आम दिनों में हर दिन 50 लाख से अधिक सिलेंडर डिलीवर किए जाते हैं. देश में 33 करोड़ एक्टिव LPG कस्टमर हैं. मौजूदा समय साल 2024-25 की तुलना में LPG की बिक्री में 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. देश में 14.23 लाख मीट्रिक टन एलपीजी को स्टोर किया जा सकता है. यदि ऐसा हो तो 17 दिनों तक देशभर की गैस की जरूरतें पूरी हो सकती हैं.
क्षेत्रवार LPG ग्राहकों की संख्या : पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के डेटा के अनुसार क्षेत्रीय आधार पर देखें तो साल 2025 में एक जुलाई तक उत्तर भारत में घरेलू रसोई गैस के 999.2 लाख ग्राहक थे. कस्टमर संख्या वाला यह सबसे बड़ा क्षेत्र है. इसके बाद दक्षिण भारत में 817.9 लाख ग्राहक हैं. कस्टमर संख्या के लिहाज से यह दूसरे नंबर पर है. पश्चिम में ग्राहकों की संख्या 692.4 लाख है. पूरब में 670.3 लाख जबकि उत्तर-पूर्व भारत में सबसे कम 125.6 लाख ग्राहक हैं.
वहीं देश में 37.3 लाख व्यावसायिक एलपीजी ग्राहक हैं. इसमें क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ी हिस्सेदारी दक्षिण भारत की है. यहां 16 लाख ग्राहक हैं. इसके बाद पश्चिम में 9.46 लाख, उत्तर में 7.26 लाख, पूरब में 3.72 लाख ग्राहक हैं. इसी तरह उत्तर-पूर्व में सबसे कम यानी 0.89 लाख ग्राहक हैं.
देश में एलपीजी का 25% प्रोडक्शन बढ़ा : newsonair.gov.in के आंकड़ों के अनुसार देश में गैस की किल्लत के बीच 25% तक रसोई गैस का उत्पादन बढ़ गया है. हाल ही में नई दिल्ली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने जानकारी दी थी कि 8 मार्च 2026 को सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया. इसमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए थे.
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अलग-अलग शहरों में कितनी है एलपीजी की कीमत? : goodreturns.in के 17 मार्च 2026 की ताजा डेटा के अनुसार प्रमुख शहरों में एलपीजी (LPG) की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी हुई है. नई दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा) की कीमत 913 रुपये है. जबकि व्यावसायिक सिलेंडर (19 किग्रा) की कीमत 1884.50 रुपये है. इसी तरह मुंबई में घरेलू गैस सिलेंडर 912.50 रुपये में मिल रहा है. जबकि व्यावसायिक सिलेंडर 1836 रुपये का है. कोलकाता में घरेलू गैस सिलेंडर 939 का है. जबकि व्यावसायिक 1988.50 का है.
इसी तरह चेन्नई में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 928.50 रुपये में मिल रहा है. जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक 2043.50 रुपये है. गैस सिलेंडरों पर नई दरें 7 मार्च से लागू हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में एलपीजी केवल विशाखापट्टनम और मंगलुरु में स्टोर की जाती है. अन्य जगहों पर इसे स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है.
क्या है PNG, कितने ग्राहक, कितनी खपत, कितना सेफ? : पीएनजी नेचुरल गैस (पाइप्ड नेचुरल गैस) का एक रूप है. इसमें मुख्य रूप से मीथेन (CH4) और थोड़ी मात्रा में दूसरे हाइड्रोकार्बन होते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार देश में 1.5 करोड़ पीएनजी ग्राहक हैं. एलपीजी की तुलना में पीएनजी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है. यह गैस हवा से हल्की होती है. यह कम ज्वलनशील होती है. लीकेज होने पर यह ऊपर उठकर हवा में फैल जाती है. इससे आग लगने का खतरा कम होता है. इसमें स्वचालित शटऑफ वाल्व होते हैं. ये रिसाव की स्थिति में गैस को बंद कर देते हैं.
25 हजार किमी से भी ज्यादा लंबी है पीएनजी पाइप लाइन : घरेलू, व्यावसायिक और उद्योग सेक्टर के ग्राहकों को पीएनजी की सप्लाई पाइप लाइन के जरिए की जाती है. यह पाइपलाइन कार्बन स्टील (CS), पॉलीइथाइलीन (PE) और गैल्वेनाइज्ड आयरन (GI) से बनी होती है. साल 2024 में पीएनजी पाइप लाइन की लंबाई 15,340 किमी थी. वर्ष 2025 में यह 25,429 किमी हो गई. मौजूदा समय 10,459 किमी लंबी पाइप लाइन बिछाने का काम जारी है. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) की ओर से पीएनजी के लिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी किए जाते हैं.
