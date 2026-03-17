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LPG और PNG में से कुकिंग के लिए कौन सी गैस सेफ और सस्ती? एक क्लिक में समझिए पूरा गणित

रसोई गैस की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने किए कई उपाय. ( Photo Credit; Getty )