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पीएनजी कनेक्शन के हैं कई फायदें : पीएनजी पाइप लाइन देश के 28 राज्यों और करीब 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 733 शहरों में फैले हैं. इनमें मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना आदि शहर शामिल हैं. घर तक पीएनजी की सप्लाई पहुंचाने में कई प्राइवेट कंपनियां भी लगी हैं. PNGRB के अनुसार पीएनजी गैस के कई फायदे हैं. पाइप लाइनों के जरिए 24 घंटे तक गैस की सप्लाई चालू रहती है.
पीएनजी कनेक्शन होने पर गैस बुक करने या डिलीवरी आने का इंतजार नहीं करना पड़ता है. इसमें बिजली की तरह मीटर रहता है. इसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल होता है. चोरी का खतरा नहीं रहता है. पीएनजी पाइप लाइन इंस्टालेशन में काफी कम जगह लेती है. यह पर्यावरण के काफी अनुकूल होती है. इसमें कार्बन की मात्रा कम रहती है. जबकि मीथेन करीब 95% तक होती है. सुरक्षा के लिए पाइपलाइन पर सेफ्टीवॉल्व और प्रेशर रेगुलेटर लगाए जाते हैं.
पीएनजी का उत्पादन और खपत के आंकड़े : पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के दौरान 10 महीनों में देश में 58,095 MMSCM (Million Standard Cubic Meter) पीएनजी की खपत हुई. इसमें घरेलू शुद्ध उत्पादन (Net Production) का योगदान 28,909 MMSCM रहा. एलएनजी आयात (LNG Import) 29,186 रहा. अक्टूबर के महीने में सबसे अधिक 6154 MMSCM पीएनजी की खपत हुई. नवंबर में यह घटकर 5,526 के साथ सबसे निचले स्तर पर रहा. मौजूदा समय देश में पीएनजी का कोई संकट नहीं है. जिनके घरों में कनेक्शन हैं. वे आसानी से इसका उपयोग कर रहे हैं. नई दिल्ली में PNG की कीमत 47.89 रुपये प्रति SCM (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) या प्रति यूनिट है. यह एलपीजी की तुलना में सस्ती होती है.
उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली में ILG (Indraprastha Gas Limited) की तरफ से पीएनजी की सप्लाई पाइप लाइन के जरिए की जाती है. वहीं के रहने वाले पीएनजी ग्राहक के अनुसार उनके परिवार में करीब 7 लोग हैं. उनका दो महीने का बिल करीब 1500 रुपये आता है. यानी एक महीने का करीब 7.50 रुपये पड़ता है.
सीएनजी के बारे में भी जानिए, कितनी है कीमत? : पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार सीएनजी (Compressed Natural Gas) एक स्वच्छ और इको फ्रेंडली ईंधन है. यह भी मुख्य रूप से मीथेन ही है. यह भी पीएनजी की तरह ही है. हालांकि इनके उपयोग और वितरण के तरीके में अंतर होता है. लीकेज होने पर यह भी हवा में ऊपर उठकर फैल जाती है. यह भी काफी सुरक्षित होती है. इसका इस्तेमाल वाहनों में किया जाता है. यह पेट्रोल-डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है. देश में 8400 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन हैं. इसे ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है. इसमें लेड और सल्फर नहीं होता है.
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पीएनजी की तरह सीएनजी भी सेफ है. पेट्रोल के 280 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले 540 डिग्री सेंटीग्रेड का हाई ऑटो इग्निशन तापमान इसे सुरक्षित ईंधन बनाता है. वहीं किसी गाड़ी को CNG में बदलने का खर्च उसके टाइप पर निर्भर करता है. मौटे तौर पर इसमें 25 हजार से लेकर 55 हजार तक खर्च हो सकते हैं. डीजल ट्रकों को सीएनजी में बदलने के लिए यह खर्च 5 लाख से लेकर 6 लाख तक हो सकता है. 16 मार्च 2026 तक देश में सीएनजी की कीमत लगभग 77 से 98 रुपये किलो तक थी.
एलपीजी-पीएनजी कनेक्शन की कितनी फीस? : एलपीजी कनेक्शन के लिए अलग-अलग पेट्रोलियम कंपनियों ने अलग-अलग रेट निर्धारित किए हैं. यह 4500 से लेकर 6500 तक हो सकती है. आवेदन करने पर उसी दिन या अधिकतम 3 से 4 दिनों में कनेक्शन मिल जाता है. pngrb.gov.in के अनुसार पीएनजी कनेक्शन के लिए पहले ग्राहक को पंजीकरण कराना होता है. इसके बाद तीन महीने के अंदर कनेक्शन मिल जाता है. आम तौर पर इसके लिए करीब 6 हजार रुपये देने होते हैं.
अगर कंपनी रेगुलर मीटर की जगह स्मार्ट मीटर लगाती है तो इसके लिए 9 हजार रुपये देने पड़ सकते हैं. यह ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करता है कि उसे नॉर्मल मीटर लगवाना है या स्मार्ट मीटर. फीस में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल होता है. अगर किसी ग्राहक के पास एलपीजी कनेक्शन हैं, और वह इसे पीएनजी में तब्दील कराता है तो उसके चूल्हे में बदलाव करना होता है.
LPG चूल्हे को 150 से 200 रुपये खर्च कर उसे पीएनजी के इस्तेमाल लायक बना दिया जाता है. हालांकि इसमें गैस की खपत पीएनजी चूल्हे की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है. इसकी वजह से यह खर्चीला साबित हो जाता है. ऐसे में पीएनजी के लिए अलग चूल्हा भी ले सकते हैं. ये गैस की काफी बचत करते हैं.
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साल 2021 में देश में कितने थे पीएनजी कनेक्शन? : पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) के अनुसार साल 2021 में चंडीगढ़ में 1,11,785 पीएनजी कनेक्शन थे. इस दौरान यहां पर 8 सीएनजी स्टेशन थे. दिल्ली में 10,69,934 पीएनजी कनेक्शन थे, जबकि सीएनजी स्टेशन 436 थे. इसी तरह हरियाणा में 1,91,470 पीएनजी कनेक्शन थे, जबकि सीएनजी स्टेशन 188 थे. हिमाचल प्रदेश में एक हजार पीएनजी कनेक्शन थे, जबकि 2 सीएनजी स्टेशन थे. पंजाब में 10,981 पीएनजी कनेक्शन थे. जबकि 101 सीएनजी स्टेशन थे.
इसी तरह राजस्थान में 63,130 पीएनजी कनेक्शन थे, जबकि 67 सीएनजी स्टेशन थे. उत्तर प्रदेश में 9,75,514 पीएनजी कनेक्शन थे, जबकि 485 सीएनजी स्टेशन थे. बिहार में 30,347 पीएनजी स्टेशन थे, जबकि इस दौरान 13 सीएनजी स्टेशन थे. पश्चिम बंगाल में साल 2021 में कोई पीएनजी कनेक्शन नहीं था. हालांकि सीएनजी स्टेशन 15 थे. गुजरात में सबसे ज्यादा 24,47,409 पीएनजी कनेक्शन थे. जबकि 787 सीएनजी स्टेशन थे. इस दौरान देश में कुल 78 लाख 64 हजार 529 पीएनजी कनेक्शन थे. पीआईबी के अनुसार साल 2025 में कुल पीएनजी कनेक्शन 1.47 करोड़ थे. ये साल 2014 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा थे.
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मौजूदा समय क्या है एलपीजी की स्थिति? : पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने हाल ही में देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता पर अपनी बात रखी. उन्होंने बताया पीएनजी ग्राहकों को अच्छी तरह से सप्लाई मिल रही है. लोगों को रसोई गैस के लिए घबराना नहीं है. सरकार एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से काम कर रही है. इसके लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.
एलपीजी और पीएनजी में क्या है अंतर? : pngrb.gov.in के अनुसार LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) भारत में खाना पकाने के लिए काम में आने वाली 2 मुख्य गैस हैं. ये दोनों गैसें बनावट, डिलीवरी के तरीके और सुरक्षा के मामले में अलग हैं. इसके अलावा दोनों के बिल भुगतान का तरीका भी अलग है. एलपीजी सिलेंडर लेते समय तुरंत भुगतान करना होता है. जबकि पीएनजी में मीटर के हिसाब से महीने में एक बार ही बिल आता है.
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